पाटणा उच्च न्यायालयात 'जॉली एलएलबी ३' प्रकरणाची सुनावणी, याचिकाकर्त्यानं चित्रपटावर केले गंभीर आरोप...
'जॉली एलएलबी ३' हा वादात सापडला आहे. या चित्रपटाविरोधात पाटणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2025 at 4:30 PM IST
पाटणा : बॉलिवूडचा बहुप्रतीक्षित चित्रपट, 'जॉली एलएलबी ३', प्रदर्शित होण्यापूर्वीच कायदेशीर अडचणीत सापडला आहे. अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी अभिनीत या चित्रपटाच्या ट्रेलरविरुद्ध पाटणा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. चित्रपटावर याचिकाकर्त्याचे गंभीर आरोप आहेत. याचिकाकर्त्यानं आपल्या आरोपत्रात सांगितलं आहे की, चित्रपटातील न्यायालयीन दृश्यांमध्ये, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि वकिलीसारख्या गंभीर व्यवसायांचं हलक्याफुलक्या पद्धतीनं चित्रण केलंय, ज्याचा समाजावर नकारात्मक परिणाम होत आहे. हा चित्रपट १९ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
याचिका कोणी दाखल केली : पाटणा उच्च न्यायालयाचे वकील, याचिकाकर्ता नीरज कुमार यांनी न्यायालयाला विनंती केली आहे की, चित्रपटात वकील आणि न्यायाधीश गळ्यात पट्ट्या बांधून नाचताना आणि गाताना दाखवले आहे, ज्यामुळं बार आणि बेंचची प्रतिष्ठा कमी होते. ते म्हणाले की, न्यायालयाच्या परिसराचे नकारात्मक चित्रण केल्यानं केवळ या व्यवसायाचा अनादर होत नाही तर तरुणांनाही नकारात्मक संदेश जातो. 'मेरा भाई वकील' हे वादग्रस्त गाणं आणि ट्रेलरवर तात्काळ बंदी घालण्यात यावी. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि बिहार स्टेट बार कौन्सिलची परवानगी घेतल्यानंतर चित्रपट निर्मात्यांना बदल करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत.' असंही यात म्हटलं गेलं आहे.
न्यायालयीन सुनावणीची वाट पाहत आहे : पाटणा उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आज, गुरुवारी याचिकेवर सुनावणी करणार आहेत. याचिकाकर्त्याचा असा युक्तिवाद आहे की, कायदेशीर व्यवसाय आणि न्यायव्यवस्था ही मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणारी संवेदनशील क्षेत्रे आहेत. त्यामुळं, विनोदाच्या नावाखाली त्यांची थट्टा केल्यानं लोकशाहीची मुळे कमकुवत होऊ शकतात. न्यायालयानं अद्याप कोणताही अंतरिम आदेश जारी केलेला नसला तरी, सुनावणीचा निकाल चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर परिणाम करू शकतो.
इतर न्यायालयांमध्ये उठलेले आवाज : हा वाद केवळ पाटणापुरता मर्यादित नाही. मुंबई उच्च न्यायालयानं अलीकडेच अशीच एक याचिका फेटाळून लावली, 'न्यायव्यवस्थेला अशा उपहासाची सवय झाली आहे' अशी टिप्पणी करत अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही याचिका फेटाळून लावली. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयानेही ९ सप्टेंबर रोजी या खटल्याची सुनावणी केली. या निकालांवरून असे सूचित होते की पाटणा न्यायालय देखील आपली भूमिका सौम्य करू शकते, मात्र प्रत्येकजण अंतिम निर्णयाची वाट पाहत आहे.
चित्रपटाची कहाणी आणि कलाकार : सुभाष कपूर दिग्दर्शित 'जॉली एलएलबी ३' हा सीरीजमधील तिसरा भाग आहे. या कथेत पुन्हा एकदा कोर्टरूम ड्रामा आणि कॉमेडी यांचं मिश्रण असणार आहेत, ज्यामध्ये दोन विनोदी वकिलांमधील संघर्ष दर्शविला गेला आहे. या चित्रपटात अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी मुख्य भूमिकेत आहेत. तसेच सौरभ शुक्ला, हुमा कुरेशी, अमृता राव, सीमा बिस्वास आणि गजराज राव सहाय्यक भूमिका साकारत आहेत. ट्रेलरमधील दमदार संवाद आणि अॅक्शनमुळं या चित्रपटानं प्रेक्षकांचं मन जिंकले आहेत. हा चित्रपट १९ सप्टेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे, मात्र पाटणा उच्च न्यायालयात झालेल्या एका याचिकेमुळं प्रदर्शनाच्या तारखेवर शंका निर्माण झाली आहे.
