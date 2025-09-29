साऊथ स्टार प्रभास स्टारर 'द राजा साब'चा ट्रेलर प्रदर्शित, पाहा व्हिडिओ...
रिबेल स्टार प्रभास अभिनीत 'द राजा साब'चा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर खूप दमदार आहे.
मुंबई : रिबेल स्टार प्रभासचा हॉरर आणि कॉमेडी ड्रामा 'द राजा साब'चा ट्रेलर हा प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर हा खूप दमदार आहे. 'द राजा साब' चित्रपटाचा ट्रेलर हा टी - सीरीजच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित केला गेला आहे. आता अनेकांना हा ट्रेलर खूप आवडला आहे. या चित्रपटामध्ये प्रभास हा एक वेगळ्या अंदाजात चाहत्यांना दिसणार आहे. पीपल मीडिया फॅक्टरी बॅनरखाली टीजी विश्व प्रसाद निर्मित 'द राजा साब'मध्ये प्रभास व्यतिरिक्त बोमन इराणी, संजय दत्त, निधी अग्रवाल, मालविका मोहनन, आणि रिद्धी कुमार यांच्या देखील विशेष भूमिका असणार आहेत. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर तेलुगु, तमिळ, हिंदी, कन्नड आणि मल्याळम या भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटला संगीत थमन एस यांनी दिल आहे.
'द राजा साब' चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित : 'द राजा साब' चित्रपटामध्ये प्रेक्षकांना धमाकेदार कॉमेडी आणि रहस्यमय एक दुनिया पाहायला मिळेल. या चित्रपटाच्या माध्यामातून प्रेक्षकांचं खूप मनोरंजन होणार आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन मारुती यांनी केलंय, जे त्याच्या अनोख्या कथा सांगण्याच्या शैलीसाठी ओळखले जातात. दरम्यान यापूर्वी या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला होता. हा टीझर देखील अनेकांना आवडला होता. दरम्यान अनेक प्रेक्षकांना या आगामी 'द राजा साब' चित्रपटापासून अपेक्षा वाढल्या आहेत. तसेच संक्रांतीच्या उत्सवानिमित्त, प्रभास अभिनीत 'द राजा साब' चित्रपटाचे प्रदर्शन ५ डिसेंबर २०२५ रोजी होणार होतं, मात्र काही कारणामुळं या चित्रपटाचं ९ जानेवारी २०२६ रोजी प्रदर्शन करण्यात येणार आहे.
'द राजा साब' चित्रपटाचा ट्रेलर कसा आहे ? : प्रभास आणि संज दत्त अभिनीत 'द राजा साब' या चित्रपटाचा ट्रेलर हा खूप थरारक आणि कॉमेडीनं भरलेला आहे. 'द राजा साब' चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये एका भव्य वाड्यामध्ये भूत आणि साधारण लोकांमध्ये गोंधळ पाहायला मिळत आहे. या ट्रेलरमध्ये प्रभास आपल्या अनोख्या अंदाजात दिसत आहे. 'द राजा साब' चित्रपटाचा ट्रेलर खूप मनोरंजक आहे.
