'फसक्लास दाभाडे' चित्रपटाचं वर्ल्ड टेलिव्हिजन प्रीमियर, वाचा सविस्तर... - MARATHI MOVIE FUSSCLASS DABHADE

'फसक्लास दाभाडे' या चित्रपटाचं वर्ल्ड टेलिव्हिजन प्रीमियर होणार आहे. आता सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल झाली आहे.

Fussclass Dabhade
'फसक्लास दाभाडे' ('फसक्लास दाभाडे' चित्रपटाचं पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 18, 2025 at 5:14 PM IST

मुंबई - 'फसक्लास दाभाडे' या चित्रपटाचं वर्ल्ड टेलिव्हिजन प्रीमियर होणार आहे, हा चित्रपट ७ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२ वाजता आणि संध्याकाळी ६ वाजता प्रेक्षकांना पाहाता येईल. आता दाभाडे भावंडं आणि परिवार प्रेक्षकांवर आपली जादू करण्यासाठी येत आहे. हा चित्रपट प्रेक्षकांना घरी बसून झी टॉकीजवर पाहता येईल. 'फसक्लास दाभाडे' या चित्रपटाचं वर्ल्ड टेलिव्हिजन प्रीमियर होत असल्यानं अनेकजण खुश आहेत. दरम्यान व्हायरल झालेल्या पोस्टवर अनेकजण या चित्रपटाचं कौतुक करताना दिसत आहेत. 'फसक्लास दाभाडे' चित्रपटामध्ये प्रेक्षकांना एका कुटुंबाची मजेशीर कहाणी पाहायला मिळेल. हा चित्रपट सहकुटुंब तुम्ही पाहू शकता.

'फसक्लास दाभाडे' चित्रपटाचं वर्ल्ड टेलिव्हिजन प्रीमियर :'फसक्लास दाभाडे' या चित्रपटामध्ये अमेय वाघ, निवेदिता सराफ, क्षिती जोग, राजन भिसे, सिद्धार्थ चांदेकर, राजसी भावे, हरिष दुधाडे आणि उषा नाडकर्णी हे दमदार कलाकार दिसले आहेत. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन आणि कहाणी लिहण्याचं काम हेमंत ढोमे यांनी केलं आहे. 'फसक्लास दाभाडे' चित्रपटानं रुपेरी पडद्यावर प्रचंड कमाई केली होती. हा चित्रपट अनेकांना पसंत पडला होता. चित्रपटात कुटुंबातील नातेसंबंध, मजेशीर संवाद, सामाजिक संदर्भ आणि काही सुंदर प्रसंग दाखविले गेले आहेत, जे तुम्हाला खूप विशेष वाटेल.

'फसक्लास दाभाडे' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटाची निर्मिती कलर येल्लो प्रॉडक्शन,टी-सीरीज आणि चलचित्र मंडळी यांनी केली आहे. दरम्यान 'फसक्लास दाभाडे' चित्रपटाचे निर्माते आनंद एल राय, कृष्ण कुमार, भूषण कुमार आणि क्षिती जोग हे आहेत. 'फसक्लास दाभाडे'नं जगभरात बॉक्स ऑफिसवर ३१ कोटीहून अधिक कमाई केली होती. हा चित्रपट ओटीटीवर खूप गाजला होता. या चित्रपटाला प्रेक्षकांनी चित्रपटगृहांमध्ये आणि ओटीटीवर खूप प्रेम दिल आहे. आता या चित्रपटाचं वर्ल्ड टेलिव्हिजन प्रीमियर होत आहे, त्यामुळं हा चित्रपट प्रत्येकाला पाहायला मिळेल. 'फसक्लास दाभाडे' चित्रपटाच्या इंस्टाग्राम पोस्टवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. एका व्यक्तीनं या पोस्टवर लिहिलं, 'माझा आवडता चित्रपट.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'हा चित्रपट आपल्याशी खूप संबंधित वाटतो, म्हणून हा चित्रपट जवळचा आहे.' याशिवाय अनेकांनी या पोस्टवर हार्ट आणि फायर इमोजी शेअर केले आहेत.

