ETV Bharat / entertainment

पंजाबी अभिनेता जसविंदर भल्ला यांचं निधन, बलोंगी येथे होईल अंत्यसंस्कार... - ACTOR JASWINDER BHALLA DEATH

पंजाबी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज कलाकार जसविंदर सिंग भल्ला यांचं निधन झालं आहे.

Jaswinder bhalla
जसविंदर भल्ला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 22, 2025 at 11:01 AM IST

1 Min Read

मुंबई : आज सकाळी पंजाबी चित्रपटसृष्टीतून दुर्दैवी बातमी समोर आली आहे. आपल्या कलात्मकतेनं लोकांना हसवणारे पंजाबी अभिनेता जसविंदर भल्ला यांनी जगातून निरोप घेतला आहे. अभिनेता जसविंदर भल्ला यांनी प्रेक्षकांना अनेक हिट चित्रपट दिली आहेत. त्यांच्या पंच लाईन्समुळं त्यांनी प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं. ज्येष्ठ अभिनेता जसविंदर भल्ला हे बऱ्याच काळापासून आजारी होते. त्यांनी मोहालीतील फोर्टिस रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. ते सुमारे ६५ वर्षांचे होते. जसविंदर भल्ला यांचे अंत्यसंस्कार उद्या, २३ ऑगस्ट रोजी दुपारी १२:०० वाजता मोहालीतील बलोंगी येथे करण्यात येणार आहे.

पंजाबी अभिनेता जसविंदर भल्ला यांचं निधन : जसविंदर भल्ला यांनी पंजाबच्या अनेक प्रसिद्ध चित्रपटांमध्ये काम करण्याव्यतिरिक्त, त्यांनी अनेक विनोदी नाटके देखील केली आहेत. जसविंदर भल्ला यांना केवळ पंजाबमध्येच नाही तर जगभरात पसंत केलं जाते. त्यांनी 'दुल्ला भट्टी' या चित्रपटातून पंजाबी चित्रपटांमध्ये पदार्पण केलं. त्यानंतर त्यांनी 'चक दे ​​फट्टे', 'मेल कराडे रब्बा', 'कॅरी ऑन जट्टा, 'जट्ट अँड ज्युलिएट', 'डॅडी कूल मुंडे फूल' इतर अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं. जसविंदर भल्ला यांना प्रामुख्यानं 'छनकाटा'मधील 'चाचा छत्रा'मधील या व्यक्तिरेखेसाठी ओळखले जाते. त्यांनी १९८८ मध्ये 'छनकाटा' या मालिकेतून चाचा छत्राच्या भूमिकेतून अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली, ज्यामध्ये त्यांचे मुख्य सहकलाकार बाल मुकंद शर्मा आणि कमलजीत नीरू होते.

कृषी विद्यापीठातून निवृत्त प्राध्यापक: जसविंदर भल्ला यांनी १९८९ मध्ये पंजाब कृषी विद्यापीठात कृषी विस्तार शिक्षणात व्याख्याता म्हणून प्रवेश घेतला आणि २०२० मध्ये विभागप्रमुख म्हणून निवृत्त झाले. जसविंदर भल्ला यांनी १९८२ आणि १९८५ मध्ये पंजाब कृषी विद्यापीठ, लुधियाना येथून अनुक्रमे बीएससी कृषी (ऑनर्स) आणि एमएससी (विस्तार शिक्षण) पदव्या मिळवल्या. पीएयूमध्ये येण्यापूर्वी, त्यांनी पाच वर्षे पंजाबच्या कृषी विभागात एआय/एडीओ म्हणून काम केलं. १९८९ मध्ये ते पीएयूच्या विस्तार शिक्षण विभागात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून रुजू झाले आणि २००० मध्ये सीसीएसयू, मेरठ येथून सेवा-शिक्षण विद्यार्थी म्हणून पीएच.डी. (कृषी विस्तार) पूर्ण केली.

मुंबई : आज सकाळी पंजाबी चित्रपटसृष्टीतून दुर्दैवी बातमी समोर आली आहे. आपल्या कलात्मकतेनं लोकांना हसवणारे पंजाबी अभिनेता जसविंदर भल्ला यांनी जगातून निरोप घेतला आहे. अभिनेता जसविंदर भल्ला यांनी प्रेक्षकांना अनेक हिट चित्रपट दिली आहेत. त्यांच्या पंच लाईन्समुळं त्यांनी प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं. ज्येष्ठ अभिनेता जसविंदर भल्ला हे बऱ्याच काळापासून आजारी होते. त्यांनी मोहालीतील फोर्टिस रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. ते सुमारे ६५ वर्षांचे होते. जसविंदर भल्ला यांचे अंत्यसंस्कार उद्या, २३ ऑगस्ट रोजी दुपारी १२:०० वाजता मोहालीतील बलोंगी येथे करण्यात येणार आहे.

पंजाबी अभिनेता जसविंदर भल्ला यांचं निधन : जसविंदर भल्ला यांनी पंजाबच्या अनेक प्रसिद्ध चित्रपटांमध्ये काम करण्याव्यतिरिक्त, त्यांनी अनेक विनोदी नाटके देखील केली आहेत. जसविंदर भल्ला यांना केवळ पंजाबमध्येच नाही तर जगभरात पसंत केलं जाते. त्यांनी 'दुल्ला भट्टी' या चित्रपटातून पंजाबी चित्रपटांमध्ये पदार्पण केलं. त्यानंतर त्यांनी 'चक दे ​​फट्टे', 'मेल कराडे रब्बा', 'कॅरी ऑन जट्टा, 'जट्ट अँड ज्युलिएट', 'डॅडी कूल मुंडे फूल' इतर अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं. जसविंदर भल्ला यांना प्रामुख्यानं 'छनकाटा'मधील 'चाचा छत्रा'मधील या व्यक्तिरेखेसाठी ओळखले जाते. त्यांनी १९८८ मध्ये 'छनकाटा' या मालिकेतून चाचा छत्राच्या भूमिकेतून अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली, ज्यामध्ये त्यांचे मुख्य सहकलाकार बाल मुकंद शर्मा आणि कमलजीत नीरू होते.

कृषी विद्यापीठातून निवृत्त प्राध्यापक: जसविंदर भल्ला यांनी १९८९ मध्ये पंजाब कृषी विद्यापीठात कृषी विस्तार शिक्षणात व्याख्याता म्हणून प्रवेश घेतला आणि २०२० मध्ये विभागप्रमुख म्हणून निवृत्त झाले. जसविंदर भल्ला यांनी १९८२ आणि १९८५ मध्ये पंजाब कृषी विद्यापीठ, लुधियाना येथून अनुक्रमे बीएससी कृषी (ऑनर्स) आणि एमएससी (विस्तार शिक्षण) पदव्या मिळवल्या. पीएयूमध्ये येण्यापूर्वी, त्यांनी पाच वर्षे पंजाबच्या कृषी विभागात एआय/एडीओ म्हणून काम केलं. १९८९ मध्ये ते पीएयूच्या विस्तार शिक्षण विभागात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून रुजू झाले आणि २००० मध्ये सीसीएसयू, मेरठ येथून सेवा-शिक्षण विद्यार्थी म्हणून पीएच.डी. (कृषी विस्तार) पूर्ण केली.

For All Latest Updates

TAGGED:

ACTOR JASWINDER BHALLAअभिनेता जसविंदर भल्लाJASWINDER BHALLA PASSES AWAYJASWINDER BHALLAACTOR JASWINDER BHALLA DEATH

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.