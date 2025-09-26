ETV Bharat / entertainment

अभिनेता-निर्माता सोहम शाह यांनी 'तुंबाड २'साठी 'या' कंपनीशी केली हातमिळवणी, वाचा सविस्तर...

'तुंबाड २' चित्रपटाचा सीक्वेल हा आता प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. यावेळी या चित्रपटाचे निर्माते काहीतरी वेगळं प्रेक्षकांसाठी घेऊन येणार आहे.

Tumbbad 2 movie
'तुंबाड २' ('तुंबाड २' चित्रपट ( पोस्टर))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2025 at 10:09 AM IST

2 Min Read
मुंबई : अभिनेता-निर्माता सोहम शाह आणि त्यांची कंपनी, सोहम शाह फिल्म्स यांनी पेन स्टुडिओजबरोबर भागीदारीची अधिकृत घोषणा केली आहे. जयंतीलाल गडा यांच्या नेतृत्वाखालील कंपनी 'तुंबाड २'ची निर्मिती करणार आहे. २०१८ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'तुंबाड'नं भारतीय चित्रपटसृष्टीत एक नवीन ओळख निर्माण केली. या चित्रपटानं पौराणिक कथा, कल्पनारम्यता आणि भयपट यांचे मिश्रण करून एक अनोखी उत्कृष्ट कलाकृती तयार केली आहे. सुरुवातीला या चित्रपटाचं प्रदर्शन संथ गतीनं झालं, मात्र गेल्या वर्षी पुन्हा प्रदर्शित झाल्यानंतर, त्याला बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार यश मिळालं. गेल्या काही वर्षांत, त्यानं जगभरात कल्ट क्लासिकचा दर्जा मिळवला आहे. हा चित्रपट त्याच्या प्रकारच्या सर्वोत्तम भारतीय चित्रपटांपैकी एक मानला जातो.

'तुंबाड २' चित्रपटाचा सीक्वेल : आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये आणि जगभरातील चित्रपटप्रेमींकडून या चित्रपटाची प्रशंसा होत आहे.'तुंबाड २'सह, निर्माते प्रेक्षकांना अशा विश्वात खोलवर घेऊन जाण्याचे वचन देतात, ज्यानं भारतात कल्पनारम्य-भयपटांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. आरआरआर आणि गंगूबाई काठियावाडी सारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांची निर्मिती करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले पेन स्टुडिओ पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला हा प्रोजेक्ट सुरू करत आहे. दरम्यान या सहकार्याबद्दल सांगताना अभिनेता आणि निर्माते सोहम शाह यांनी म्हटलं, "मी अनेक वर्षांपासून जयंतीलाल गडाजी यांच्या कामाचा चाहता आहे. जेव्हा मी त्यांना 'तुंबाड २'बद्दल चर्चा करण्यासाठी भेटलो, तेव्हा त्यांनी पाच मिनिटांत करार केला. अशा प्रकारचा विश्वास प्रत्येक कथाकाराचे स्वप्न असते. 'तुंबाड'साठी त्यांनी दाखवलेल्या कौतुक, आदर आणि प्रेमामुळं मला असं वाटलं की हा चित्रपट खरोखरच त्याच्या पात्रतेला पात्र आहे."

डॉ. जयंतीलाल गडा यांनी व्यक्त केल्या भावना : पेन स्टुडिओचे संस्थापक आणि अध्यक्ष डॉ. जयंतीलाल गडा यांनी सांगितलं की, "तुंबाड हा एका उत्कृष्ट कलाकृतीपेक्षा कमी नव्हता. हा खरोखरच एक उल्लेखनीय सिनेमॅटिक प्रवास होता, ज्यानं कायमचा ठसा उमटवला. आता, सोहम शाहबरोबर 'तुंबाड २'च्या पुढील अध्यायात आपण सुरुवात करत असताना, आम्हाला विश्वास आहे की, ही जादू पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना मोहित करेल. सोहम शाह फिल्म्सबरोबर हा रोमांचक प्रवास सुरू ठेवण्यासाठी आणि या अविश्वसनीय कथेला मोठ्या पडद्यावर आणण्यासाठी, ती आणखी उंचीवर नेण्यासाठी पेन स्टुडिओमध्ये आम्ही अत्यंत उत्सुक आहोत. 'तुंबाड २' हा सध्या निर्माण होणाऱ्या सर्वात रोमांचक चित्रपटांपैकी एक असण्याची अपेक्षा आहे. चाहत्यांना अपेक्षा आहे की, हा सीक्वेल पहिल्या चित्रपटाच्या वारशावर आधारित असेल आणि 'तुंबाड' सिनेमॅटिक विश्वात एक नवीन अध्याय उघडेल.

