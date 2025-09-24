ETV Bharat / entertainment

लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त परिणीती चोप्रा आणि राघव चढ्ढा यांची मजेशीर पोस्ट व्हायरल...

परिणीती चोप्रा आणि राघव चढ्ढा यांनी आपल्या दुसऱ्या लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त काही फोटो शेअर केले आहेत.

parineeti chopra and raghav Chadh
परिणीती चोप्रा आणि राघव चढ्ढा (परिणीती चोप्रा आणि राघव चढ्ढा ( इंस्टाग्राम पोस्ट))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2025 at 4:32 PM IST

1 Min Read
मुंबई - बॉलिवूड अभिनेत्री परिणीती चोप्रानं तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर पती राघव चढ्ढाबरोबरचे काही फोटो शेअर करून त्याला लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत. या जोडप्याचे हे पॅरिस ट्रिपमधील फोटो आहेत. शेअर केलेल्या फोटोमध्ये राघव चढ्ढा यांनी 'आय लव्ह पॅरिस' टी-शर्ट घातली असल्याची दिसत आहे. दरम्यान अभिनेत्रीनं राघव यांच्या टी-शर्टमधील "S" हा अक्षर तिच्या हाताने झाकले, ज्यानंतर असे दिसून आले की, 'मला परी आवडते.' असं लिहिलं असल्याचं दिसत आहे. फोटोमध्ये या जोडप्यानं काळ्या रंगाचे कपडे परिधान केले आहेत.

परिणीती चोप्रा आणि राघव चढ्ढा यांनी शेअर केले फोटो : दरम्यान पोस्टवर परिणीतीनं कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे की, 'एक पत्नी म्हणून, ही चूक दुरुस्त करणे ही माझी जबाबदारी होती, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा माझ्या रागी! माझ्या आयुष्यातील प्रेम, माझा वेडा मित्र, माझा शांत आणि संयमी पती, मी माझे उर्वरित आयुष्य तुझ्याबरोबर घालवण्यासाठी उत्सुक आहे.' दरम्यान राघव चड्ढा यांनी देखील हेच फोटो शेअर केले आहेत. या पोस्टवर त्यांनी लिहिलं, 'ब्रेकिंग: पत्नी नवऱ्याला तिच्यापेक्षा जास्त प्रेम करू देत नाही, अगदी शहरांवरही??? प्रत्येक जागा घरासारखी वाटणाऱ्या मुलीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा.'

अभिनेत्री परिणीती चोप्रा आणि राघव चढ्ढा यांचं लग्न : आता राघव आणि परीनं शेअर केलेल्या त्यांच्या पोस्टवर अनेक चाहते त्यांना लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत आहेत. तसेच काही दिवसापूर्वी या जोडप्यांनी आपल्या चाहत्यांना गरोदरपणाची घोषणा करून ही गोड बातमी दिली होती. दरम्यान परिणीती आणि राघव चढ्ढा यांनी १३ मे २०२३ रोजी नवी दिल्लीतील कपूरथला हाऊसमध्ये त्यांचा साखपुडा केला होता. यानंतर त्यांनी २४ सप्टेंबर २०२३ रोजी राजस्थानातील उदयपूर येथील द लीला पॅलेस येथे पारंपारिक हिंदू पद्धतीनं लग्न केलं. या जोडप्याचं लग्न सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला होता. या जोडप्याच्या लग्नात त्यांचे कुटुंब आणि जवळीचे लोक उपस्थित होते.

