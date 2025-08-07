मुंबई : ‘खालिद का शिवाजी’ या मराठी चित्रपटाचा वाद आता केंद्राच्या दरबारी पोहोचला आहे. या चित्रपटातील काही संवादांवर आक्षेप घेत राज्य सरकारनं केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडं चित्रपटाची फेरतपासणी करण्याची मागणी केली आहे. शिवाय फेरतपासणी होईपर्यंत या चित्रपटाचं प्रदर्शन तात्पुरतं थांबवण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.
'खालिद का शिवाजी' चित्रपट वादाच्या भोवऱ्या अडकला : सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी यांनी याबाबत केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू यांना पत्र पाठवलं आहे. 'खालिद का शिवाजी' या चित्रपटाला 12 नोव्हेंबर 2024 रोजी केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाकडून प्रमाणपत्र (क्रमांक 0/1/121/2024-MUM) मिळालं. मात्र, या चित्रपटात छत्रपती शिवाजी महाराजांशी संबंधित संवाद वस्तुस्थितीला धरून नाहीत आणि सार्वजनिक भावना दुखावणारे आहेत, अशी तक्रार निलेश भिसे यांनी (ट्रेलरमधील चित्रिकरणाचा आधार) 5 ऑगस्ट 2025 रोजी आमच्या विभागाकडं केली आहे, असं पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. या चित्रपटावरून विविध ठिकाणी तीव्र निदर्शनं झाली आहेत. नुकत्याच झालेल्या राज्य चित्रपट पुरस्कार समारंभातही या चित्रपटावर बंदी घालण्याची आणि वादग्रस्त संवाद वगळण्याची मागणी करण्यात आली होती. यामुळं राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडण्याची भीती पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे. हा चित्रपट 8 ऑगस्ट 2025 रोजी प्रदर्शित होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळं सार्वजनिक भावना आणि शांतता भंग होण्याची शक्यता लक्षात घेता, सरकारनं सिनेमॅटोग्राफ कायदा, 1952च्या कलम 6(1) अंतर्गत कारवाई करावी. केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाला या चित्रपटाच्या प्रमाणित प्रतीची फेरतपासणी करण्यास सांगावं आणि फेरतपासणीचा निर्णय येईपर्यंत चित्रपटाचं प्रदर्शन तात्पुरतं थांबवावं, अशी विनंतीही पत्रात करण्यात आली आहे.
नेमकं प्रकरण काय? : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात ३५ टक्के सैनिक मुसलमान होते आणि त्यांचे ११ अंगरक्षकही मुसलमान होते. तसंच छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मुस्लिम सैनिकांसाठी रायगडावर मशीद बांधली होती, असे संवाद ‘खालिद का शिवाजी’ चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये समाविष्ट आहेत. राज मोरे यांनी या चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं आहे. मात्र असे संवाद लिहून खोटा इतिहास पसरवला जात असल्याचा दावा हिंदुत्ववादी संघटनांकडून केला जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणावेळी घोषणाबाजी : महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मनोगत व्यक्त करण्यासाठी उभे राहिले असता, प्रेक्षकांमध्ये बसलेल्या काही अज्ञात व्यक्तींनी ‘बंद करा बंद करा 'खालिद का शिवाजी बंद करा’ अशी जोरदार घोषणाबाजी केली. घोषणाबाजी करणाऱ्या व्यक्तींच्या हातात फलक होते आणि त्यांच्याकडून इतिहासाचे विकृतीकरण बंद करा, अशीही घोषणाबाजी करण्यात आली. या घोषणाबाजीनंतर तुम्ही तुमचे म्हणणे मांडले आहे, आता कार्यक्रम खराब करू नका, असे म्हणत फडणवीस यांनी भाषणाला सुरुवात केली. या प्रकरणानंतर संबंधित व्यक्तींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
चौकशीचे आदेश - आशिष शेलार : या प्रकरणानंतर सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘खालिद का शिवाजी’ या चित्रपटाबाबत केलेली मागणी आणि भावना आम्हाला पूर्णपणं मान्य आहेत. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशननं याला प्रमाणित केलं आहे. या गोष्टीचा फेरविचार करावा, अशी सूचना केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला केली आहे. कुणाच्याही भावना दुखावणं किंवा चुकीचा इतिहास दाखवणं, तसेच जनक्षोभ होणं आम्हाला मान्य नाही. त्यामुळं ‘सीबीएफसी’नं त्याचा फेरविचार करावा. हा चित्रपट मध्यंतरी चित्रपट महोत्सवासाठी पाठविण्याची भूमिका, ज्या निवड समितीनं घेतली, त्या संदर्भातील चौकशीचे आदेश मी दिले आहेत. त्यांनी योग्य अभ्यास केला होता का? चित्रपट पाहिला होता का? कथा वाचली होती का? खोडसाळपणा होता का? आदींची चौकशी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या प्रधान सचिवांनी करावी. तसंच या विभागानं कायदेशीर सर्व प्रक्रिया पाहून आणि ‘सीबीएफसी’बरोबर संपर्क साधून ‘खालिद का शिवाजी’ चित्रपटाबाबत फेरविचार करण्याची भूमिका घेण्यासंदर्भात चर्चा करण्याचे आदेश दिल्याचंही आशिष शेलार यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :