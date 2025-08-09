मुंबई - ९ ऑगस्ट हा रक्षाबंधनाचा दिवस आहे. आज देशभरात भव्य पद्धतीनं हा सण साजरा केला जात आहे. आता विशेष प्रसंगी अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतची बहीण श्वेता सिंग किर्तीनं तिच्या भावाची आठवण केली आहे. रक्षाबंधनाच्या दिवशी श्वेतानं काही व्हिडिओ भावाच्या आठवणीत शेअर केले आहेत. दरम्यान इंस्टाग्राम स्टोरीवर शेअर केलेल्या व्हिडिओत सुशांतचा बालपणीचे फोटो असल्याचा दिसत आहे. या फोटोमध्ये श्वेता सिंग किर्ती आपल्या भावाला राखी बांधताना दिसत आहे. तसेच या विशेष दिवशी श्वेता ही आपल्या भावाची आठवण काढून खूप भावूक झाल्याची देखील दिसत आहे.
श्वेता सिंग किर्तीनं भाऊ सुशांत सिंग राजपूतसाठी शेअर केली पोस्ट : आणखी एका व्हिडिओच्या पोस्टमध्ये श्वेता सिंग किर्तीनं लिहिलंय, 'कधीकधी असं वाटतं की, तू कधीच गेला नाहीस. तू अजूनही इथेच आहेस, पडद्यापलीकडे, शांतपणे पाहत आहेस. यानंतर मग, पुढच्या क्षणात, वेदना होतात. मी खरोखर तुला पुन्हा कधीच भेटणार नाही का? तुझे हास्य फक्त एक प्रतिध्वनी राहील का? तुमचा आवाज, एक लुप्त होणारी आठवण, जी मी समजू शकत नाही? तुला गमावण्याचे दुःख इतके जवळचे, इतके कच्चे आहे की, त्याच्या उपस्थितीत शब्द आकुंचन पावतात. ते माझ्या आत शांतपणे राहते, मोठ्यानं व्यक्त करता येत नाही, इतके विशाल आहे की ते आवरता येत नाही. प्रत्येक जाणाऱ्या दिवसाबरोबर ते खोलवर वाढत जात आहे, कडूपणे नाही, तर स्पष्टपणे सांगते की, हे भौतिक जग किती किती क्षणभंगुर आहे, आपली आसक्ती किती नाजूक आहेत. मला माहित आहे आपण पुन्हा भेटू, भाऊ.’
सुशांत सिंग राजपूतचा मृत्यू : यानंतर श्वेता सिंग किर्तीनं पुढं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'दुसऱ्या बाजूला, कथांच्या पलीकडे, काळाच्या पलीकडे, जिथे आत्मे एकमेकांना नावांनी नव्हे तर प्रेमाच्या मूक भाषेनं ओळखतात. तोपर्यंत, मी इथे आहे, माझ्या मनात तुझ्या मनगटावर राखी बांधत आहे, प्रार्थना करत आहे की, तुम्ही कुठेही असाल, तुम्ही आनंद, शांती आणि प्रकाशात गुरफटलेले असाल. अलविदा, आपण पुन्हा भेटू तोपर्यंत. माझ्या प्रेमाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा.’ दरम्यान १४ जून २०२० रोजी सुशांत सिंग राजपूतचं निधन झालं होतं. त्याच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टनुसार, त्याचा मृत्यू गुदमरल्यामुळं झाला असल्याचं समोर आलं होतं. तपासात, त्यानं आत्महत्या केली म्हणून घोषित करण्यात आलं होतं.
