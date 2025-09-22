ETV Bharat / entertainment

पंजाबी संगीतकार चरणजीत आहुजा यांचं निधन, दिलजीत दोसांझसह 'या' नामांकित व्यक्तींनी वाहिली श्रद्धांजली...

प्रसिद्ध पंजाबी संगीतकार चरणजीत आहुजा यांचं निधन झालं आहे. आता त्यांच्या निधनामुळं संगीत जगात शोक पसरला आहे.

zubeen garg / charanjit ahuja passes away
जुबीन गर्ग/ चरणजीत आहुजा यांचं निधन (जुबीन गर्ग/चरणजीत आहूजा (IANS/@BhagwantMann X handle))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2025 at 1:57 PM IST

मुंबई : प्रसिद्ध पंजाबी संगीतकार चरणजीत आहुजा यांचं रविवारी २२ सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी मोहाली येथील त्यांच्या निवासस्थानी निधन झालं. त्याचं वय ७४ होतं. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान आणि पंजाबी गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ यांनी संगीतकाराच्या निधनाबद्दल सोशल मीडियावर शोक व्यक्त केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार पंजाबी संगीतकार चरणजीत आहुजा अनेक वर्षांपासून घशाच्या कर्करोगाशी झुंजत होते. त्यांच्यावर पीजीआय चंदीगड येथे उपचार सुरू होते. त्यांच्या अचानक निधनानं पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री आणि चाहत्यांना खूप मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान १९ सप्टेंबर रोजी सिंगापूरमध्ये स्कूबा डायव्हिंग करताना आसामी गायक जुबिन गर्ग यांचं निधन झालं. यानंतर कोणालाही या बातमीवर विश्वास बसला नव्हता. हा एक जुबिनच्या चाहत्यांसाठी एक मोठा धक्का होता.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान यांनी केला शोक व्यक्त : मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान यांनी त्यांच्या एक्स हँडलवर पोस्टमध्ये चरणजित आहुजा यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. त्यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिलं की, 'संगीत सम्राट उस्ताद चरणजीत आहुजा साहिब यांचं निधन हे संगीत उद्योगाचे एक अपूरणीय नुकसान आहे. आहुजा साहिब यांनी तयार केलेले सुर पंजाबी लोकांच्या हृदयात कायमचे राज्य करतील. सचिन आहुजा, त्यांचं कुटुंब आणि त्यांच्या प्रियजनांना मनापासून सहानुभूती. देव त्यांच्या आत्म्याला चिरंतन शांती देवो.'

दिलजीत दोसांझ आणि इम्तियाज अलीची पोस्ट : पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझला संगीतकाराच्या निधनामुळं दु:ख झालं आहे. दिलजीतनं त्यांच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर दिग्गज पंजाबी संगीतकाराचा फोटो शेअर केला. त्यानं पंजाबीमध्ये पोस्ट शेअर करून आपलं दुःख व्यक्त केलंय. त्यानं आपल्या पोस्टवर लिहिलं, 'चरणजीत आहुजा यांनी संगीतात केलेली वाढ आमच्यासोबत आहे आणि नेहमीच राहील. ए ट्रू लेजेंड. 'दरम्यान चित्रपट निर्माते इम्तियाज अली हे चरणजीत आहुजाचे मित्र होते. त्यांच्या मित्राच्या निधनानंतर, चित्रपट निर्मात्यानं त्यांच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर त्यांचा फोटो शेअर केला आणि एक भावनिक पोस्ट लिहिली. इम्तियाज अली यांनी लिहिलं, 'आमचे मित्र आणि दिग्गज संगीत दिग्दर्शक चरणजीत आहुजा त्यांच्या कामाद्वारे आणि आमच्या विचारांमध्ये जिवंत राहिल. चरणजीत आहुजा तुमच्या आत्म्याला शांती मिळो.'

diljit dosanjh
दिलजीत दोसांझ (दिलजीत दोसांझची पोस्ट (इन्स्टाग्राम))

चरणजीत आहुजा यांचा अंत्यसंस्कार : चरणजीत आहुजा यांचा अंत्यसंस्कार २२ सप्टेंबर रोजी मोहाली येथील बलोंगी स्मशानभूमीत होणार आहे. त्यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी संगीता आहुजा आणि तीन मुले आहेत, जे सर्व संगीत उद्योगात काम करत आहेत. त्यांचा मुलगा सचिन आहुजा हा एक प्रसिद्ध पंजाबी संगीत निर्माता आहे.

Imtiaz Ali
इम्तियाज अली (इम्तियाज अलीची पोस्ट (इन्स्टाग्राम))

संगीत कारकीर्द : चरणजीत आहुजा यांनी 'की बनू दुनिया दा' (१९८६), 'गभरू पंजाब दा' (१९८६), 'दुश्मनी जट्ट दी' (१९९३) आणि 'तुफान सिंग' (२०१७) यासह अनेक पंजाबी चित्रपटांसाठी संगीत दिलं आहे. ते दिल्लीतील एका स्टुडिओमध्ये त्यांच्या संगीतावर काम करत होते, मात्र आजारपणामुळं ते मोहाली येथे गेले होते. पंजाबी चित्रपटांव्यतिरिक्त, त्यांनी 'कोहरा' (१९९३) या हिंदी चित्रपटातही काम केलं आहे. चरणजीत आहुजा यांच्या साउंडट्रॅकमध्ये 'तुझे मेरी कसम' आणि 'मौसम रंगीन है कितना हसीन है' सारखी गाणी आहेत.

MUSIC COMPOSER CHARANJIT AHUJACHARANJIT AHUJA DEATHZUBEEN GARG DEATHचरणजीत आहुजाCHARANJIT AHUJA PASSES AWAY

