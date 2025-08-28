ETV Bharat / entertainment

दिग्दर्शक अनुराग कश्यपनं 'निशांची'तील प्रमुख कलाकार ऐश्वर्य ठाकरेचं केलं कौतुक... - ANURAG KASHYAP AND NISHAANCHI

अनुराग कश्यपनं त्यांच्या आगामी चित्रपट 'निशांची'मधील मुख्य कलाकार ऐश्वर्य ठाकरेचं कौतुक केलं आहे.

Anurag Kashyap and Nishaanchi
अनुराग कश्यप आणि 'निशांची' (Anurag Kashyap's next Nishaanchi to introduce Aaishvary Thackeray, grandson of Shiv Sena founder Bal Thackeray (Photo: ANI/Film Poster))
Published : August 28, 2025 at 5:26 PM IST

मुंबई : दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांनी बॉलिवूडमध्ये अनेक चित्रपटांची निर्मिती केली आहे. सध्या ते त्यांचा आगामी चित्रपट 'निशांची'मुळं चर्चेत आहे. या चित्रपटामध्ये स्मिता ठाकरे यांचा मुलगा आणि शिवसेना संस्थापक बाळ ठाकरे यांचा नातू ऐश्वर्य ठाकरे दिसणार आहे. ऐश्वर्य या चित्रपटाच्या माध्यामातून चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करत आहे. आता ऐश्वर्य ठाकरे देखील त्याच्या पहिल्या चित्रपटासाठी खूप उत्सुक आहे. अलीकडेच एका मुलाखतीत 'निशांची' चित्रपटाचे दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांनी ऐश्वर्य ठाकरेचं कौतुक केलं आहे. त्यांनी सांगितलं की, "निशांची' २०१६ पासून त्याच्या मनात आहे. मी तेव्हा पटकथा लिहिली होती आणि ती होण्याची वाट पाहत होतो. मला वर्षानुवर्षे लागली तरी प्रत्यक्षात या चित्रपटाला सर्वात जलद हिरवा सिग्नल मिळाला."

अनुराग कश्यप यांनी केलं ऐश्वर्य ठाकरेचं कौतुक : कश्यपनं पुढं सांगितलं की, "हिरवा सिग्नल एका विमानात मिळाला. मी मेलबर्नला जाणाऱ्या एका लांब विमान प्रवासात होतो, त्यावेळी मी अमेझॉनच्या प्रमुख अपर्णा पुरोहित यांच्या शेजारी बसलो होतो. मी स्क्रिप्ट त्यांना वाचायला दिली. विमानात वायफाय होते, म्हणून त्यांनी ती त्यांच्या टीमलाही पाठवली. आम्ही उतरलो तेव्हा चित्रपटाला हिरवा सिग्नल मिळाला होता. हे खूप सोपे होते... योगायोगाने. 'निशांची' आता अमेझॉन एमजीएम स्टुडिओ वितरितद्वारे थिएटर रिलीज होणार आहे."

ऐश्वर्य ठाकरेची निवड : तसेच कश्यपसाठी, त्याचा प्रमुख अभिनेता ऐश्वर्यचा शोध देखील अनपेक्षित होता."योगायोगानं, मी त्याचा शोरील पाहिला. अलाया एफ मला दाखवत होती आणि मी या मुलाला इरफान खान, मनोज वाजपेयी आणि इतरांचे एकपात्री प्रयोग करताना पाहिले. त्यानं 'शूल' चित्रपटाचा क्लायमॅक्स एकपात्री प्रयोगही केला होता, ज्याचा संवाद मी लिहिला होता. तो कोण होता हे मला माहित नव्हते." कश्यप पुढं सांगितलं की, "ऐश्वर्यनं या चित्रपटाला अभिनयापेक्षा खूप काही जास्त दिलं आहे. त्यानं मला त्याच्या आयुष्याची चार वर्षे दिली आहेत. तो एक अतिशय प्रतिभावान संगीतकार देखील आहे. त्यानं चित्रपटासाठी एक गाणी लिहिली आणि दोन गाणी गायली."

ऐश्वर्य ठाकरेची चित्रपटात दुहेरी भूमिका : त्यांनी पुढं सांगितलं, "निशांची' चित्रपटात ऐश्वर्य हा दुहेरी भूमिका साकारत आहे, ही भूमिका त्याच्यासाठी आव्हानसारखी होती. मी त्याला सांगितलं होतं की, तू मला वेळ आणि मेहनत दे, तू दोन भावांची भूमिका करशील का ? ती दुहेरी भूमिका असेल. जर तू करू शकला नाहीस, तर तुला एक भूमिका मिळेल आणि मी दुसरा अभिनेता शोधेन. यानंतर त्यानं ते गांभीर्यान घेतलं आणि कानपूरमध्ये चित्रपटाच्या सेटवर राहिला आणि स्वतःवर काम केलं. हा चित्रपट तीन दशकांचा आहे, म्हणून त्याला फक्त शारीरिक आकर्षणाचीच नव्हे तर विशिष्ट ऊर्जा आणि देहबोलीचीही आवश्यकता होती."

'निशांची' चित्रपटाबद्दल : 'निशांची'चं वर्णन करताना, कश्यप यांनी सांगितलं की, "हे एक गुन्हेगारी नाटक आहे, जो दोन पिढ्यांपासून तीन दशकांपर्यंत एका कुटुंबावर आधारित आहे. हा माझा सलीम-जावेद चित्रपट आहे, ज्यामध्ये अशा प्रकारचा नायक, अशा प्रकारची कमाई आहे." ऐश्वर्यबरोबर, या चित्रपटात वेदिका पिंटो, मोहम्मद झीशान अय्युब मोनिका पनवार, आणि ज्येष्ठ अभिनेता कुमुद मिश्रा यांच्या विशेष भूमिका आहेत. 'निशांची' हा चित्रपट १९ सप्टेंबर रोजी मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे.

