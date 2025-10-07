'पुष्पा' चित्रपटाचे निर्माते सुकुमार यांनी 'कांतारा: चॅप्टर १'सह ऋषभ शेट्टीचं केलं कौतुक...

ETV Bharat / entertainment

'पुष्पा' चित्रपटाचे निर्माते सुकुमार यांनी 'कांतारा: चॅप्टर १' आणि ऋषभ शेट्टी यांचं कौतुक केलं आहे. त्यांनी एक पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केली आहे.

Sukumar praises kantara chapter 1
सुकुमारनं 'कांतारा: चॅप्टर १'ची स्तुती केली (Sukumar praises kantara chapter 1 (Etv Bharat))
Published : October 7, 2025 at 4:21 PM IST

मुंबई : 'पुष्पा' सारख्या ब्लॉकबस्टर हिट चित्रपटांचे दिग्दर्शन करण्यासाठी ओळखले जाणारे चित्रपट निर्माते सुकुमार यांनी अलीकडेच सोशल मीडियावर 'कांतारा: चॅप्टर १' चित्रपटाचे कौतुक केलं आहे. ऋषभ शेट्टी दिग्दर्शित आणि अभिनीत हा चित्रपट भारतीय चित्रपट उद्योगात त्याच्या सखोल कथा, मूळ विषय आणि शक्तिशाली दृश्यांमुळे चर्चेचा विषय बनला आहे. सुकुमारनं त्याच्या सोशल मीडिया हँडलवर चित्रपटाच्या कलात्मक प्रतिभेचे आणि टीमच्या उत्साही प्रयत्नांचे कौतुक करणारा एक भावनिक संदेश शेअर केला. त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे, 'किती प्रभावी आणि मनमोहक कथा तुम्ही जिवंत केली आहे. @rishabshettyofficial! या चित्रपटामागील सर्जनशीलता, आवड आणि समर्पणाचे मी खरोखर कौतुक करतो. 'कांतारा: चॅप्टर १'च्या संपूर्ण टीमचे अभिनंदन.'

'कांतारा: चॅप्टर १'चं केलं 'पुष्पा' निर्माते सुकुमार यांनी कौतुक : होंबळे फिल्म्सच्या बॅनरखाली विजय किरागंदूर निर्मित, 'कांतारा: चॅप्टर १'मध्ये ऋषभ शेट्टी आणि रुक्मिणी वसंत आहेत. हा चित्रपट २०२२ च्या हिट 'कांतारा' चा प्रीक्वल आहे आणि कर्नाटकच्या किनारी परंपरेत रुजलेल्या गूढ लोककथा आणि दैवी दंतकथावर आधारित आहे. 'कांतारा: चॅप्टर १' चित्रपटाची कहाणी चौथ्या शतकातील आहे, जी कांतारा या रहस्यमय भूमीच्या पवित्र उत्पत्तीचा उलगडा करतो. हा अध्याय त्याच्या समृद्ध पौराणिक कथा, प्राचीन संघर्ष आणि दैवी हस्तक्षेपांमध्ये खोलवर जातो, या भूमीच्या मातीतून जन्मलेल्या लोककथा, श्रद्धा आणि अग्नीची गाथा विणतो. ऋषभ शेट्टी, सप्तमी गौडा, गुलशन देवैया, रुक्मिणी वसंत, जयराम, पीडी सतीश चंद्रा, प्रकाश थुमिनद आणि अनेक प्रतिभावान कलाकार या महाकाव्याला जिवंत करतात.

'कांतारा: चॅप्टर १'ची एकूण कमाई : 'कांतारा: चॅप्टर १' या चित्रपटाचं लेखन आणि दिग्दर्शन ऋषभ शेट्टी यांनी केलं आहे. याशिवाय त्यांनीच चित्रपटामध्ये प्रमुख भूमिका केली आहे. हा चित्रपट विजय किरागंदूर यांनी प्रतिष्ठित होम्बाले फिल्म्स बॅनरखाली तयार केला आहे. या चित्रपटाचे छायाचित्रण अरविंद एस. कश्यप यांनी केलं आहे आणि संगीत बी. अजनीश लोकनाथ यांनी दिलं आहे, ज्यांनी मूळ चित्रपटाच्या जादुई जगाची निर्मिती करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. 'कांतारा: चॅप्टर १' हा चित्रपट २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी रुपेरी पडद्यावर जगभरात प्रदर्शित झाला आहे. सध्या हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई करत आहे. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर २६६.०२ कोटींची कमाई केली आहे.

