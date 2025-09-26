पवन कल्याण स्टारर 'दे कॉल हिम ओजी'नं ९० कोटींपेक्षा केली अधिक कमाई, २०२५ मधील सर्वात मोठा ओपनर ठरला...

ETV Bharat / entertainment

Published : September 26, 2025 at 11:26 AM IST

मुंबई : साऊथ अभिनेता पवन कल्याणचा बहुप्रतीक्षित अ‍ॅक्शन चित्रपट 'दे कॉल हिम ओजी'नं रिलीज झाल्यानंतर धुमाकूळ घातला आहे. या चित्रपटानं गुरुवारी धमाकेदार कमाई करून यावर्षींच्या चित्रपटांना मागे टाकले आहे. पवन कल्याण स्टारर 'ओजी' हा चित्रपट २५ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित झाला. या चित्रपटानं आता रुपेरी पडद्यावर प्रेक्षकांचं मनं जिंकलं आहे. 'ओजी' चित्रपटाला समीक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. हा चित्रपट या वर्षातील सर्वात मोठी ओपनिंग करणार ठरला आहे.

'दे कॉल हिम ओजी' चित्रपटाचं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन : दरम्यान या चित्रपटाच्या माध्यामातून बॉलिवूड अभिनेता इमरान हाश्मी हा तेलुगू चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करत आहे. या चित्रपटानं पहिल्या दिवशी अ‍ॅडव्हान्स बुकिंग कलेक्शनमध्ये १०० कोटीचा टप्पा ओलांडला आहे. 'ओजी'नं सध्या बॉक्स ऑफिसवर अनेक चित्रपटांचे विक्रम मोडले आहेत. हा चित्रपट सध्या तिकिट खिडकीवर धमाकेदार कमाई करत आहे. दरम्यान पहिल्या दिवशी पेड प्रीमियरमधून या चित्रपटानं २०.२५ कोटींची कमाई केली आहे. यानंतर सॅकनिल्कच्या रिपोर्टनुसार 'ओजी'नं गुरुवारी म्हणजेच पहिल्या दिवशी ७० कोटींची कमाई केली आहे. आता या चित्रपटाचं देशांतर्गत एकूण कलेक्शन ९०.२५ कोटी झालं आहे. दरम्यान 'ओजी'चं कलेक्शन जगभरातील १०० कोटींच्या पुढं गेलंय.

'दे कॉल हिम ओजी'नं 'या' चित्रपटांना मागे टाकलं : पवन कल्याणच्या चित्रपटानं रजनीकांतच्या 'कुली' ६५ कोटी, 'छावा' ३१ कोटी आणि 'सैय्यारा' २१.५ कोटी सारख्या मोठ्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांना मागे टाकले आहे. दरम्यान या चित्रपटामध्ये पवण कल्याण आणि इमरान हाश्मी व्यतिरिक्त, प्रकाश राज, प्रियांका अरुल मोहन आणि श्रेया रेड्डी यांच्याही विशेष भूमिका आहेत. तसेच इमरान या चित्रपटातून पहिल्यांदा अभिनेता पवन कल्याणबरोबर काम करताना दिसत आहे.

'ओजी' चित्रपटाबद्दल : दिग्दर्शक सुजीत यांचा 'ओजी' चित्रपट हा गेल्या वर्षी २७ सप्टेंबर रोजी जगभरात रिलीज होणार होता, मात्र या चित्रपटाचं काही काम बाकी होत, त्यामुळं हा चित्रपट थोडा उशीरा रिलीज झाला. या चित्रपटाचं बजेट सुमारे २५० कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे. 'ओजी' चित्रपटामध्ये इमरान हा खलनायकाच्या भूमिकेत दिसत आहे. आता अनेकजण या भूमिकेसाठी इमरानचं खूप कौतुक करत आहेत.

