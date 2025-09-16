ETV Bharat / entertainment

'दसरा' चित्रपटाचे दिग्दर्शक श्रीकांत ओडेला - नानी पुन्हा एकदा करणार धमाल, 'द पॅराडाईज' चित्रपटाचं शूटिंग सुरू

'द पॅराडाईज' या चित्रपटासाठी टीमनं एक मोठा झोपडपट्टींचा सेट बांधला आहे. या चित्रपटाचं शूटिंग सुरू झालं आहे.

the paradise movie
'द पॅराडाईज' चित्रपट ('द पॅराडाईज' चित्रपटाचं पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2025 at 11:26 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : नॅचरल स्टार नानीच्या 'द पॅराडाईज' या चित्रपटाचा फर्स्ट लूक प्रदर्शित झाल्यापासून त्याची चर्चा शिगेला पोहोचली आहे. 'दसरा'च्या प्रचंड यशानंतर, प्रतिभावान दिग्दर्शक श्रीकांत ओडेला या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करत आहेत आणि म्हणूनच हा प्रोजेक्ट लवकरच भारतातील सर्वात प्रतीक्षित चित्रपटांपैकी एक बनला आहे. या चित्रपटासह, 'दसरा'नंतर पुन्हा एकदा हातमिळवणी करणाऱ्या नॅचरल स्टार नानी आणि श्रीकांत ओडेला यांच्या सहकार्याकडून प्रेक्षकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. दरम्यान, दिग्दर्शकानं अखेर चित्रपटाच्या वेळापत्रकाची घोषणा केली आहे.

'द पॅराडाईज'चं शूटिंग सुरू : श्रीकांत ओडेलाच्या 'द पॅराडाईज'चं शूटिंग सुरू झालंय. दिग्दर्शकानं सोशल मीडियावर एका पोस्टद्वारे त्याचे मागील ब्लॉकबस्टर 'दसरा' आणि पुढचा चित्रपट 'द पॅराडाईजशी यांना कनेक्ट केलं आहे. खरंतर, ओडेलानं आपल्या हाताचा एक फोटो शेअर केला आहे, ज्यामध्ये दोन्ही चित्रपटांचे रिस्टबँड असल्याचे दिसत आहेत. कला विभागानं, नृत्यदिग्दर्शक आणि दिग्दर्शन टीमसह, 'द पॅराडाईज'साठी एक अनोखा सेट तयार करण्यासाठी कठोर परिश्रम केले आहेत. या चित्रपटासाठी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे झोपडपट्ट्यांना एक मोठे साम्राज्य दाखवणे. तसेच, झोपडपट्ट्या पुन्हा तयार करणे खूप कठीण आहे, कारण त्या वास्तविक जीवनात स्वतःहून विकसित होतात, यामध्ये प्रत्येक लहान जागा वापरली जाते.

चित्रपटाचा सेट भव्य : या चित्रपटाचा सेट अशा प्रकारे डिझाइन करावा लागला की, अनेक लहान जागा एकत्र करून एक पक्का सेट तयार करता येईल. या चित्रपटाची कहाणी दाखवण्यासाठी काही विशेष गोष्टी आवश्यक होत्या, या चित्रपटाचा सेट तयार करण्यासाठी टीमनं खूप मेहनत घेतली आहे. 'द पॅराडाईज' हा चित्रपट खूप धमाकेदार असणार आहे. या चित्रपटाच्या सेटवर छोट्या छोट्या गोष्टीकडे लक्ष देण्यात आले आहेत.'द पॅराडाईज' चित्रपटामधील गाण्याला अनिरुद्ध रविचंदर यांनी संगीतबद्ध केलंय. 'द पॅराडाईज'ची निर्मिती सुधाकर चेरुकुरी यांच्या नेतृत्वाखालील एसएलव्ही सिनेमाजनं केली आहे. हे तेच प्रोडक्शन हाऊस आहे ज्यानं 'दसरा' हा सुपरहिट चित्रपट बनवला होता. एसएलव्ही सिनेमाजच्या पाठिंब्यानं, 'द पॅराडाईज'चं दिग्दर्शन श्रीकांत ओडेला यांनी केलंय. हा चित्रपट २६ मार्च २०२६ रोजी पडद्यावर हिंदी, तेलगू, तमिळ, इंग्रजी, स्पॅनिश, बंगाली, कन्नड आणि मल्याळम या आठ भाषांमध्ये प्रदर्शित होईल.

हेही वाचा :

  1. पहलगाममध्ये 'हिट ३' चित्रपटाचं झालं शूट, साऊथ स्टार नानीनं दहशतवादी हल्ल्याचं केलं वर्णन...
  2. नानी अभिनीत 'द पैराडाइज' चित्रपटाचं पोस्टर रिलीज, पाहा पोस्ट...
  3. Mrunal Thakurs first look : नानी ३० मधील मृणाल ठाकूरच्या फर्स्ट लूकने इंटरनेटवर धुमाकूळ

For All Latest Updates

TAGGED:

NANI STARRER THE PARADISE MOVIENANI STARRER THE PARADISESRIKANTH ODELATHE PARADISE MOVIE SHOOTING

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.