महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक मंत्री ॲड. आशीष शेलार यांनी फिल्मसिटीमध्ये 360-डिग्री सिनेमाचं केलं उद्घाटन...

महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक मंत्री ॲड. आशीष शेलार यांनी फिल्मसिटी, गोरेगाव (पूर्व) येथील बॉलिवूड पार्कमध्ये बहुप्रतीक्षित 360-डिग्री सिनेमाचं उद्घाटन केलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 29, 2025 at 2:33 PM IST
मुंबई - महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक मंत्री ॲड. आशीष शेलार यांनी फिल्मसिटी, गोरेगाव (पूर्व) येथील बॉलिवूड पार्कमध्ये बहुप्रतीक्षित 360-डिग्री सिनेमाचं उद्घाटन केलंय. याप्रसंगी फिल्मसिटीच्या एमडी स्वाती मसे पाटीलसह व्यवस्थापक साजणीकर,बॉलिवूड पार्कचे संस्थापक संतोष राममीना मिजगर आणि चिराग शाह हेही मान्यवर उपस्थित होते. आता यावेळी कार्यक्रमाबद्दल बोलताना आशीष शेलार यांनी सांगितलं की, "360-डिग्री सिनेमा सारखी नाविन्यपूर्ण सुविधा केवळ पर्यटकांना एक नवा अनुभव देणार नाही तर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक आणि पर्यटन ओळख देखील अधिक दृढ करेल." हा कार्यक्रम भव्य पद्धतीनं पार पडला.
360-डिग्री सिनेमा म्हणजे काय? : बॉलिवूड पार्कचे संचालक संतोष मिजगर यांनी या विशेष संकल्पनेविषयी माहिती देताना सांगितलं की, "360-डिग्री सिनेमा हा एक अद्वितीय अनुभव आहे, ज्यात प्रेक्षकांना चित्रपटानं पूर्णपणे वेढलेले असल्यासारखे वाटतं. ते कुठेही पाहिलं तरी चित्रपट त्यांच्या भोवती दिसतो आणि त्यांना वाटते की, ते स्वतःच कथेतले पात्र आहेत." रोमांचक आणि वास्तविक अनुभव, समुद्राच्या तळाशी डुबकी मारणे, अवकाशात जाणे, ज्वालामुखी फुटणे किंवा जंगल सफारी हे सर्व प्रत्यक्षात घडत असल्याचा भास होतो. शिक्षण आणि मनोरंजन यांचा संगम , मुलांसाठी विज्ञान, निसर्ग आणि साहसाशी संबंधित चित्रपट, तसेच कुटुंबासाठी एकत्रित नवा आणि अनोखा अनुभव. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, हाय-डेफिनिशन प्रोजेक्शन, 3D/7D इफेक्ट्स आणि सराउंड साऊंड यामुळं अनुभव अधिक जिवंत बनतो."
मुंबईत येणाऱ्या पर्यटकांसाठी फिल्मसिटी : मिजगर यांनी याबद्दल सांगितलं की, "360-डिग्री सिनेमा हा फक्त मनोरंजन नाही तर ज्ञान, रोमांच आणि अविस्मरणीय अनुभव यांचा संगम आहे." हे बॉलिवूड पार्कचे उद्दिष्ट आहे की, येथे येणाऱ्या पर्यटकांना जलद गतीनं बदलणाऱ्या नवीन टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून माहिती आणि मनोरंजन तसेच पर्यटन आणि सांस्कृतिक वारसा अधिक भक्कम देणे आहे. मुंबईत येणाऱ्या पर्यटकांसाठी फिल्मसिटी येथील बॉलिवूड पार्क हे आकर्षणाचे केंद्रबिंदू आहे तसेच येथे येणाऱ्या पर्यटकांना प्रसिद्ध टीव्ही सीरीयलचे आणि चित्रपटातील फेमस लोकेशन दाखविले जाते.