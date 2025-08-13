ETV Bharat / entertainment

रकुल प्रीत सिंगनं पती जॅकी भगनानी आणि सासूबरोबर कजरी तीज साजरी केली आहे. आता तिनं काही फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.

Published : August 13, 2025 at 1:23 PM IST

मुंबई - अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंगनं पती जॅकी भगनानी आणि सासूबरोबर कजरी तीज २०२५ साजरी केली आहे. आता या अभिनेत्रीनं पती जॅकी भगनानी आणि सासूबरोबरचे काही फोटो शेअर केले आहेत. रकुल प्रीत सिंगनं जॅकी भगनानी यांनी 21 फेब्रुवारीला लग्न केलं. ही अभिनेत्री अनेकदा तिच्या आयुष्याशी संबंधित अपडेट्स आणि फोटो सोशल मीडियावर शेअर असते. आता सोशल मीडियावर शेअर केलेले रकुलचे फोटो अनेकांना आवडत आहे. दरम्यान फोटोमध्ये रकुल ही जॅकी भगनानी आणि तिच्या सासूबरोबर लाल सलवार कमीज घालून असल्याची पोझ देताना दिसत आहे. याशिवाय रकुल हातात एक पूजाची थाळी देखील घेवून असल्याची दिसत आहे.

रकुल प्रीतनं शेअर केले फोटो : दरम्यान रकुलनं आपला फोटो शेअर करताना पोस्टमध्ये लिहिलं, 'तुम्हा सर्वांना तीजच्या शुभेच्छा...माझ्या सासू पूजा भगनानीबरोबरही माझी पहिलीच वेळ होती आणि तो किती सुंदर अनुभव होता... चंद्राची वाट पाहताना चेहऱ्यावरचे हास्य पाहण्यासाठी स्लाइड पाहा, वाट पाहणे खर होतं.' दरम्यान रकुल आणि जॅकी वर्षानुवर्षे शेजारी होते, मात्र ते प्रत्यक्षात कधीही भेटले नाहीत. कोविड-१९ लॉकडाऊन दरम्यान ते वारंवार संवाद साधू लागले होते, हळूहळू या दोघांमध्ये जवळीकता निर्माण झाली. यानंतर दोघांनी काही दिवस एकमेंकांना डेट केलं. यानंतर या जोडप्यानं लग्न करण्याचा निर्णय घेतला.

रकुल प्रीतचे आगामी चित्रपट : या दोघांनी आपलं लग्न २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी गोव्यात केले. या जोडप्याचं लग्न खूप चर्चेचा विषय बनला होता. रकुलच्या आगामी चित्रपटांबद्दल बोलायचं झालं तर, 'दे दे प्यार दे २' या चित्रपटाच्या सीक्वेलमध्ये ती आयेशा खुरानाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. या चित्रपटात अजय देवगण पुन्हा एकदा आशिष मेहरा म्हणून तर आर. माधवन आयेशाचे वडील देव खुरानाच्या भूमिकेत दिसेल. अंशुल शर्मा दिग्दर्शित या चित्रपटात तब्बू, जिमी शेरगिल, आलोक नाथ आणि इनायत सूद हे देखील विशेष भूमिकेत दिसणार आहेत, याशिवाय चित्रपटात तमन्ना भाटिया आणि प्रकाश राज कॅमिओमध्ये दिसतील. हा चित्रपट १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी रुपेरी पडद्यावर रिलीज होईल.

