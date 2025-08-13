मुंबई : 'सन ऑफ सरदार २'ची प्रमुख अभिनेत्री मृणाल ठाकूरचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये मृणाल स्वतःला बिपाशापेक्षा चांगली म्हणत असल्याची दिसत आहे. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, बिपाशाचे चाहते आता या अभिनेत्रीवर संतापले आहेत. सोशल मीडियावर मृणाल ठाकूरला प्रचंड ट्रोल केले जात आहेत. दरम्यान, अभिनेत्री मृणाल ठाकूरची एक पोस्ट समोर आली आहे, जी या बातमीशी जोडली जात आहे. मृणालच्या या पोस्टमध्ये अभिनेत्रीचे अनेक सुंदर फोटो आहेत आणि त्याचे कॅप्शन असे आहे की, ते ट्रोलर्सचे तोंड बंद करत आहे.
'मी बिपाशापेक्षा चांगली आहे' : प्रथम या व्हायरल व्हिडिओबद्दल बोलूया, यामध्ये टीव्ही मालिकेतील 'कुमकुम भाग्य'मधील मृणाल ठाकूर दिसत आहे. यात ती तिचा सहकलाकार अरिजित तनेजाबरोबर आहे, जेव्हा अरिजितला शारीरिक आवडीबद्दल विचारले, तेव्हा मृणालनं कमेंट केली, 'जा आणि बिपाशाशी लग्न कर, ऐक, मी बिपाशापेक्षा चांगली आहे.' मृणालच्या या कमेंटमुळे बिपाशाचे चाहते संतापले आणि त्यामुळं मृणालला खूप ऐकावं लागत आहे. एका यूजरनं लिहिलं आहे, 'बिपाशा आयकॉनिक आहे.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं आहे, 'तिनं बिपाशाचा अपमान केला आहे.'
'मृणाल ठाकूरची पोस्ट' : अभिनेत्रीची ही क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर मृणालनं एक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामध्ये ती एका सुंदर लूकमध्ये दिसत आहे. या फोटोंबरोबर अभिनेत्रीनं लिहिलं आहे, 'बघणं थांबवा. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, अलीकडेच मृणालचे नाव साऊथ सुपरस्टार धनुषशी देखील जोडले गेले होते. मृणालच्या 'सन ऑफ सरदार २' या चित्रपटाच्या स्क्रीनिंगमध्ये हा अभिनेता दिसला होता. या वृत्तांवर अभिनेत्री म्हटलं होतं, 'धनुष हा माझा फक्त एक चांगला मित्र आहे.' दरम्यान आई झाल्यापासून बिपाशा बसू चित्रपटांपासून दूर आहे. सध्या ती तिच्या फिटनेसवर काम करत आहे. अभिनेत्रीनं २०१६ मध्ये सह-अभिनेता करण सिंग ग्रोव्हरशी लग्न केलं आणि २०२२ मध्ये त्यांना एक मुलगी झाली. करण-बिपाशानं त्यांच्या मुलीचे नाव देवी ठेवलंय.
