ETV Bharat / entertainment

रणवीर सिंग आणि दीपिका पदुकोणनं अंबानी कुटुंबाच्या गणेशोत्सवाला लावली हजेरी, व्हिडिओ व्हायरल... - GANESH CHATURTHI 2025

रणवीर सिंग आणि दीपिका पदुकोण यांनी अंबानी कुटुंबाच्या गणेशोत्सवाला हजेरी लावली. आता या जोडप्याचे काही व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत.

Ganpati celebration
गणेशोत्सव (Ganpati celebration (Instagram))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 29, 2025 at 10:58 AM IST

2 Min Read

मुंबई - गणेश चतुर्थी हा उत्सव महाष्ट्रात मोठ्या उत्साहानं साजरा केला जात आहे. दरवर्षीप्रमाणे यावेळीही देशभरात बाप्पा मोरियाचा गजर ऐकू येत आहे. सध्या महाराष्ट्रात उत्सावाचे वातावरण आहे. मुंबईत प्रसिद्ध पंडाल लालबागचा राजा येथे सेलिब्रिटींची गर्दी जमत आहे. याशिवाय रणवीर सिंग पत्नी दीपिका पदुकोणसह गुरुवारी अंबानी कुटुंबाच्या 'अँटिलियाचा राजा' येथे दर्शनासाठी पोहोचले होते. आता सोशल मीडियावर काही व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. यामध्ये रणवीर सिंग आता त्याच्या 'धुरंधर' लूकमधून बाहेर पडून क्लीन शेव्हमध्ये असल्याचा दिसत आहे. तसेच दीपिका देखील यावेळी स्टाईलिश अंदाजात नेहमीप्रमाणे दिसली.

रणवीर-दीपिकानं घेतलं 'अँटिलिया'च्या राजाचे दर्शन : सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये रणवीर आणि दीपिका बाप्पाच्या दर्शन घेत आहे. दीपिकानं यावेळी सोनेरी सूट परिधान केला आहे. तसेच रणवीर सिंगही कुर्ता-पायजमामध्ये आहे. क्लीन शेव्ह लूकमध्ये तो सुंदर दिसत आहे. बऱ्याच दिवसानंतर रणवीरचा हा लूक पाहून त्याचे चाहते आनंदी झाले आहेत. आता हा लूक सोशल मीडियावर समोर आल्यावर अनेकजण रणवीरचं कौतुक करत आहेत. तसेच आणखी एका व्हिडिओमध्ये रणवीर हा 'देवा श्री गणेशा'वर उत्साहानं नाचताना दिसत आहे. व्हिडिओत रणवीर प्रथम गायक अजय गोगावले यांना मीठी मारतो, यानंतर 'गणपती बाप्पा मोरया' असा जयजयकार करत तो धमाकेदार डान्स करतो.

रणवीर आणि दीपिकाचं केलं कौतुक : सध्या सोशल मीडियावर रणवीरच्या डान्स देखील खूप कौतुक होत आहे. या व्हिडिओवर त्याचे चाहते आणि चित्रपटसृष्टीतील कलाकार कमेंट्स करत आहेत. त्याच्या व्हिडिओवर एका चाहत्यानं लिहिलं,'रणवीर उत्सवांना आमंत्रित करण्यासाठी सर्वोत्तम व्यक्ती आहे.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'गणेश उत्सव कसा साजरा करायचा हे माहित असणारा एकमेव सेलिब्रिटी.' आणखी एकानं लिहिलं, 'रणवीर जबरदस्त आहे.' याशिवाय अनेकजण या व्हिडिओच्या पोस्टमध्ये फायर आणि हॉर्ट इमोजी शेअर करून रणवीरवर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत.

रणवीर सिंगचा आगामी चित्रपट : दरम्यान रणवीरच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर तो पुढं तो शेवटी अजय देवगण आणि करीना कपूर स्टारर 'सिंघम अगेन' चित्रपटात दिसला होता. यामध्ये दीपिका पदुकोण, अक्षय कुमार आणि टायगर श्रॉफ सारखे कलाकारही होते. रणवीरचा आगामी चित्रपट 'धुरंधर' आहे. आदित्य धर दिग्दर्शित हा एक स्पाय थ्रिलर चित्रपट आहे, जो यावर्षी डिसेंबरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. २० वर्षीय सारा अर्जुन या चित्रपटात रणवीरबरोबर मुख्य भूमिकेत दिसेल.

हेही वाचा :

  1. दीपिका पदुकोण - रणवीर सिंग यांची मुलगी दुआचा व्हिडिओ व्हायरल, चाहत्यांनी केली नाराजी व्यक्त...
  2. आरसीबीच्या विजयावर चित्रपटसृष्टीत जल्लोष, रणवीर सिंग आणि अल्लू अर्जुनसह 'या' स्टार्सनं केलं टीमचं अभिनंदन...
  3. रणवीर सिंगच्या 'धुरंधर'मधील चार वेगवेगळ्या अवतारांचा सोशल मीडियावर धुमाकूळ!

मुंबई - गणेश चतुर्थी हा उत्सव महाष्ट्रात मोठ्या उत्साहानं साजरा केला जात आहे. दरवर्षीप्रमाणे यावेळीही देशभरात बाप्पा मोरियाचा गजर ऐकू येत आहे. सध्या महाराष्ट्रात उत्सावाचे वातावरण आहे. मुंबईत प्रसिद्ध पंडाल लालबागचा राजा येथे सेलिब्रिटींची गर्दी जमत आहे. याशिवाय रणवीर सिंग पत्नी दीपिका पदुकोणसह गुरुवारी अंबानी कुटुंबाच्या 'अँटिलियाचा राजा' येथे दर्शनासाठी पोहोचले होते. आता सोशल मीडियावर काही व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. यामध्ये रणवीर सिंग आता त्याच्या 'धुरंधर' लूकमधून बाहेर पडून क्लीन शेव्हमध्ये असल्याचा दिसत आहे. तसेच दीपिका देखील यावेळी स्टाईलिश अंदाजात नेहमीप्रमाणे दिसली.

रणवीर-दीपिकानं घेतलं 'अँटिलिया'च्या राजाचे दर्शन : सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये रणवीर आणि दीपिका बाप्पाच्या दर्शन घेत आहे. दीपिकानं यावेळी सोनेरी सूट परिधान केला आहे. तसेच रणवीर सिंगही कुर्ता-पायजमामध्ये आहे. क्लीन शेव्ह लूकमध्ये तो सुंदर दिसत आहे. बऱ्याच दिवसानंतर रणवीरचा हा लूक पाहून त्याचे चाहते आनंदी झाले आहेत. आता हा लूक सोशल मीडियावर समोर आल्यावर अनेकजण रणवीरचं कौतुक करत आहेत. तसेच आणखी एका व्हिडिओमध्ये रणवीर हा 'देवा श्री गणेशा'वर उत्साहानं नाचताना दिसत आहे. व्हिडिओत रणवीर प्रथम गायक अजय गोगावले यांना मीठी मारतो, यानंतर 'गणपती बाप्पा मोरया' असा जयजयकार करत तो धमाकेदार डान्स करतो.

रणवीर आणि दीपिकाचं केलं कौतुक : सध्या सोशल मीडियावर रणवीरच्या डान्स देखील खूप कौतुक होत आहे. या व्हिडिओवर त्याचे चाहते आणि चित्रपटसृष्टीतील कलाकार कमेंट्स करत आहेत. त्याच्या व्हिडिओवर एका चाहत्यानं लिहिलं,'रणवीर उत्सवांना आमंत्रित करण्यासाठी सर्वोत्तम व्यक्ती आहे.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'गणेश उत्सव कसा साजरा करायचा हे माहित असणारा एकमेव सेलिब्रिटी.' आणखी एकानं लिहिलं, 'रणवीर जबरदस्त आहे.' याशिवाय अनेकजण या व्हिडिओच्या पोस्टमध्ये फायर आणि हॉर्ट इमोजी शेअर करून रणवीरवर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत.

रणवीर सिंगचा आगामी चित्रपट : दरम्यान रणवीरच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर तो पुढं तो शेवटी अजय देवगण आणि करीना कपूर स्टारर 'सिंघम अगेन' चित्रपटात दिसला होता. यामध्ये दीपिका पदुकोण, अक्षय कुमार आणि टायगर श्रॉफ सारखे कलाकारही होते. रणवीरचा आगामी चित्रपट 'धुरंधर' आहे. आदित्य धर दिग्दर्शित हा एक स्पाय थ्रिलर चित्रपट आहे, जो यावर्षी डिसेंबरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. २० वर्षीय सारा अर्जुन या चित्रपटात रणवीरबरोबर मुख्य भूमिकेत दिसेल.

हेही वाचा :

  1. दीपिका पदुकोण - रणवीर सिंग यांची मुलगी दुआचा व्हिडिओ व्हायरल, चाहत्यांनी केली नाराजी व्यक्त...
  2. आरसीबीच्या विजयावर चित्रपटसृष्टीत जल्लोष, रणवीर सिंग आणि अल्लू अर्जुनसह 'या' स्टार्सनं केलं टीमचं अभिनंदन...
  3. रणवीर सिंगच्या 'धुरंधर'मधील चार वेगवेगळ्या अवतारांचा सोशल मीडियावर धुमाकूळ!

For All Latest Updates

TAGGED:

RANVEER SINGHAMBANI GANPATI CELEBRATIONRANVEER LIGHTS DANCES GANESHA SONGरणवीर सिंगGANESH CHATURTHI 2025

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.