मुंबई - मिस युनिव्हर्स इंडिया २०२५ची स्पर्धा राजस्थानमधील जयपूर येथे आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये मनिका विश्वकर्मा हिनं बाजी मारली आहे. तिनं मिस युनिव्हर्स इंडिया २०२५ ताज आपल्या नावावर केला आहे. यापूर्वी २०२४ मध्ये मनिकाची मिस युनिव्हर्स राजस्थानसाठी निवड झाली होती. आता मिस युनिव्हर्स इंडिया २०२४ चा मुकुट जिंकल्यानंतर, ती थायलंडमध्ये होणाऱ्या ७४व्या मिस युनिव्हर्स स्पर्धेत भारताचं प्रतिनिधित्व करणार आहे. ही स्पर्धा या वर्षाच्या अखेरीस होईल. मिस युनिव्हर्स इंडिया २०२५ चं ताज जिंकल्यानंतर अनेकजण मनिका विश्वकर्मावर सोशल मीडियाच्या माध्यामातून अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहेत.
मनिका विश्वकर्मा कोण आहे? : मनिका विश्वकर्मा ही एक मॉडेल असून ती राजस्थानमधील गंगानगरची आहे. दरम्यान गेल्या काही वर्षांपासून ती दिल्लीमध्ये राहून आपल्या मॉडेलिंग करिअरवर लक्ष केंद्रित करत आहे. आता ती मिस युनिव्हर्स इंडिया २०२५ जिंकल्यानंतर प्रसिद्धीझोतात आली आहे. मनिका विश्वकर्मा ही बऱ्याच दिवसांपासून आपल्या करिअरसाठी संघर्ष करत आहे. तसेच या विजयानंतर मनिकनं स्टेजवर मार्गदर्शकांचे आभार मानत आपला आनंद व्यक्त केला. यावेळी तिनं सांगितलं की, तिच्यासाठी ही स्पर्धा किती महत्वाची होती. तसेच तिनं कठिण प्रवास कसा पूर्ण केला आणि तिच्या मार्गदर्शकांनी तिला किती मदत केली.
#WATCH | Jaipur, Rajasthan: Manika Vishwakarma gets crowned as Miss Universe India 2025. She will represent India at the 74th Miss Universe pageant in Thailand later this year. pic.twitter.com/8EqmzFP2Of— ANI (@ANI) August 18, 2025
#WATCH | Jaipur, Rajasthan: Manika Vishwakarma gets crowned as Miss Universe India 2025. She will represent India at the 74th Miss Universe pageant in Thailand later this year. pic.twitter.com/8EqmzFP2Of— ANI (@ANI) August 18, 2025
दिल्लीमध्ये राहून स्पर्धेसाठी तयारी केली : मिस युनिव्हर्स इंडिया २०२५चा किताब जिंकल्यानंतर एका मुलाखतीत बोलताना तिनं सांगितलं की, " माझा प्रवास माझ्या शहर गंगानगरपासून सुरू झाला. मी दिल्लीत आले आणि या सौंदर्य स्पर्धेची तयारी केली. मला स्वतःमध्ये आत्मविश्वास आणि धैर्य निर्माण करावे लागेल होते. यात सर्वांनी मोठी भूमिका बजावली. ज्यांनी मला मदत केली आणि आज मी ज्या ठिकाणी आले आहे, त्यासाठी सर्वांचे मी आभार मानते. सौंदर्य स्पर्धा ही फक्त एक क्षेत्र नाही, ती स्वतःची एक दुनिया आहे, जी एखाद्या व्यक्तीचे चारित्र्य घडवते... हे फक्त एका वर्षाचे रहस्य नाही तर आयुष्यभराचा प्रवास आहे."