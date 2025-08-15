ETV Bharat / entertainment

पोस्ट खात्याच्या वतीनं 'शोले' स्टँपचं अनावरण, चित्रपटाला रिलीज होऊन झाले पन्नास वर्ष... - 50 YEARS OF SHOLAY

'शोले'ला आज रिलीज होऊन पन्नास वर्ष पूर्ण झाली आहेत. यामुळं पोस्ट खात्याच्या वतीनं 'शोले' स्टँपचं अनावरण करण्यात आलं आहेत.

sholay movie
'शोले' चित्रपट (Etv bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2025 at 3:48 PM IST

मुंबई - भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या आणि लोकप्रिय चित्रपटांपैकी एक असलेल्या 'शोले'ला आज १५ ऑगस्ट रोजी रिलीज होऊन ५० वर्ष झाली आहेत. रमेश सिप्पी यांचा हा चित्रपट आतापर्यंतच्या सर्वोत्तम हिंदी चित्रपटांपैकी एक आहे. आता सुवर्ण वर्धापन दिनानिमित्त फिल्म हेरिटेज फाउंडेशननं हा चित्रपट 4K आवृत्तीमध्ये पुन्हा प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या चित्रपटाचं प्रदर्शन मर्यादित असेल. 'शोले'चं हे प्रदर्शन फक्त टोरंटोमध्येच होणार आहे. दरम्यान आता या चित्रपटाबाबत आणखी एक बातमी समोर आली आहे.

पोस्ट खात्याच्या वतीनं दोन 'शोले' पोस्ट कव्हर प्रकाशित : भारतीय चित्रपट सृष्टीच्या इतिहासातला मैलाचा दगड ठरलेला 'शोले'नं पन्नास वर्ष पूर्ण केल्याबद्दल पोस्ट खात्याच्या वतीनं 'शोले स्टँप'चं अनावरण करण्यात आलं आहे. या कार्यक्रमात दिग्दर्शक रमेश सिप्पी यांची हजेरी लावली होती. पोस्ट खात्याच्या वतीनं दोन 'शोले' पोस्ट कव्हर प्रकाशित करण्यात आल्यानंतर अनेकजण खुश झाले आहेत. सध्या देशात स्वातंत्र्यदिनाचं सेलिब्रेशन हे भव्य पद्धतीनं केलं जात आहे. तसेच 'शोले'च्या रिलीजला ५० वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर अनेकजण चित्रपटातील स्टार कास्टचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करून 'शोले' चित्रपटाबद्दल आपलं प्रेम व्यक्त करताना दिसत आहेत.

sholay movie
'शोले' चित्रपट (Etv bharat)
sholay movie
'शोले' चित्रपट (Etv bharat)
sholay movie
'शोले' चित्रपट (Etv bharat)

'शोले' चित्रपटाबद्दल : दरम्यान 'शोले' चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, हेमा मालिनी संजीव कुमार आणि अमजद खान यांनी या चित्रपटात महत्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत. १९७५ मध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवरील सर्व रेकॉर्ड तोडले होते. हा चित्रपट सर्वाधिक कमाई करणार ठरला होता. या चित्रपटातील प्रत्येक गाणी आणि डायलॉग खूप गाजली होती. हा चित्रपट आता देखील प्रेक्षक खूप आवडीनं पाहतात. या चित्रपटाची कहाणी सलीम-जावेद यांनी लिहिली होती. 'शोले'चं दिग्दर्शन रमेश सिप्पी यांनी केलं होतं. 'शोले'चं बजेट ३ कोटी रुपये होतं. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर ३५ कोटी रुपयांची कमाई केली होती.

sholay movie
'शोले' चित्रपट (Etv bharat)
sholay movie
'शोले' चित्रपट (Etv bharat)
sholay movie
'शोले' चित्रपट (Etv bharat)

