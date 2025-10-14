ETV Bharat / entertainment

राघव जुयालनं मानलं स्वत:ला भाग्यवान, साऊथ स्टार नानीबरोबर काम करण्यावर दिली प्रतिक्रिया...

राघव जुयाल आता साऊथ स्टार नानीबरोबर 'द पॅराडाईज' या चित्रपटात झळकणार आहे. आता त्यानं याबद्दल आनंदी असल्याचं सांगितलं आहे.

raghav juyal and Nani
राघव जुयाल आणि नानी (राघव जुयाल आणि नानी (Poster/ETV Bharat))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 14, 2025 at 1:27 PM IST

1 Min Read
मुंबई : प्रसिद्धी कोरिओग्राफर -अभिनेता राघव जुयाल 'द पॅराडाईज' या चित्रपटाच्या माध्यामातून आपल्या अभिनय कारकिर्दीत एक मोठे पाऊल टाकत आहे. तो तेलुगू चित्रपटातील स्टार नानीबरोबर आता स्क्रिन शेअर करणार आहे. 'दसरा' फेम श्रीकांत ओडेला दिग्दर्शित हा आगामी चित्रपट प्रेक्षकांना एक रोमांचक आणि जागतिक सिनेमॅटिक अनुभव देण्याचं आश्वासन देतो. चित्रपटाबद्दल बोलताना राघवनं आपला उत्साह व्यक्त करत म्हटलं, "माझ्या पुढील चित्रपट 'द पॅराडाईज'मध्ये मला नानीबरोबर पाहा. माझे भाग्य आहे की, मला नानीबरोबर काम करायला मिळत आहे. हा एक संपूर्ण जगभर प्रदर्शित होणारा चित्रपट आहे, जो स्पॅनिश, तेलुगू आणि हिंदीमध्ये प्रदर्शित होत आहे. श्रीकांत ओडेला दिग्दर्शित पाहा, तुम्ही आश्चर्यचकित व्हाल. हा एक उत्तम चित्रपट आहे."

साऊथ स्टार नानीबरोबर राघव जुयाल करणार काम : 'द पॅराडाईज' हा राघवचा दक्षिण भारतीय सुपरस्टारबरोबरचा पहिला मोठा सहकार्य आणि तेलुगू चित्रपटात आहे. हा चित्रपट एक असा आहे, जो आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकांसमोर स्पॅनिशसह बहुभाषिक रिलीजद्वारे सादर केला जात आहे. 'द पॅराडाईज'मध्ये नॅचरल स्टार नानी मुख्य भूमिकेत आहेत. या चित्रपटाच्या माध्यामातून पुन्हा एकदा नानी हा प्रेक्षकांना मोहित करण्यासाठी सज्ज आहे. चित्रपटाचे संगीत प्रसिद्ध संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर यांनी दिलंय. या प्रोजेक्टच्या टीममध्ये सिनेमॅटोग्राफर सी.एच. साई, संपादक नवीन नूली आणि प्रोडक्शन डिझायनर अविनाश कोल्ला यांचा समावेश आहे.

'द पॅराडाईज' चित्रपटाबद्दल : एसएलव्ही सिनेमाज निर्मित, 'द पॅराडाईज' हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर २६ मार्च २०२६ रोजी रिलीज होणार आहे. हा चित्रपट आठ भाषांमध्ये प्रदर्शित होत असून यात हिंदी, तेलगू, तमिळ, इंग्रजी, स्पॅनिश, बंगाली, कन्नड आणि मल्याळम या भाषांचा समावेश आहेत. 'द पॅराडाईज' हा चित्रपट प्रेक्षकांवर आता जादू करण्यासाठी काही दिवसांनी भेटायला येईल. या चित्रपटामध्ये राघव जुयालची एक वेगळी शैली प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. आता राघवचे त्याच्या आगामी चित्रपटाची आतुरतेनं वाट पाहात आहेत.

