प्रसिद्ध पंजाबी गायक राजवीर जावंदा यांचं निधन, भीषण अपघातानंतर ११ दिवसानंतर घेतला अखेरचा श्वास...
राजवीर जावंदा यांचे ८ ऑक्टोबर रोजी निधन झालं आहे. या बातमीमुळं चाहत्यांना धक्का बसला आहे. आता अनेकजण या गायकाला श्रद्धांजली वाहत आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2025 at 12:14 PM IST
मुंबई : प्रसिद्ध पंजाबी गायक राजवीर जावंदा यांचं निधन झालं आहे. २७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या मोटारसायकल अपघातानंतर ३५ वर्षीय गायकाला मोहालीच्या फोर्टिस रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होत. त्याच्यावर इथे उपचार सुरू होते. गायकाला व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलं होतं. राजवीर जावंदाचा हिमाचल प्रदेशातील सोलन जिल्ह्यातील मोटारसायकलवरून शिमलाला जात असताना भीषण अपघात झाला होता. यामध्ये त्याच्या डोक्याला आणि पाठीच्या कण्याला गंभीर दुखापत झाली होती. या गायकावर अनेक दिवसांपासून उपचार सुरू होते. अनेक दिवसांच्या उपचारानंतरही राजवीर यांना वाचवता आले नाही.
पंजाबी गायक राजवीर जावंदा यांचं निधन : दरम्यान या पंजाबी गायकाच्या निधनाची बातमी काँग्रेस नेते प्रताप सिंग बाजवा यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम हँडलवर शेअर केली. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये या नुकसानाबद्दल शोक व्यक्त केला. त्यांनी गायकाचा फोटो शेअर करताना लिहिलं, 'एका तरुण आणि आशादायक व्यक्तीच्या दुःखद निधनानं मन दुखावले आहे. राजवीर जावंदा यांच्या कुटुंब आणि प्रियजनांप्रती माझ्या मनःपूर्वक संवेदना. देव तुम्हाला या अकल्पनीय काळात शक्ती आणि शांती देवो. खूप लवकर गेले, पण कधीही विसरले जाणार नाही. सध्या या गायकाच्या निधनाची बातमी सोशल मीडियावर वाऱ्याप्रमाणे पसरत आहे. त्यामुळे अनेकजण या गायकाला श्रद्धांजली वाहत आहे.
ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ।— Harjot Singh Bains (@harjotbains) October 8, 2025
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸਨ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ‘ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ… pic.twitter.com/kkPWp53GvU
Deeply saddened by the untimely passing of Rajvir Jawanda. Gone too soon, but his soulful voice will live on in every heartbeat of Punjab.— Manish Sisodia (@msisodia) October 8, 2025
My heartfelt condolences to his family, friends, and millions of fans. May Waheguru bless his soul with eternal peace. 🙏 pic.twitter.com/ZkU8KHDyxj
Heartbreaking to hear about the untimely passing of Rajvir Jawanda.— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) October 8, 2025
After days of brave struggle, he left us too soon.
Your soulful voice and vibrant spirit will echo in our hearts forever. Rest in eternal peace, Rajvir. pic.twitter.com/QW4WboSPgz
'या' नामांकित व्यक्तींनी वाहिली श्रद्धांजली : आम आदमीचे नेते मनीष सिसोदिया यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यांनी राजवीर जावंदा यांच्या निधनावर शोक व्यक्त करत लिहिलं, 'राजवीर जावंदा यांच्या अकाली निधनानं खूप दुःख झालं. ते खूप लवकर गेले, परंतु त्यांचा गोड आवाज पंजाबच्या प्रत्येक हृदयाच्या ठोक्यात जिवंत राहील. त्यांच्या कुटुंबाला, मित्रांना आणि लाखो चाहत्यांना माझ्या मनःपूर्वक संवेदना. वाहेगुरु त्यांच्या आत्म्याला शांती देवो.' दरम्यान काही दिवसांपासून रुग्णालय प्रशासन राजवीर यांच्या आरोग्याबाबत माहिती देत होती. त्यांनी सांगितलं होतं की, गायकाची प्रकृती खूप गंभीर आहे. आता या गायकाच्या निधनामुळं जगभरातील त्यांच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे.