'पेड्डी' चित्रपटात राम चरण धमाकेदार लूकमध्ये दिसणार, साऊथ स्टार लोकप्रिय हेअर स्टायलिस्टला भेटाला... - RAM CHARAN AND PEDDI MOVIE

'पेड्डी'चा टीझर प्रदर्शित झाल्यापासून प्रेक्षकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. या चित्रपटामध्ये प्रमुख भूमिकेत राम चरण दिसणार आहे.

'पेड्डी' चित्रपट
Published : August 20, 2025 at 5:25 PM IST

मुंबई : बुच्ची बाबू सना दिग्दर्शित 'पेड्डी'चा टीझर प्रदर्शित होताच चर्चेचा विषय बनला आहे. अ‍ॅक्शन आणि ड्रामा भरलेल्या या टीझरला प्रेक्षकांचा जबरदस्त प्रतिसाद मिळत आहे. या चित्रपटातील राम चरणची नवीन आणि शक्तिशाली शैली पाहून चाहत्यांचा उत्साह आणखी वाढला आहे. अलीकडेच राम चरण हेअरस्टायलिस्ट आलिम हकीमबरोबर दिसला होता. आता चाहत्यांमध्ये प्रश्न निर्माण होत आहे की, तो चित्रपटात अनेक वेगवेगळ्या लूकमध्ये दिसणार का? अभिनेता राम चरण प्रसिद्ध हेअरस्टायलिस्ट आलिम हकीम यांना भेटल्यानंतर त्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. या भेटीमध्ये राम चरणनं त्याच्या हेअरस्टाईलबद्दलही चर्चा केली होती.

राम चरण दिसणार हटके लूकमध्ये : राम चरण आपल्या आगामी 'पेड्डी' चित्रपटात कदाचित वेगवेगळ्या लूकमध्ये दिसणार, अशा सध्या सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाल्या आहेत. या चित्रपटाच्या टीझरनं प्रेक्षकांना खिळवून ठेवलं आहे. हा टीझर रोमांच आणि साहसानं भरलेलं आहे. टीझरन हे स्पष्ट केलं आहे की, हा चित्रपट मोठ्या पडद्यावर एक अनोखा आणि उत्तम सिनेमॅटिक अनुभव देणार आहे. आता राम चरणचा हा चित्रपट पाहण्यासाठी अनेकजण आतुर आहेत. या चित्रटामध्ये 'गेम चेंजर' अभिनेत्याचे अनेक वेगवेगळे लूक प्रेक्षकांना पाहायला मिळू शकते, अशी सध्या अपेक्षा केली जात आहे.

'पेड्डी' चित्रपटाबद्दल : दरम्यान 'पेड्डी'चं लेखन आणि दिग्दर्शन बुच्ची बाबू सना यांनी केलं असून राम चरणबरोबर शिवा राजकुमार, जान्हवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा आणि जगपती बाबू हे देखील कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती वेंकट सतीश किलारू यांनी केली आहे. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर २७ मार्च २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. 'पेड्डी' चित्रपट ३०० कोटीच्या बजेटमध्ये तयार करण्यात आला आहे. या चित्रपटाला संगीत ए.आर. रहमान यांनी दिलं आहे. 'पेड्डी' चित्रपटाची निर्मिती वृद्धी सिनेमा अंतर्गत केली जात आहे. दरम्यान राम चरणचा काही दिवसापूर्वी 'गेम चेंजर' चित्रपट रुपेरी पडद्यावर दाखल झाला होता. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरला होता.

