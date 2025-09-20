ETV Bharat / entertainment

गायक जुबिन गर्गचा शेवटचा व्हिडिओ व्हायरल, मृत्यूच्या पूर्वी गायलं होतं 'हे' गाणं...

प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्गचं सिंगापूरमध्ये स्कूबा डायव्हिंग करताना अचानक निधन झालं. आता त्याचा शेवटचा व्हिडिओ समोर आला आहे.

Zubeen Garg
जुबिन गर्ग (जुबिन गर्ग (ETV Bharat))
मुंबई : प्रसिद्ध आसामी आणि बॉलिवूड गायक जुबिन गर्ग आता आपल्यात नाही, मात्र त्याची गाणी कायम त्याच्या चाहत्यांच्या मनात जिंवत राहतील. सिंगापूरमध्ये स्कूबा डायव्हिंग करताना गायकाचे अचानक निधन झालं. त्याच्या निधनाच्या बातमीनंतर चाहत्यांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला होता. जुबिननं १९ सप्टेंबर रोजी या जगातून अखेरचा श्वास घेतला होता. त्यानं हिंदीसह विविध भाषांमध्ये गाणी गाऊन लाखो लोकांची मनं जिंकली होती. त्याच्या आकस्मिक निधनाच्या बातमीनं संपूर्ण देशाला मोठा धक्का बसला होता. जुबिन हा ईशान्य महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी सिंगापूरमध्ये गेला होता.

जुबिन गर्गचा शेवटचा व्हिडिओ : दरम्यान स्कूबा डायव्हिंग करताना तो समुद्रात बेशुद्ध पडला होता. यानंतर त्याला ताबडतोब रुग्णालयात दाखल केलं गेलं. त्याला वैद्यकीय देखरेखीखाली ठेवण्यात आलं. मात्र त्याचा मृत्यू झाला. जुबिन गर्गच्या निधनानं त्यांच्या कुटुंबीयांवर आणि चाहत्यांवर दुःखाची लाट पसरली आहे. दरम्यान सोशल मीडियावर जुबिनच्या मृत्यूच्या आदल्या रात्रीचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडिओ गुरुवारचा असून गायक सिंगापूरमधील रेस्टॉरंटमध्ये एका महिलेबरोबर बसला असल्याचा दिसत आहे. हे दोघेही काहीतरी चर्चा करत आहेत.

चाहत्यांना बसला धक्का : आणखी एका व्हिडिओत गायक या महिलेबरोबर रेस्टॉरंटमध्ये 'टियर इज हेवन' (Tear is Heaven) हे गाणं गात आहे. या व्हिडिओच्या पोस्टमध्ये लिहिलं गेलं आहे, 'हे जुबिन गर्गचं सिंगापूरमधील शेवटचे पब्लिक अपीयरेंस होते. दरम्यान काल रात्री जुबिनच्या टीमनं आम्हाला हा व्हिडिओ पाठवला, ज्यामध्ये तो गातोय. ' दरम्यान या व्हिडिओवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. एका व्यक्तीनं या व्हिडिओच्या पोस्टमध्ये म्हटलं, 'हे खूप दु:खद आहे.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'मला विश्वास बसत नाही की तो आता या जगात नाही.' याशिवाय या पोस्टवर बरेच लोक रडणारे इमोजी शेअर करून गायकाला श्रद्धांजली वाहत आहेत.

