पॅरिस फॅशन वीक २०२५मध्ये हिऱ्यांनी जडवलेल्या काळ्या पोशाखात रॅम्प वॉक करताना ऐश्वर्या राय बच्चननं केलं सर्वांना थक्क...

पॅरिस फॅशन वीक २०२५मध्ये अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चननं प्रेक्षकांना घायाळ केलं आहे. तिचा रॅम्प वॉक आता अनेकांना आवडला आहे.
Published : September 30, 2025 at 1:17 PM IST
मुंबई : पॅरिस फॅशन वीक २०२५ हा २९ सप्टेंबर रोजी सुरू झाला आहे. बॉलिवूडची सुंदर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन फॅशन कार्यक्रमात सामील झाली आहे. पॅरिस फॅशन वीक २०२५ मध्ये ऐश्वर्या राय बच्चननं पुन्हा एकदा सिद्ध केलं की तिला 'अटर्नर क्वीन ऑफ रनवे' का म्हटलं जाते. जागतिक सौंदर्य ब्रँडची ॲम्बेसेडर म्हणून, ऐश्वर्यानं हॉलिवूडच्या टॉप स्टार्स आणि आंतरराष्ट्रीय सुपरमॉडेल्सबरोबर रॅम्प वॉक केला. आता बॅकस्टेजवरून ऐश्वर्याचे असंख्य फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. सोमवारी पॅरिस फॅशन वीक २०२५ मध्ये ऐश्वर्या रायनं तिच्या रॅम्प वॉक करून प्रेक्षकांना 'घायाळ' केलं आहे.
ऐश्वर्या राय बच्चनचा ड्रेस : या कार्यक्रमात ऐश्वर्या राय बच्चननं सुंदर हिऱ्यांनी जडवलेल्या काळ्या पोशाख घातला होता. तिचा हा पोशाख प्रसिद्ध भारतीय डिझायनर मनीष मल्होत्रा यांनी डिझाइन केला होता. कोटच्या बाही आणि मागच्या बाजूला १० इंचाचे हिऱ्यानं भरतकाम केलेले कफ हे ऐश्वर्याच्या पोशाखाचे मुख्य आकर्षण होतं. याशिवाय कोटवर हिऱ्या आणि पन्नाचे ब्रोच असल्यानं तिचा लूक हा खूप विशेष दिसत होता. ऐश्वर्या राय बच्चनचा आकर्षक लूक हा अनेकांना आता आवडला आहे. दरम्यान एका प्रेस नोटनुसार, ऐश्वर्यानं ब्रँडसोबतच्या तिच्या दीर्घ सहवासाबद्दल सांगितलं की, "पॅरिस फॅशन वीकमध्ये रॅम्पवर चालणे नेहमीच व्यक्तिमत्त्व आणि अभिव्यक्तीच्या सौंदर्याची आठवण करून देते. माझ्यासाठी, दोन दशकांहून अधिक काळ या ब्रँडच्या कुटुंबाचा भाग असणे हे केवळ सहकार्यापेक्षा जास्त आहे. हा सक्षमीकरणाचा प्रवास आहे. कारण तुम्ही त्याचे लायक आहात, ही केवळ एक टॅगलाइन नाही ती आत्मसन्मानाची उत्सव आहे, जी जगभरातील महिलांना प्रेरणा देत राहते. आम्ही त्या वारशाचा आदर करतो आणि प्रत्येक महिलेची ताकद, कहाणी आणि आत्मा पाहण्यास आणि साजरा करण्यास पात्र आहे याची पुष्टी करतो."
सिमोन अॅशले आणि ऐश्वर्या राय बच्चन यांचा सेल्फी : या फॅशन वीकमध्ये हॉलिवूड आणि बॉलिवूडचा संगम पाहायला मिळाला. पॅरिस फॅशन वीक दरम्यान ब्रिटिश अभिनेत्री सिमोन अॅशले आणि ऐश्वर्या राय बच्चन यांनी पुनर्मिलनाचा क्षण सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या दोन्ही सुंदरींनी हा खास क्षण त्यांच्या मोबाइल कॅमेऱ्यात कैद केले. व्हिडिओमध्ये,ऐश्वर्या खुर्चीवर बसून तिचा मेकअप करत होती, तेव्हा सिमोन तिच्या जवळ आली आणि तिला मीठी मारली. यावेळी त्यांनी खूप सेल्फी घेतल्या. त्यानंतर सिमोननं तिचा स्वतःचा सेल्फी शेअर केला, ऐश्वर्याला टॅग करत आणि रेड हार्ट आणि हात जोडलेल्या इमोजी शेअर केले. दरम्यान हॉटेल डी विले येथे होणाऱ्या शोमध्ये केंडल जेनर, हेलेन मिरेन, ईवा लोंगोरिया, एरियाना ग्रीनब्लॅट, गिलियन अँडरसन, अँडी मॅकडोवेल आणि इतर अनेक अभिनेत्रींसह या सुंदरी कॅट वॉक करताना दिसणार आहेत. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या फोटोमध्ये रिहर्सल दरम्यान, सर्व महिला सेल्फीसाठी एकत्र आल्याच्या दिसल्या. यामध्ये ऐश्वर्या पांढऱ्या आणि निळ्या रंगाच्या सूटमध्ये दिसत आहे, तर सिमोननं शॉर्ट्ससह काळ्या स्लीव्हलेस टॉप परिधान केलं होतं. ऐश्वर्या ही २००४ पासून या ब्रँडची अॅम्बेसेडर आहे. तसेच तिनं इतर ब्रँड अॅम्बेसेडरशीही जवळची मैत्री निर्माण केली आहे. या जवळच्या मैत्रिणींपैकी एक म्हणजे इवा लोंगोरिया देखील आहे.
