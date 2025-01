ETV Bharat / entertainment

'महाराणी येसूबाईं'च्या भूमिकेतील रश्मिका मंदान्नाचा फर्स्ट लूक, 'छावा'च्या ट्रेलरची प्रतीक्षा सुरू - RASHMIKA MANDANNA FIRST LOOK OUT

रश्मिका मंदान्ना ( रश्मिका मंदान्नाचा फर्स्ट लुक आउट (Movie Posters) )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : Jan 21, 2025, 1:08 PM IST