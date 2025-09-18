ETV Bharat / entertainment

दिशा पटानीच्या घरावर झालेल्या गोळीबारातील दोन आरोपी ठार, दिल्ली पोलिस आणि यूपी एसटीएफ यांनी केली संयुक्त कारवाई...

बॉलिवूड अभिनेत्री दिशा पटानीच्या घरावर झालेल्या गोळीबारातील आरोपी ठार झाले आहेत. याबद्दल आता पोलिसांनी माहिती दिली आहे.

Attack on Disha Patani's house
दिशा पटानीच्या घरावर झालेला हल्ला (Etv bharat)
बरेली : बॉलिवूड अभिनेत्री दिशा पटानीच्या घरावर झालेल्या गोळीबारातील मुख्य आरोपी रवींद्र आणि अरुण हे पोलिस चकमकीत ठार झाले आहेत. आता सध्या अभिनेत्रीच्या बरेली येथील घराची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. या बातमीनंतर दिशा पटानीचे वडील जगदीश सिंह पटानी यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा आभार मानणारा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. स्पेशल टास्क फोर्स आणि सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दोन्ही गुन्हेगार गोल्डी ब्रार टोळीचे सदस्य आहेत. सात दिवसांपूर्वी १२ सप्टेंबर रोजी पहाटे ३:४५ वाजता झालेल्या अंदाधुंद गोळीबार हा खूप थरारक होता.

पोलिसांनी दिली माहिती : मुख्यमंत्री योगी यांनी अभिनेत्रीच्या वडिलांशी फोनवरूनही बोलून त्यांना सुरक्षेचं आश्वासन दिलं होतं. गाझियाबादच्या टेक्नो सिटी पोलिस स्टेशन परिसरात ही चकमक झाली होती. यूपी स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ)च्या नोएडा युनिट आणि दिल्ली सीआय युनिटची संयुक्त पथकानं ही कारवाई केली होती. या दोन्ही गुन्हेगारांकडून ग्लॉक, जिगाना, पिस्तूल आणि कारतूस सापडले आहे. एसटीएफकडून दिलेल्या माहितीनुसार सीसीटीव्ही फुटेज तपासात दोन्ही गुन्हेगारांची ओळख रवींद्र (कल्लूचा मुलगा, कहानी, रोहतक) आणि अरुण (राजेंद्रचा मुलगा, इंडियन कॉलनी, गोहना रोड, सोनीपत) अशी झाली. नोएडाच्या स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ)चे अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक (एसटीएफ) राज कुमार मिश्रा यांनी याबद्दल सांगितलं आहे की, गाझियाबादमध्ये गुन्हेगारांना रोखण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांनी पोलिस पथकांवर गोळीबार केला. या घटनेत दोन पोलिसही जखमी झाले.

दिशा पटानीच्या घरावर झालेला हल्ला (Etv bharat)
दिशा पटानीच्या घरावर झालेला हल्ला (Etv bharat)

दिशा पटानीच्या वडिलांनी मुख्यमंत्री आणि पोलिसांचं मानलं आभार : गोल्डी ब्रार टोळीतील दोन आरोपी एन्काऊंटरमध्ये मारले गेले आहेत. दिशा पटानीचे वडील जगदीश यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि पोलिसांचे आभार मानणारा एक व्हिडिओ शेअर केला. त्यांनी सांगितलं की, मुख्यमंत्री योगी यांनी त्यांच्या सुरक्षिततेचं आश्वासन दिलं होतं. या उपक्रमांतर्गत, यूपी पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध जलद कारवाई केली. जगदीश यांनी पुढं सांगितलं की, त्यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी फोनवर बोलून त्यांचं आभार मानलं. दरम्यान १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी पहाटे ३:४५ वाजता, बरेली येथील अभिनेत्री दिशा पटानीच्या घरी अंदाधुंद गोळीबार झाला. या घटनेनंतर कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

जिगाना पिस्तूलही जप्त : एसटीएफकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, चकमकीत जखमी झालेल्या गुन्हेगारांना उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आलं होतं, जिथे त्यांचा मृत्यू झाला. दोन्ही गुन्हेगार रोहित गोदरा-गोल्डी ब्रार टोळीचे सक्रिय सदस्य आहेत. रवींद्र अनेक घटनांमध्ये सहभागी होता. घटनास्थळावरून ग्लॉक-जिगाना पिस्तूल आणि अनेक काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत. तसेच १५ एप्रिल २०२३ रोजी प्रयागराजमध्ये अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशरफ यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. या हत्येत तुर्की बनावटीचे झिगाना पिस्तूल वापरण्यात आले होते. दिशा पटानीच्या घरी झालेल्या गोळीबारातील गुन्हेगारांकडूनही हेच झिगाना पिस्तूल जप्त करण्यात आले होते. अभिनेत्री दिशा पटानीचं कुटुंब बरेलीतील सिव्हिल लाईन्स परिसरात राहते. जगदीश पटानी यांनी सांगितलं होतं की, कुत्र्यांच्या भुंकण्याचा आवाज ऐकून त्यांनी दरवाजा उघडताच दुचाकीवरून आलेल्या गुंडांनी गोळीबार केला होता.

