ETV Bharat / entertainment

सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​- जान्हवी कपूर स्टारर 'परम सुंदरी' चित्रपट ओटीटीवर रिलीज...

सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​आणि जान्हवी कपूर यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'परम सुंदरी' तुम्ही आता घरी बसून पाहू शकता.

Param Sundari OTT release
'परम सुंदरी' ओटीटी रिलीज ('परम सुंदरी' चं (पोस्टर))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 10, 2025 at 5:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​आणि अभिनेत्री जान्हवी कपूर यांचा 'परम सुंदरी' हा चित्रपट २९ ऑगस्ट रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाला होता. या दोघांचा हा चित्रपट प्रेक्षकांना खूप पसंत आला होता. 'परम सुंदरी' चित्रपट हिट झाला आहे. या चित्रपटानं जगभरात सुमारे ८५ कोटी रुपयांची कमाई केली. आता हा चित्रपट ओटीटी रिलीजसाठी झाला आहे. मात्र याला पाहण्यासाठी तुम्हाला आता ३४९ रुपये खर्च करावे लागतील. दरम्यान हा चित्रपट तुम्हाला फ्रिमध्ये पाहायाचा असेल तर तुम्हाला थोडी वाट पाहावी लागेल. हा चित्रपट २० ऑक्टोबरनंतर तुम्हाला प्राइम व्हिडिओवर फ्रि पाहाता येईल. तुम्ही 'परम सुंदरी' घरी बसून पाहू शकता. या चित्रपटमध्ये प्रेक्षकांना कॉमेडी आणि ड्रामा अशा अनेक गोष्टी पाहायला मिळणार आहे.

उत्तर-दक्षिणचं मेळ : प्राइम व्हिडिओवर पाहायला मिळेल : 'परम सुंदरी' या चित्रपटाचे दिग्दर्शन तुषार जलोटा यांनी केलंय. सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​आणि जान्हवी कपूर यांनी या चित्रपटामध्ये प्रमुख भूमिकेत काम केलं आहे. या चित्रपटाची कहाणी खूप वेगळे आणि हटके आहे. या चित्रपटामध्ये तीव्र सांस्कृतिक फरक असूनही, अखेर दोन व्यक्ती प्रेमात पडतात आणि कथा वेगवेगळ्या वळणांसह उलगडते. या चित्रपटामध्ये (सिद्धार्थ) परम सचदेवाची भूमिका साकारली आहे, जो एक उद्योगपती आहे, ज्यानं अनेक स्टार्टअप सुरू केले आहेत. यामध्ये तो अयशस्वी होतो. शेवटी त्याचे वडील त्याला निधी देणे थांबवतात. यानंतर परम एक डेटिंग अ‍ॅप तयार करण्याचा निर्णय घेतो. यावर परमचे वडील निधी देण्यासाठी एक अट ठेवतात, त्याला त्याच्या व्यवसायामध्ये यश दाखवावे लागेल. त्यानंतर परम हा एका दक्षिण भारतीय मुलीला सुंदरीला भेटतो आणि तिच्याशी संपर्क साधतो. यानंतर या दोघांची प्रेमकहाणी सुरू होते. हा चित्रपट मनोरंजक आहे. आता या चित्रपटामध्ये शेवटी काय होते, यासाठी हा चित्रपट तुम्हाला प्राइम व्हिडिओवर पाहावा लागेल.

चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर हिट झाला : 'परम सुंदरी' बॉक्स ऑफिसवर हिट झाला आणि चाहत्यांनी या जोडीवर प्रचंड प्रेमाचा वर्षाव केला. सॅकनिल्कच्या आकडेवारीनुसार, २९ ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटानं जगभरात ८४.२६ कोटींचा व्यवसाय केला. दरम्यान या चित्रपटाच्या बजेटबद्दल सांगायचं झालं तर, ५० ते ६० कोटींचा अंदाज आहे.'परम सुंदरी'नं अपेक्षेपेक्षा कमी कमाई केली असली तरी, तो बॉक्स ऑफिसवर हिट ठरला. या चित्रपटामधील गाणी देखील खूप गाजली आहेत.

हेही वाचा :

  1. सिद्धार्थ मल्होत्रा-जान्हवी कपूर अभिनीत 'परम सुंदरी'चे एक्स रिव्ह्यू...
  2. जान्हवी कपूर- सिद्धार्थ मल्होत्रा साई चरणी नतमस्तक, 'परम सुंदरी’च्या यशासाठी केली प्रार्थना..
  3. सिद्धार्थ मल्होत्रा - जान्हवी कपूर अभिनीत 'परम सुंदरी' रिलीजपूर्वी सापडला वादात, वाचा सविस्तर...

For All Latest Updates

TAGGED:

PARAM SUNDARI OTT RELEASESIDHARTH MALHOTRA AND JANHVI KAPOORSIDHARTH MALHOTRAपरम सुंदरीPARAM SUNDARI MOVIE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

सॅमसंगचा दिवाळीपूर्वीच धमाका : भारतात नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन गॅलक्सी M17 5G लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर

दिवाळी 2025 तारीख; जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि नियम

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.