'रागिनी एमएमएस रिटर्न्स' फेम करिश्मा शर्मानं चालत्या ट्रेनमधून मारली उडी, वाचा सविस्तर...

'रागिनी एमएमएस रिटर्न्स' फेम करिश्मा शर्मा एका गंभीर अपघाताची बळी ठरली आहे. तिनं चालत्या ट्रेनमधून उडी मारली आहे.

करिश्मा शर्मा
September 12, 2025

मुंबई - 'रागिनी एमएमएस रिटर्न्स' आणि 'प्यार का पंचनामा' सारख्या चित्रपटांमध्ये झळकणारी अभिनेत्री करिश्मा शर्माबाबत एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. मुंबईतील लोकल चाहत्या ट्रेनमधून तिनं उडी मारली यानंतर ती गंभीर जखमी झाली आहे. सध्या तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. ही अभिनेत्री शूटिंगसाठी चर्चगेट स्टेशनकडे जात होती. यादरम्यान हा अपघात झाला. सध्या अभिनेत्री खूप वेदना सहन करत असून तिला आता गंभीर जखमा झाल्या आहेत. आता अभिनेत्रीनं तिच्या इंस्टाग्राम हँडलवर या घटनेबद्दल माहिती शेअर केली आहे. करिश्मा ही या अपघाताची कशी बळी ठरली याबद्दल तिनं तिच्या इंस्टाग्रामवर सांगितलं आहे.

अभिनेत्री करिश्मा शर्मानं चालत्या ट्रेनमधून मारली उडी : अभिनेत्रीनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं की,'काल चर्चगेट येथे शूटिंगसाठी जात असताना, मी साडीत लोकल ट्रेनमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. ट्रेन सुरू होताच तिचा वेग वाढला आणि मी पाहिले की माझे मित्र ट्रेनमध्ये चढू शकली नाहीत. भीतीमुळे मी उडी मारली आणि माझ्या पाठीवर पडले. डोक्यात सूज आहे आणि पाठीत खूप वेदना होत आहेत. डॉक्टरांनी एमआरआय करण्याचा सल्ला दिला आहे. मी सध्या रुग्णालयात आहे. कृपया माझ्या लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करा.' आता अभिनेत्रीवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहे . दरम्यान अभिनेत्रीच्या एका जवळच्या मैत्रिणीनं एक भावूक पोस्ट केली होती. यामध्ये तिनं सांगितलं होतं की, करिश्माबरोबर असं काही घडणार याबद्दल विश्वास बसत नाही. ती बेशुद्ध होती आणि जमिनीवर पडून होती. यानंतर तिला ताबडतोब रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं . आता डॉक्टर तिच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहे. करिश्मा लवकर बरी हो.'

करिश्मा शर्मा

करिश्मा शर्माचं वर्कफ्रंट : करिश्मा शर्माच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर तिनं 'फसाते फसाते','एक व्हिलन रिटर्न्स', 'सुपर ३०' सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. याशिवाय ती 'ये है मोहब्बतें', 'पवित्र रिश्ता', आणि 'प्यार तूने क्या किया'सारख्या टीव्ही शोमध्येही दिसली आहे.

