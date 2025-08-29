मुंबई : बॉक्स ऑफिसवर एक नवीन चित्रपट 'परम सुंदरी' रिलीज झाला आहे. सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि जान्हवी कपूर यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट आता अनेकांना आवडत आहे. तुषार जलोटा दिग्दर्शित 'परम सुंदरी' एक रोमँटिक कॉमेडी चित्रपट आहे. या चित्रपटात जान्हवी आणि सिद्धार्थ यांनी पहिल्यांदाच स्क्रीन शेअर केली आहे. हा चित्रपट आज, २९ ऑगस्ट रोजी चित्रपटगृहात दाखल झाल्यानंतर अनेकजण खुश झाले. आता प्रेक्षक सोशल मीडियाद्वारे चित्रपटाचा रिव्ह्यू शेअर करत आहेत.
'परम सुंदरी'चा एक्स रिव्ह्यू : 'परम सुंदरी'च्या एक्स-रिव्ह्यूबद्दल सांगायचं झालं तर, या चित्रपटाला संमिश्र प्रतिसाद मिळत आहे. काही लोकांना हा चित्रपट खूप आवडला आहे.'परम सुंदरी' हा रोलरकोस्टर राईड आहेस ज्यामध्ये रोमान्स आणि कॉमेडी यांचे उत्तम मिश्रण आहे असल्याचं आता प्रेक्षक म्हणत आहेत. एका यूजरनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं,'परम सुंदरी' हा एक उत्तम मनोरंजक चित्रपट आहे, ज्यामध्ये सिद्धार्थ मल्होत्रा-जान्हवी कपूरची जबरदस्त केमिस्ट्री, चार्टबस्टर 'परदेसिया', केरळमधील हृदयस्पर्शी दृश्ये आणि वल्लम कालीचा एक उत्तम शेवट आहे. जान्हवी कपूरच्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम अभिनय आणि सिद्धार्थ मल्होत्राच्या आकर्षणामुळे या चित्रपटानं प्रेक्षकांच्या हृदयात स्थान मिळवलं आहे. बॉक्स ऑफिसवर उत्तम कामगिरी अपेक्षित आहे.'
'परम सुंदरी'चं केलं प्रेक्षकांनी कौतुक : ' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'परम सुंदरी'चा पहिला भाग रिव्ह्यू २.५ रेटिंग्ज, कमकुवत पटकथा, रूटीन इंटरव्हल ब्लॉक. मला वाटतं पटकथा खूप चांगली असू शकली असती. मला या चित्रपटाकडून आणखी अपेक्षा होत्या.' आणखी एका यूजरनं लिहिलं की, 'परम सुंदरी'च्या पुनरावलोकनांनी सोशल मीडियावर खळबळ उडवून दिली आहे, कारण प्रत्येक समीक्षकांकडून त्याला ४ ते ५ रेटिंग मिळत आहेत. सिड-जान्हवी केमिस्ट्री सर्वोत्तम रोमँटिक कॉमेडींपैकी एक आहे. चित्रपट जरूर पाहा.' याशिवाय एका यूजरनं लिहिलं, 'परम सुंदरी' एक मजेदार प्रवास करण्याचा प्रयत्न करते, पण शेवटी ती खूपच कंटाळवाणी होते. लेखन खूप मूलभूत आहे, फक्त काही विनोद योग्य ठिकाणी पोहोचतात. सिड आणि जान्हवी चांगले आहेत, संगीत चांगलं वातावरण निर्माण करत आहे, मात्र त्यापलीकडे ते खूप सामान्य आणि कधीकधी अतिशयोक्तीपूर्ण वाटते. रेटिंग: २.५/५.'
'परम सुंदरी' चित्रपटाबद्दल : 'परम सुंदरी' चित्रपट देशभरातील २५०० हून अधिक स्क्रीनवर प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटाची कथा दिल्लीतील एका मुलाभोवती फिरते, जो केरळमधील (जान्हवी कपूर) देखपट्टा सुंदरी दामोदरम पिल्लई या मुलीच्या प्रेमात पडतो. त्यांच्या नात्याची सुरुवात सांस्कृतिक संघर्ष, गैरसमज आणि कुटुंबाच्या अपेक्षांनी भरलेल्या प्रवासानं होते. जान्हवी आणि सिद्धार्थच्या ताज्या केमिस्ट्रीपासून ते धमाल आणि रोमँटिक गाण्यांपर्यंत, 'परम सुंदरी'नं आता रुपेरी पडद्यावर धुमाकूळ घातला आहे. बॉक्स ऑफिसवर हा चित्रपट कसा चालेल याबद्दल अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. मॅडॉक फिल्म्स अंतर्गत दिनेश विजन निर्मित या चित्रपटात सिद्धार्थ, जान्हवी व्यतिरिक्त संजय कपूर, मनजोत सिंग आणि रेंजी पणिकर यांच्याही प्रमुख भूमिका आहेत.
