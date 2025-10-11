ETV Bharat / entertainment

दुबईमध्ये जाण्यासाठी राजपाल यादवला न्यायालयाची घ्यावी लागली परवानगी, जाणून घ्या प्रकरण...

चेक बाउन्स प्रकरणामुळं राजपाल यादव पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आता त्यानं न्यायालयाला परदेशात प्रवास करण्याची परवानगी मागितली आहे.

Rajpal Yadav
राजपाल यादव (राजपाल यादव (Photo: IANS)))
Published : October 11, 2025 at 11:30 AM IST

मुंबई - चेक बाउन्स प्रकरणात बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादव अडकला आहे. त्यामुळं त्यानं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती की, त्याला दिवाळी कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी परदेशात जाण्याची परवानगी मिळावी. आता यादुबईला जाण्याची परवानगी मागणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली आहे. याशिवाय न्यायालयानं पोलिस आणि मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या खाजगी फर्मकडून उत्तरही मागितले आहे. याप्रकरणी राजपाल यादवला आधीच दोषी ठरवलं गेलं आहे. आता हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका म्हणून प्रलंबित आहे. दरम्यान याप्रकरणी न्यायमूर्ती रवींद्र दुडेजा यांनी सांगितलं की, याची सुनावणी पुढील १४ ऑक्टोबर रोजी होईल.

परदेशात प्रवास करण्याची परवानगी : दरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयात राजपाल यादवचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलानं , न्यायालयाला माहिती दिली की बिहारी ग्लोबल कनेक्ट नावाच्या कंपनीनं १७ ते २० ऑक्टोबर दरम्यान दुबईमध्ये होणाऱ्या दिवाळी कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून त्याला आमंत्रित केलंय. यामुळं त्याला या तारखांना परदेशात प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात यावी. यानंतर वकिलानं युक्तिवाद केला की, राजपाल यादव यांना यापूर्वी अनेक वेळा परदेशात प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, याशिवाय त्यांनी प्रत्येक वेळा न्यायलयाचं पालन केलं आहे. गेल्या जून २०२४ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयानं चेक बाउन्स प्रकरणी शिक्षा तात्पुरती स्थगित केली होती, जेणेकरून त्यांना संबंधित पक्षांबरोबर यावर तोडगा काढता येईल.

अभिनेता राजपाल यादवचं वर्कफ्रंट : दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या अर्जानुसार हा वाद बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरलेल्या चित्रपटाच्या निर्मितीबरोबर संबंधित आहे. यामुळं राजपाल यादवचं खूप मोठ नुकसान झालं होतं. यानंतर त्यानं दिलेला चेक बाउन्स देखील झाला होता. याप्रकरणी अभिनेत्याला जवळपास ३ महिने तुरुंवास भोगला आहे. आता हा खटला दिल्ली उच्च न्यायालयात आहे. याप्रकरणी न्यायालयानं दिल्ली पोलिसांना उत्तर मागितलं असून नोटीस बजावली आहे. आता १४ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत राजपाल यादवला दिलासा मिळणार की, नाही याबद्दल काही दिवसात समजेल. दरम्यान राजपाल यादवच्या कामाबद्दल सांगायचं झालं तर तो पुढं 'वेलकम टू जंगल', 'विवाश', 'मलामाल वीकली २',' बॉलिवूड सुपर धमाल.कॉम', 'अम्मा' आणि 'रंगीला' या चित्रपटांमध्ये दिसणार आहे.

