मुंबई - ग्लोबल स्टार प्रियांका चोप्रानं हिंदी चित्रपटसृष्टीपासून हॉलिवूडपर्यंत आपलं अभिनय कौशल्य दाखवलं आहे. अलीकडेच प्रियांकाच्या सुपरहिट बॉलिवूड चित्रपट 'कमीने'नं आपली १६ वर्षे पूर्ण केली आहेत. आता यामुळं अभिनेत्रीनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. प्रियांकाचा हा चित्रपट खूप गाजला होता. या चित्रपटामधील गाणी देखील प्रचंड प्रसिद्ध झाली होती. या चित्रपटामध्ये 'देसी गर्ल'नं स्वीटी भोपेची भूमिका साकारली होती. आता या चित्रपटासाठी प्रियांका चोप्राला कशी ऑफर मिळाली, याबद्दलची आम्ही तुम्हाला माहिती देणार आहोत.
प्रियांका चोप्राची पोस्ट : दरम्यान १४ ऑगस्ट रोजी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला १६ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आता प्रियांकानं सोशल मीडियावर एक सुंदर पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये तिनं लिहिलं, 'स्वीटी भोपे. मी फ्लोरिडातील मियामी येथे 'दोस्ताना' चित्रपटाचे शूटिंग करत होते, ज्याचं तरुण मनसुखानी यांनी दिग्दर्शन केलंय, या चित्रपटात बच्चन आणि जॉन अब्राहम यांनी अभिनय केला होता. शूटिंग संपल्यानंतर एका संध्याकाळी, विशाल भारद्वाजचा मिस कॉल आला. मला त्याच्याबरोबर कायमचे काम करायचे होते आणि त्यावेळी माझ्या 'व्यावसायिक' प्रतिमेमुळं तो मला कास्ट करेल असे मला कधीच वाटले नव्हते. त्यानं सांगितलं की, तो मला भेटायला येईल, आणि तो आला मियामीला. मला आठवते की, तो मला कथा सांगत होता आणि मी म्हणाले, "बरं, अंदाजे ८ सीन आहेत." मग त्यानं मला सांगितलं की सध्या तुला ते कमी वाटेल, पण मात्र आम्ही ज्या पद्धतीनं ते सादर करू, ते जास्त होईल. त्यानं असेही म्हटलं की, या पात्रानंतर तो माझ्यासाठी काहीतरी खास बनवेल आणि मग आम्ही दोघांनी '७ खून माफ' बनवला, ज्याबद्दल मी खूप उत्सुक होते. 'कमीने' हा माझ्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट ठरला होता. मला ही संधी देणाऱ्या विशाल भारद्वाज यांचे खूप खूप आभार."
प्रियांका चोप्रानं केलं 'कमीने' चित्रपटामधील कलाकारांचं कौतुक : प्रियांकानं आपल्या पोस्टमध्ये सह-कलाकार शाहिद कपूर आणि इतर कलाकारांच्या कामाचेही कौतुक केले आहेत. आता 'देसी 'गर्ल'ची पोस्ट सोशल मीडियावर खूप पसंत केली जात आहे. काही चाहते आणि स्टार्स आता प्रियांकाचं कौतुक करत आहेत. दरम्यान प्रियांकाच्या आगामी वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर ती पुढं साऊथ चित्रपटात दिसणार आहे. 'एसएसएमबी 29' चित्रपटाचं दिग्दर्शन एसएस राजामौली हे करत आहे. या चित्रपटामध्ये महेश बाबू मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. सध्या या चित्रपटाचं शीर्षक 'एसएसएमबी29' आहे, यानंतर काही दिवसात मुळ शीर्षक समोर येईल.
