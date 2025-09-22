ETV Bharat / entertainment

पवन कल्याण स्टारर 'ओजी'चा ट्रेलर सोशल मीडियावर लीक, वाचा सविस्तर...

पवन कल्याण अभिनीत 'दे कॉल हिम ओजी'चा ट्रेलर अधिकृतपणे रिलीज झालेला नाही. मात्र या चित्रपटाचा ट्रेलर आता सोशल मीडियावर लीक झाला आहे.

OG movie trailer
'ओजी' चित्रपटाचा ट्रेलर ('ओजी' चित्रपटाचं पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2025 at 11:09 AM IST

1 Min Read
मुंबई - साउथ स्टार पवन कल्याणचा 'दे कॉल हिम ओजी' या चित्रपटाचा ट्रेलर हा अधिकृतपणे रिलीज झाला नाही. मात्र एका इव्हेंटमध्ये या चित्रपटाच्या ट्रेलरला प्रदर्शित करण्यात आला होता. हा ट्रेलर रविवारी सकाळी १०.०८ वाजता रिलीज होईल अशी बातमी आली होती. मात्र ट्रेलर रिलीज केला गेला नाही. आता सोशल मीडियावर या चित्रपटाचा कमी गुणवत्तेचा एक ट्रेलर रिलीज केला गेला आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर हा पाहिल्यानंतर पवन कल्याणचे चाहते आता नाराज झाले आहेत. कारण त्यांना चित्रपटाचा स्पष्ट आणि अधिकृत ट्रेलर पाहण्याची इच्छा आहे.

पवन कल्याणचा 'दे कॉल हिम ओजी' चित्रपटाचा ट्रेलर लीक : या चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज न झाल्यानं आता अनेकजण सोशल मीडियावर आपल्या प्रतिक्रिया देत आहे. दरम्यान 'ओजी' चित्रपटाचा ट्रेलर हा थरारक आहे. यामध्ये पवन कल्याण हा अ‍ॅक्शन करतान दिसत आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर सध्या सोशल मीडियावर लीक झाला आहे. चित्रपटाचा ट्रेलर पाहूण असं दिसत आहे, की यावेळी पवन कल्याण एका वेगळ्या रुपात प्रेक्षकांन भेटायला येत आहे. 'ओजी' हा चित्रपट सुजीत यांनी लिहिलेला असून यामध्ये इमरान हाश्मी, अर्जुन दास, श्रिया रेड्डी, प्रकाश राज, प्रियांका मोहन, राव रमेश, अजय घोष, अभिमन्यू सिंग आणि सौरभ लोकेश यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.

'दे कॉल हिम ओजी' चित्रपट कधी होणार रिलीज : या चित्रपटाद्वारे इमरान हाश्मी तेलुगू चित्रपटात पदार्पण करणार आहे. दरम्यान या चित्रपटाची घोषणा २०२२मध्ये झाली आहे. यानंतर २०२३मध्ये या चित्रपटाची शूटिंग सुरू झाले. पवन कल्याणचा 'दे कॉल हिम ओजी' हा चित्रपट २५ सप्टेंबर रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होत आहे. दरम्यान थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर हा चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होईल. तसेच या चित्रपटाचे सॅटेलाइट अधिकार स्टार मांनं विकत घेतले आहेत. दरम्यान अनेकजण 'दे कॉल हिम ओजी' हा चित्रपट पाहण्यासाठी आतुर आहेत.

PAWAN KALYANPAWAN KALYAN AND OG MOVIEOG MOVIE TRAILERपवन कल्याणOG MOVIE TRAILER LEAKS ONLINE

