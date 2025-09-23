ETV Bharat / entertainment

'किंग ऑफ हमिंग' जुबिन गर्गचा अंत्यसंस्कार, वाचा सविस्तर...

गायक जुबिन गर्गला आता मुखाग्नि देण्यात आली आहे. गायकाच्या अखेर दर्शनासाठी अनेक चाहते आणि नामांकित व्यक्ती जमले आहेत.

zubeen garg funeral
जुबिन गर्गचा अंत्यसंस्कार (जुबिन गर्गचा अंत्यसंस्कार (Etv Bharat))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2025 at 12:49 PM IST

Updated : September 23, 2025 at 12:55 PM IST

मुंबई : किंग ऑफ हमिंग' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रसिद्ध आसामी गायक जुबिन गर्ग याच्यावर आज, २३ सप्टेंबर रोजी अंत्यसंस्कार केले गेले. अंत्यसंस्कारापूर्वी मंगळवारी सकाळी दुसरे शवविच्छेदन करण्यात आले होते. गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (GMCH) च्या डॉक्टरांनी एम्स-गुवाहाटी येथील डॉक्टरांच्या सहकार्यानं शवविच्छेदन केलं. शवविच्छेदनानंतर त्याला सरुसजाई स्टेडियममध्ये नेण्यात आलं. जुबिन गर्ग यांचं दुसरे शवविच्छेदन गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल (GMCH) येथे पूर्ण झाल्याचं उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) दिव्या पाटे यांनी पुष्टी केली. जुबिन गर्ग यांची अंत्ययात्रा मंगळवारी गुवाहाटीतील अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येथून सुरू झाली. जिथे त्याचे पार्थिव रविवारपासून चाहते आणि सेलिब्रिटींसाठी ठेवण्यात आले होते.

जुबिन गर्ग यांचे अंत्यसंस्कार : दरम्यान आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा हेही गायक जुबिन गर्गच्या अंत्यसंस्कारसाठी उपस्थित आहेत. गुवाहाटीच्या बाहेरील कामरकुची येथे जुबिन गर्ग यांचं अंत्यसंस्कार पूर्ण राजकीय सन्मानानं केलं गेलं. जुबिन गर्ग यांची धाकटी बहिण, पामी बोरठाकुर, यांनी अंत्यसंस्कार केलं. त्याच्याबरोबर डिजिटल निर्माता आणि जुबिनचे जवळचे सहकारी अरुण गर्ग लेखक, गीतकार आणि अभिनेता राहुल गौतम शर्मा होते. दरम्यान जुबिन आणि त्यांची पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग यांना स्वतःचे कोणतेही मूल नाही. दरम्यान गायकाचं पार्थिव अंत्यसंस्कारासाठी नेल्यानंतर तिथे अनेक चाहते त्याच्या अखेरच्या दर्शनासाठी उपस्थित होते. गायकाच्या पार्थिवाला नेत असताना अनेक लोक भावूक झाले.

जुबिन गर्गबद्दल : दरम्यान १८ नोव्हेंबर १९७२ रोजी मेघालयातील तुरा येथे जन्मलेल्या जुबिनचा संगीत प्रवास लहान वयातच सुरू झाला होता. तो अनेक वाद्यांमध्ये पारंगत होता . त्याला ढोल, गिटार आणि कीबोर्ड सारखी वाद्ये वाजवता येत होती. १९९२ मध्ये रिलीज झालेल्या त्याच्या पहिल्या अल्बम 'अनामिका'नं त्याला आसामी संगीत उद्योगात स्टार बनवलं. त्यानं त्याच्या कारकिर्दीत, आसामी, हिंदी आणि बंगालीसह ४० हून अधिक भाषांमध्ये ३५,००० हून अधिक गाणी रेकॉर्ड केली आहेत.

