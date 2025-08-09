मुंबई : भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचा सण रक्षाबंधन देशभर साजरा केला जात आहे आणि चित्रपटातील कलाकारही या उत्सवात मागे नाहीत. 'सैयारा' अभिनेता अहान पांडेपासून ते अक्षय कुमारपर्यंत, सर्वांनी रक्षाबंधनाच्या दिवशी बहिणीला राखी बांधण्याचा संस्मरणीय क्षण शेअर केला आहे. रक्षाबंधनाचा सण बॉलिवूडमध्ये बऱ्याच काळापासून मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जात आहे. आता या स्टार्सचे सोशल मीडियावर काही फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत.
अक्षय कुमार : अक्षय कुमारनं त्याची बहीण अलकाबरोबरचा रक्षाबंधनाचा फोटो शेअर केला आहे, 'जेव्हा माझे डोळे बंद असतात तेव्हा मला माझी आई दिसते आणि जेव्हा मी माझे डोळे उघडतो तेव्हा मला तुझे स्मित दिसते, तुझ्यावर खूप प्रेम आहे अलका, राखीच्या शुभेच्छा.' असं रक्षाबंधनानिमित्त अक्षयनं आपल्या बहिणीसाठी एक भावूक पोस्ट लिहिली आहे.
अहान पांडे : अनन्या पांडेनं रक्षाबंधनाच्या दिवशी चुलत भाऊ आणि 'सैयारा' स्टार अहान पांडेबरोबरचा फोटो शेअर केला आहेत. तिनं आपल्या भावावर सोशल मीडियाच्या माध्यामातून प्रेमाचा वर्षाव केला आहे.
सुनील शेट्टी : बॉलिवूडचा स्टार सुनील शेट्टीनं त्याच्या बहिणींबरोबरचा फोटो शेअर करून, त्याच्या चाहत्यांना रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. सुनीलनं मुलगी अथियाच्या लग्नाचे फोटो शेअर केले आहेत, ज्यामध्ये तो त्याच्या दोन्ही बहिणींबरोबर दिसत आहे. हा फोटो शेअर करताना सुनील शेट्टीनं लिहिलं आहे, 'माझ्या दोन्ही बाजू, मी आज खूप आनंदी आणि मजबूत आहे आणि रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा.'
संजय दत्त : बॉलिवूड स्टार संजय दत्तनं त्याच्या दोन्ही बहिणींबरोबर फोटो शेअर केला आहे. प्रिया आणि अंजूसोबतचा फोटो शेअर करताना अभिनेत्यानं लिहिलं आहे की, 'मला दोन बहिणी आहेत, माझ्यासाठी यापेक्षा मोठा आशीर्वाद काय असू शकतो, माझ्या आयुष्यात प्रेम आणि शक्ती आणल्याबद्दल धन्यवाद, रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा.'
रक्षाबंधन : याशिवाय, कृष्णा अभिषेक आरती सिंग, अपारशक्ती खुराणा, हनी सिंग, टीव्ही अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी, राशी खन्ना, दाक्षिणात्य अभिनेता वरुण कोनिडेला आणि निहारिका कोनिडेला, अर्जुन कपूर, रणबीर कपूर-रिद्धिमा कपूर, हिमेश रेशमिया, परिणीती चोप्रा, रुकुले प्रीत सिंग आणि पलक तिवारी यांच्यासह अनेक स्टार्सनी त्यांच्या रक्षाबंधनाच्या सेलिब्रेशनचे फोटो शेअर केले आहेत. यासोबतच, अर्पिता खान शर्मा सुपरस्टार भाऊ सलमान खानला राखी बांधण्यासाठी त्याच्या घरी पोहोचली आहे.
