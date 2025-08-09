Essay Contest 2025

आलिया-वेदांगपासून ते सुशांत सिंग राजपूत-अमृता पुरीपर्यंत 'या' चित्रपटांमध्ये पाहा भाऊ-बहिणीचे अतुट प्रेम... - RAKSHA BANDHAN 2025

भाऊ-बहिणीच्या जोड्यांवर आधारित बॉलिवूड चित्रपटांची यादी आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत. आता रक्षा बंधनच्या विशेष प्रसंगी तुम्ही हे चित्रपट पाहून हा सण साजरा करू शकता.

Raksha bandhan 2025
रक्षा बंधन 2025 (जिगरा/काई पो छे (Poster))
Published : August 9, 2025 at 4:35 PM IST

मुंबई : रक्षा बंधन हा सण आज ९ ऑगस्ट रोजी भव्य पद्धतीनं साजरा केला जातो. आजचा दिवस प्रत्येक बहीण आणि भावांसाठी विशेष आहे. आता तुम्ही हा दिवस खूप चांगल्या पद्धतीनं साजरा करू शकता. आज या विशेष प्रसंगी तुम्ही आपल्या बहीण आणि भावांबरोबर काही चित्रपट पाहून आपले मनोरंजन करू शकता. हे चित्रपट भाऊ आणि बहीण यांच्या नात्यासंबंधाची अद्वितीय नाते दर्शविते. आज आम्ही तुम्हाला अशा काही चित्रपटांबद्दल सांगणार आहोत, जे खूप विशेष आहे.

आलिया भट्ट - वेदांग रैना : २०२४मध्ये रिलीज झालेल्या 'जिगरा' म्हणजे आलिया भट्ट आणि वेदांग रैनाचा अ‍ॅक्शन चित्रपट हा खूप भावनिक आहे. आलियानं आणि वेदांग रैनानं सत्य आणि अंकूरची भूमिका केली होती. हा चित्रपट भाऊ-बहिणीमधील संबंध प्रतिबिंबित करते. या चित्रपटामध्ये बलिदान, निष्ठा आणि लवचिकता प्रतिबिंबित करते, जी भाऊ आणि बहिणीच्या अटळ नातेसंबंधांची व्याख्या करते. आपण हा चित्रपट नेटफ्लिक्सवर पाहू शकता.

ऐश्वर्या राय बच्चन आणि रणदीप हुड्डा : 'सरबजीत' हा ओमुंग कुमार यांनी दिग्दर्शित केला आहे. या चित्रपटात ऐश्वर्या राय बच्चन आणि रणदीप हुड्डा यांनी मुख्य भूमिकेत काम केलं आहेत. 'सरबजीत' चित्रपटात एका बहिणीची कहाणी दाखविण्यात आली आहे , जी आपल्या भावाचा निर्दोषपणा सिद्ध करण्याचा आणि दोन दशकांहून अधिक काळ घरी परत आणण्याचा प्रयत्न करताना दिसते.

अमृता पुरी - सुशांतसिंग राजपूत : 'काई पो चे' हा २०१३ चा स्पोर्ट ड्रामा आहे. हा चित्रपट सुशांतसिंग राजपूतचा पहिला चित्रपट आहे. या चित्रपटात, ईशान (सुशांत सिंह राजपूत) आणि तिची बहीण विद्या (अमृता पुरी) यांच्यातील असलेले नाते अतूट असते, जे तुमचे हृदय भरून आणेल.

शाहरुख खान-ऐश्वर्या राय : बॉलिवूड स्टार शाहरुख खान आणि माजी वर्ल्ड ब्युटी-अभिनेत्री ऐश्वर्या रायनं 'जोश' या चित्रपटात भाऊ आणि बहिणीची भूमिका केली आहे. या दोघांचा हा चित्रपट खूप पसंत केला गेला होता.

Raksha bandhan 2025
रक्षा बंधन 2025 ('हरे रामा हरे कृष्णा' (Poster))

देव आनंद - झीनत अमान : जर तुम्हाला जुन्या चित्रपटांबद्दल वेड असेल, तर तुम्ही 'हरे रामा हरे कृष्णा' हा (1971) चित्रपट पाहू शकता. या चित्रपटानं भाऊ आणि बहिणीच्या संबंधांची गुंतागुंत उघडकीस आणली आहेत. प्रशांत (देव आनंद) आणि झीनत अमन (जसबीर) यांची कहाणी विश्वासघात आणि स्वातंत्र्याविषयी दाखविली गेली आहे.

