प्रियांका चोप्रानं ऐतिहासिक वेव्हज समिट २०२५ उपक्रमाबद्दल पंतप्रधान मोदींचं केलं कौतुक, व्हिडिओ व्हायरल - PRIYANKA CHOPRA

प्रियांका चोप्रा ( Priyanka Chopra ( Photo - ANI ) )

मुंबई : जागतिक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनोरंजन शिखर परिषद (वेव्हज) २०२५ मुंबईत सुरू आहे, भारतातील सर्जनशील उद्योगांना पाठिंबा दिल्याबद्दल ग्लोबल स्टार प्रियांका चोप्रानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं कौतुक केलं आहे. वेव्हज जागतिक मनोरंजन क्षेत्रात भारताची भूमिका पुन्हा परिभाषित करण्यासाठी सज्ज आहे. या कार्यक्रमात अनेक बॉलिवूड आणि साऊथ स्टार्सनं हजेरी लावली आहे. दरम्यान ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनोरंजन शिखर परिषद (वेव्हज)मध्ये स्टार प्रियांका चोप्रा दिसली नाही. आता प्रियांकानं तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये ती जागतिक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनोरंजन शिखर परिषदबद्दल बोलताना दिसत आहे. प्रियांका चोप्रानं व्यक्त केल्या भावना : प्रियांकानं या व्हिडिओमध्ये म्हटलं, "भारत पहिल्यांदाच मुंबईत जागतिक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनोरंजन शिखर परिषद, वेव्हजचं आयोजन करत आहे. ही केवळ दुसरी परिषद नाही, वेव्हज हे जागतिक स्तरावर भारताचे धाडसी पाऊल आहे. १ ते ४ मे दरम्यान जिओ वर्ल्ड सेंटर आणि नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) येथे होणारा हा कार्यक्रम कथाकथन, सर्जनशीलता आणि नवोन्मेषाचा उत्सव आहे. पंतप्रधान मोदी या समारंभाचे उद्घाटन करणार आहेत. १०,००० हून अधिक उपस्थितांसह, या शिखर परिषदेत ९० हून अधिक देशांतील १,००० हून अधिक निर्माते, ३५० स्टार्टअप्स, ३०० संस्था आणि जागतिक प्रतिनिधी एकत्र येत आहेत." प्रियांकानं ​​चोप्रानं या उपक्रमाचे श्रेय पंतप्रधान मोदी यांच्या दूरदृष्टीला दिले आहे.

