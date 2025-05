ETV Bharat / entertainment

मिस वर्ल्ड २०२५ वाद: मिस इंग्लंड मिला मॅगीचे आरोप किती खरे आहेत? याबद्दल जाणून घ्या... - MISS ENGLAND MILLA MAGEE

मिला मॅगी ( मिस इंग्लंड मिला मॅगी (एएनआय) )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 26, 2025 at 5:19 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 5:26 PM IST 2 Min Read

मुंबई : मिस इंग्लंड मिला मॅगीनं मिस वर्ल्ड २०२५ स्पर्धेच्या आचरण आणि सुरक्षा व्यवस्थेबाबत गंभीर आरोप केले आहेत. हे आरोप लक्षात घेऊन महिला सुरक्षा विभागानं एक तपास पथक स्थापन केलं होतं. हे प्रकरण उघड करण्यासाठी पथकानं तपास सुरू केला. रविवार, २५ मे रोजी, महिला सुरक्षा आयोगाचे एक पथक मिस इंग्लंड मिला मॅगी यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी माधापूर येथील ट्रायडंट हॉटेलमध्ये पोहोचले. या पथकात महिला सुरक्षा महासंचालक शिखा गोयल, डीआयजी रीमा राजेश्वरी आणि साइबराबाद स्पेशल ब्रांच डीसीपी साईश्री यांचा समावेश होता. हॉटेलमध्ये पोहोचल्यानंतर, तिन्ही महिला अधिकाऱ्यांनी मिस वर्ल्ड सहभागींशी संवाद साधला. मिस इंग्लंडचे आरोप : यावेळी, महिला अधिकाऱ्यांनी सहभागींना सुरक्षेशी संबंधित हॉटेल्स, पर्यटन स्थळे आणि कार्यक्रम स्थळांवरील त्यांच्या प्रवासाच्या अनुभवांबद्दल विचारले. यानंतर माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सहभागींचे जबाब नोंदवले. या चौकशीत सुमारे ५० सहभागींनी जबाब दिले. या संपूर्ण चौकशी प्रक्रियेदरम्यान, मॅगीनं केलेल्या आरोपांकडे विशेष लक्ष देण्यात आले होते. मिला मॅगी 'टेबल' प्रकरणावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी मिस वेल्सची चौकशी केली. चौमहल्ला पॅलेसमध्ये मिला मॅगीच्या शेजारी मिस वेल्स बसली होती. तिथे नेमके काय घडलं हे स्पष्ट करण्यासाठी मिस वेल्सला विचारण्यात आलं होतं. या महिला अधिकाऱ्यांनी फक्त सहभागींचीच नाही तर आयोजकांचीही चौकशी केली, ज्यात मिस वर्ल्डच्या सीईओ ज्युलिया मोर्ले, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव जयेश रंजन आणि कार्यक्रमाशी संबंधित इतर अधिकारी यांचा समावेश होता. तपास पथकानं या लोकांची चौकशी केली आणि माहिती गोळा केली.

