Essay Contest 2025

ETV Bharat / entertainment

'सैयारा' फेम अहान पांडे ते अक्षय कुमारपर्यंत स्टार्सनी रक्षाबंधनचा सण केला साजरा, फोटो व्हायरल... - RAKSHA BANDHAN 2025

रक्षाबंधनाचा सण बॉलिवूडमध्ये मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. आता काही स्टार्सनं आपल्या बहिणींबरोबरची फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.

raksha bandhan 2025
रक्षाबंधन 2025 (रक्षाबंधन 2025 (POSTER/IANS))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 9, 2025 at 5:17 PM IST

2 Min Read

मुंबई : भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचा सण रक्षाबंधन देशभर साजरा केला जात आहे आणि चित्रपटातील कलाकारही या उत्सवात मागे नाहीत. 'सैयारा' अभिनेता अहान पांडेपासून ते अक्षय कुमारपर्यंत, सर्वांनी रक्षाबंधनाच्या दिवशी बहिणीला राखी बांधण्याचा संस्मरणीय क्षण शेअर केला आहे. रक्षाबंधनाचा सण बॉलिवूडमध्ये बऱ्याच काळापासून मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जात आहे. आता या स्टार्सचे सोशल मीडियावर काही फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत.

अक्षय कुमार : अक्षय कुमारनं त्याची बहीण अलकाबरोबरचा रक्षाबंधनाचा फोटो शेअर केला आहे, 'जेव्हा माझे डोळे बंद असतात तेव्हा मला माझी आई दिसते आणि जेव्हा मी माझे डोळे उघडतो तेव्हा मला तुझे स्मित दिसते, तुझ्यावर खूप प्रेम आहे अलका, राखीच्या शुभेच्छा.' असं रक्षाबंधनानिमित्त अक्षयनं आपल्या बहिणीसाठी एक भावूक पोस्ट लिहिली आहे.

raksha bandhan 2025
रक्षाबंधन 2025 (रक्षाबंधन 2025 (Ahaan Panday and Ananya Panday))

अहान पांडे : अनन्या पांडेनं रक्षाबंधनाच्या दिवशी चुलत भाऊ आणि 'सैयारा' स्टार अहान पांडेबरोबरचा फोटो शेअर केला आहेत. तिनं आपल्या भावावर सोशल मीडियाच्या माध्यामातून प्रेमाचा वर्षाव केला आहे.

सुनील शेट्टी : बॉलिवूडचा स्टार सुनील शेट्टीनं त्याच्या बहिणींबरोबरचा फोटो शेअर करून, त्याच्या चाहत्यांना रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. सुनीलनं मुलगी अथियाच्या लग्नाचे फोटो शेअर केले आहेत, ज्यामध्ये तो त्याच्या दोन्ही बहिणींबरोबर दिसत आहे. हा फोटो शेअर करताना सुनील शेट्टीनं लिहिलं आहे, 'माझ्या दोन्ही बाजू, मी आज खूप आनंदी आणि मजबूत आहे आणि रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा.'

संजय दत्त : बॉलिवूड स्टार संजय दत्तनं त्याच्या दोन्ही बहिणींबरोबर फोटो शेअर केला आहे. प्रिया आणि अंजूसोबतचा फोटो शेअर करताना अभिनेत्यानं लिहिलं आहे की, 'मला दोन बहिणी आहेत, माझ्यासाठी यापेक्षा मोठा आशीर्वाद काय असू शकतो, माझ्या आयुष्यात प्रेम आणि शक्ती आणल्याबद्दल धन्यवाद, रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा.'

raksha bandhan 2025
रक्षाबंधन 2025 (रक्षाबंधन 2025 (Ranbir Kapoor with his Sister))

रक्षाबंधन : याशिवाय, कृष्णा अभिषेक आरती सिंग, अपारशक्ती खुराणा, हनी सिंग, टीव्ही अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी, राशी खन्ना, दाक्षिणात्य अभिनेता वरुण कोनिडेला आणि निहारिका कोनिडेला, अर्जुन कपूर, रणबीर कपूर-रिद्धिमा कपूर, हिमेश रेशमिया, परिणीती चोप्रा, रुकुले प्रीत सिंग आणि पलक तिवारी यांच्यासह अनेक स्टार्सनी त्यांच्या रक्षाबंधनाच्या सेलिब्रेशनचे फोटो शेअर केले आहेत. यासोबतच, अर्पिता खान शर्मा सुपरस्टार भाऊ सलमान खानला राखी बांधण्यासाठी त्याच्या घरी पोहोचली आहे.

हेही वाचा :

  1. आलिया-वेदांगपासून ते सुशांत सिंग राजपूत-अमृता पुरीपर्यंत 'या' चित्रपटांमध्ये पाहा भाऊ-बहिणीचे अतुट प्रेम...
  2. रक्षाबंधनाच्या मुहूर्तावर संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींना आकर्षक चांदीची राखी वारकरी भक्ताकडून अर्पण
  3. श्वेता सिंग किर्तीनं रक्षाबंधनाच्या दिवशी भाऊ सुशांत सिंग राजपूतची काढली आठवण, पोस्ट केली शेअर

मुंबई : भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचा सण रक्षाबंधन देशभर साजरा केला जात आहे आणि चित्रपटातील कलाकारही या उत्सवात मागे नाहीत. 'सैयारा' अभिनेता अहान पांडेपासून ते अक्षय कुमारपर्यंत, सर्वांनी रक्षाबंधनाच्या दिवशी बहिणीला राखी बांधण्याचा संस्मरणीय क्षण शेअर केला आहे. रक्षाबंधनाचा सण बॉलिवूडमध्ये बऱ्याच काळापासून मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जात आहे. आता या स्टार्सचे सोशल मीडियावर काही फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत.

अक्षय कुमार : अक्षय कुमारनं त्याची बहीण अलकाबरोबरचा रक्षाबंधनाचा फोटो शेअर केला आहे, 'जेव्हा माझे डोळे बंद असतात तेव्हा मला माझी आई दिसते आणि जेव्हा मी माझे डोळे उघडतो तेव्हा मला तुझे स्मित दिसते, तुझ्यावर खूप प्रेम आहे अलका, राखीच्या शुभेच्छा.' असं रक्षाबंधनानिमित्त अक्षयनं आपल्या बहिणीसाठी एक भावूक पोस्ट लिहिली आहे.

raksha bandhan 2025
रक्षाबंधन 2025 (रक्षाबंधन 2025 (Ahaan Panday and Ananya Panday))

अहान पांडे : अनन्या पांडेनं रक्षाबंधनाच्या दिवशी चुलत भाऊ आणि 'सैयारा' स्टार अहान पांडेबरोबरचा फोटो शेअर केला आहेत. तिनं आपल्या भावावर सोशल मीडियाच्या माध्यामातून प्रेमाचा वर्षाव केला आहे.

सुनील शेट्टी : बॉलिवूडचा स्टार सुनील शेट्टीनं त्याच्या बहिणींबरोबरचा फोटो शेअर करून, त्याच्या चाहत्यांना रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. सुनीलनं मुलगी अथियाच्या लग्नाचे फोटो शेअर केले आहेत, ज्यामध्ये तो त्याच्या दोन्ही बहिणींबरोबर दिसत आहे. हा फोटो शेअर करताना सुनील शेट्टीनं लिहिलं आहे, 'माझ्या दोन्ही बाजू, मी आज खूप आनंदी आणि मजबूत आहे आणि रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा.'

संजय दत्त : बॉलिवूड स्टार संजय दत्तनं त्याच्या दोन्ही बहिणींबरोबर फोटो शेअर केला आहे. प्रिया आणि अंजूसोबतचा फोटो शेअर करताना अभिनेत्यानं लिहिलं आहे की, 'मला दोन बहिणी आहेत, माझ्यासाठी यापेक्षा मोठा आशीर्वाद काय असू शकतो, माझ्या आयुष्यात प्रेम आणि शक्ती आणल्याबद्दल धन्यवाद, रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा.'

raksha bandhan 2025
रक्षाबंधन 2025 (रक्षाबंधन 2025 (Ranbir Kapoor with his Sister))

रक्षाबंधन : याशिवाय, कृष्णा अभिषेक आरती सिंग, अपारशक्ती खुराणा, हनी सिंग, टीव्ही अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी, राशी खन्ना, दाक्षिणात्य अभिनेता वरुण कोनिडेला आणि निहारिका कोनिडेला, अर्जुन कपूर, रणबीर कपूर-रिद्धिमा कपूर, हिमेश रेशमिया, परिणीती चोप्रा, रुकुले प्रीत सिंग आणि पलक तिवारी यांच्यासह अनेक स्टार्सनी त्यांच्या रक्षाबंधनाच्या सेलिब्रेशनचे फोटो शेअर केले आहेत. यासोबतच, अर्पिता खान शर्मा सुपरस्टार भाऊ सलमान खानला राखी बांधण्यासाठी त्याच्या घरी पोहोचली आहे.

हेही वाचा :

  1. आलिया-वेदांगपासून ते सुशांत सिंग राजपूत-अमृता पुरीपर्यंत 'या' चित्रपटांमध्ये पाहा भाऊ-बहिणीचे अतुट प्रेम...
  2. रक्षाबंधनाच्या मुहूर्तावर संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींना आकर्षक चांदीची राखी वारकरी भक्ताकडून अर्पण
  3. श्वेता सिंग किर्तीनं रक्षाबंधनाच्या दिवशी भाऊ सुशांत सिंग राजपूतची काढली आठवण, पोस्ट केली शेअर

For All Latest Updates

TAGGED:

AHAAN PANDAY TO AKSHAY KUMARCELEBS CELEBRATED SEE PHOTOSRAKSHA BANDHANरक्षाबंधनRAKSHA BANDHAN 2025

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.