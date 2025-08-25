मुंबई - बॉलिवूडमधून आणखी एक सुंदर न्यूज समोर आली आहे. अभिनेत्री परिणीती चोप्रा लवकरच आई होणार आहे. तिनं स्वतः ही आनंदाची बातमी आपल्या चाहत्यांसह शेअर केली आहे. परिणीतीनं सांगितलं की, ती आणि तिचा पती राघव चड्ढा हे पालक होणार आहे. आता जोडप्याच्या घरी एक नवीन छोटा पाहुणा येणार आहे. परिणीतीनं एका स्टोरी पोस्टमध्ये चाहत्यांसह ही आनंदाची बातमी शेअर केली. अभिनेत्रीनं आपल्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'आमचे छोटेसे विश्व मार्गावर आहे. धन्यवाद, मला अपार आशीर्वाद मिळाले आहेत.'
परिणीती चोप्राची पोस्ट : यासोबतच अभिनेत्रीनं दृष्ट न लागण्यासाठी एक आईज इमोजी शेअर केला आहे. या पोस्टमध्ये अभिनेत्रीनं एका केकचा फोटो पोस्ट केला, ज्यावर लहान पावलांचे ठसे आहेत आणि १+१=३ लिहिलंय. अभिनेत्रीनं एक व्हिडिओही शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये परी आणि राघव हात धरून चालताना दिसत आहे. दरम्यान अलीकडेच कपिलला विचारण्यात आलं होतं की "तू कधी चांगली बातमी देणार आहेस?", तेव्हा राघव यांनी हसत हसत उत्तर दिलं होतं की- "लवकरच चांगली बातमी देईन." यावर परिणीती धक्कादायक आणि हसणारी प्रतिक्रिया दिली होती. यानंतर कपिलनं पुन्हा विचारलं होतं की, "चांगली बातमी येत आहे तर, तू लाडू बनवायला सुरुवात केली आहेस का?" नंतर राघव यांनी पुन्हा विनोदानं म्हटलं होतं, "देईन, योग्य वेळी देईन."
दोन वर्षांनी पालक होत आहे : परिणीत चोप्रानं २०२३ मध्ये आप नेते राघव चढ्ढा यांच्याशी लग्न केलं होतं. राजस्थानातील उदयपूरमध्ये त्यांच्या लग्नाबद्दल बरीच चर्चा निर्माण झाली होती. या जोडप्याला अनेकजण खूप पसंत करतात. आता परी आणि राघववर चाहत्यांसह चित्रपटसृष्टीतील आणि त्यांचे जवळचे लोक अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहेत. या जोडप्याच्या आयुष्यातील आता नवीन अध्यायासाठी सुरू झाला आहे.
