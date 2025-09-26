'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' विरुद्धच्या मानहानीच्या खटल्यात समीर वानखेडे यांना मोठा धक्का, वाचा सविस्तर...
समीर वानखेडे यांना 'द बॅड बॉईज ऑफ बॉलिवूड' वेब सीरीजशी संबंधित मानहानीच्या खटल्यात मोठा झटका बसला आहे. न्यायालयानं वानखेडे यांना त्यांच्या याचिकेत सुधारणा करण्यास सांगितलंय.
मुंबई : अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानच्या नेटफ्लिक्स शो 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' विरुद्धच्या मानहानीच्या खटल्यात समीर वानखेडे यांना आज दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. कोर्टानं हा खटला कायम ठेवण्यायोग्य नसल्याचं म्हटलं आहे. याशिवाय कोर्टानं समीर वानखेडे यांना त्यांची याचिका दुरुस्त करण्याची आणि पुन्हा दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे. माजी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो अधिकारी समीर वानखेडे यांनी आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणाशी संबंधित वेब सीरीजमध्ये त्यांच्या भूमिकेबद्दल नेटफ्लिक्स, शाहरुख खान आणि 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' वेब सीरीज निर्मात्यांविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. वानखेडे यांनी शाहरुख खान, त्याची पत्नी गौरी खानची कंपनी, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट आणि इतर पक्षांकडून २ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मागितली होती.
समीर वानखेडेला उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही : दरम्यान समीर वानखेडे त्यांना शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळाला नाही, कारण त्यांनी सांगितलं की हा खटला कायमचा चालू राहणार नाही. वानखेडे यांनी शाहरुख खान आणि गौरी खान यांच्या मालकीच्या रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्स आणि इतरांविरुद्ध कायमस्वरूपी आणि अनिवार्य मनाई आदेश, घोषणात्मक दिलासा आणि नुकसान भरपाईची मागणी केली. 'द बॅड बॉईज ऑफ बॉलिवूड' या टेलिव्हिजन वेब सीरीजचा भाग म्हणून रेड चिलीजनं तयार केलेल्या आणि नेटफ्लिक्सवर प्रसारित केलेल्या दुर्भावनापूर्ण आणि बदनामीकारक व्हिडिओमुळं झालेल्या नुकसानीमुळं हा खटला दाखल करण्यात आला.
समीर वानखेडेचा आरोप : याचिकेत समीर वानखेडे यांनी म्हटलं आहे की, 'द बॅड बॉईज ऑफ बॉलिवूड' या टेलिव्हिजन वेब सीरीजचा भाग म्हणून समीर वानखेडे यांनी प्रेरित एक पात्र बॉलिवूड पार्टीच्या बाहेर येतो आणि ड्रग्ज वापरणाऱ्या लोकांचा शोध घेतो. वानखेडे यांनी आरोप केला आहे की, 'द बॅड बॉईज ऑफ बॉलिवूड' हे जाणूनबुजून तयार केले गेले आणि पक्षपातीपणे त्यांची प्रतिमा खराब करण्याच्या उद्देशानं सादर केले आहे. निवेदनात वानखेडे यांनी पुढं म्हटलं आहे की, त्यांचे पात्र अश्लील हावभाव करताना देखील दाखवले आहे, विशेषतः जेव्हा ते राष्ट्रीय चिन्हाचा भाग असलेल्या 'सत्यमेव जयते' म्हणत असताना मधले बोट दाखवतो. हे कृत्य राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायदा, १९७१ च्या तरतुदींचे गंभीर उल्लंघन आहे, ज्यामध्ये कायदेशीर दंड आहेत.
