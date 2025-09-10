ETV Bharat / entertainment

जेन-जीच्या निषेधादरम्यान प्राजक्ता कोळीनं नेपाळ दौरा केला रद्द , मनीषा कोइरालानं 'काळा दिवस' म्हणत शेअर केली पोस्ट

प्राजक्ता कोळीनं अशांततेचे कारण देत तिचा नेपाळ दौरा रद्द केला आहे. तसेच मनीषा कोइरालानं जेन-जीच्या निदर्शनाच्या संबंधीत एक भावूक पोस्ट शेअर केली आहे.

Prajakta Koli and Manisha Koirala
प्राजक्ता कोळी आणि मनीषा कोइराला (Nepal crisis: Prajakta Koli cancels travel, Manisha Koirala calls for justice (Photo: IG))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 10, 2025 at 11:50 AM IST

2 Min Read
मुंबई : सध्या सोशल मीडियावर नेपाळमधील काही व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. यामध्ये काही युवा (जेन-जी ) हे हिंसक निषेध करत असल्याचे दिसत आहेत. सरकारनं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअ‍ॅप, यूट्यूब आणि एक्ससह दोन डझनहून अधिक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ब्लॉक केल्यामुळं ही चळवळ सुरू झाली. सध्या नेपाल देशातचं वातावरण खूप हिंसक झाल्याचं दिसत आहे. दरम्यान नेपाळमधील अशांततेने घातक वळण घेतले असताना अभिनेत्री प्राजक्ता कोळीनं तिचा आगामी नेपाळ दौरा रद्द केला आहे. ती तिच्या नेपाळमधील चाहत्याना भेटण्यासाठी उत्सुक होती. मात्र नेपाळची परिस्थिती सध्या ठीक नाही. तसेच प्राजक्तानं तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीजवर लिहिलं, 'काल नेपाळमध्ये जे घडले ते खरोखरच हृदयद्रावक आहे. अशा वेळी कोणत्याही प्रकारचे उत्सव अयोग्य वाटतात. पीडित कुटुंबांबद्दल माझी संवेदना. मी तिथे जाऊन सर्वांना भेटण्यास खूप उत्सुक होते, पण आता योग्य वेळ नाही. आशा आहे की मी लवकरच तुम्हा सर्वांना भेटू शकेन.'

नेपाळसाठी काळा दिवस : नेपाळ सरकारनं सोशल मीडिया प्लेटफार्मवर बंदी आणल्यानंतर लोक भडकले आहेत. जेन-जी निषेधादरम्यान १९ जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. सध्या तरुण नागरिकांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. सोमवारी रात्री बंदी उठवण्यात आली असली तरी, नेपाळमध्ये खूप नुकसान झालंय. निदर्शन करणाऱ्यांनी सरकारी इमारती, संसद आणि राजकीय नेत्यांच्या घरांना आग लावली. तसेच नेपाळची राहणारी ज्येष्ठ अभिनेत्री मनीषा कोइराला यांनीही हिंसाचारावर प्रतिक्रिया दिली. तिनं रक्तानं माखलेल्या बुटाचा फोटो इन्स्टाग्रामवर शेअर करताना त्या दिवसाचे वर्णन 'नेपाळसाठी काळा दिवस' ​​असं केलंय. तिनं तिच्या पोस्टला नेपाळी भाषेत कॅप्शन दिलंय, 'आजको दिन नेपालका लागी काळो दिन हो। जब जनताको आवाज, भ्रष्टचारविरुद्धको आक्रोश र न्यायको मागलाई गोलिले जवाफ दियो. (आज नेपाळसाठी काळा दिवस आहे, जेव्हा लोकांच्या आवाजाला, भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या त्यांच्या रागाला आणि न्यायाच्या मागणीला गोळ्यांनी उत्तर देण्यात आले).

Prajakta Koli
प्राजक्ता कोळी (प्राजक्ता कोळीची पोस्ट)

नेपाळी सैन्य तैनात : सध्या संकट वाढत असताना, सुरक्षेची जबाबदारी घेण्यासाठी नेपाळी सैन्य तैनात करण्यात आलं आहे. निदर्शन करणाऱ्यांनी माजी पंतप्रधान झलनाथ खनाल यांची मालमत्ता जाळून टाकली. यात त्यांच्या पत्नीचा जळून मृत्यू झाला. आता जगभरातून शांततेचे आवाहन करण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी 'हत्येची पारदर्शक चौकशी' करण्याचे आवाहन केले आहे, तर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात शांतता आणि स्थिरता प्रस्थापित करण्याचे आवाहन केलं आहे. सध्या नेपाळची परिस्थिती खूप गंभीर आहे.

TAGGED:

GEN Z PROTESTSPRAJAKTA KOLI DROPS TRAVEL PLANSMANISHA KOIRALA SHARE POSTमनीषा कोइरालाNEPAL VIOLENCE

