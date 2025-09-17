'दशावतार'नं केली रुपेरी पडद्यावर धमाकेदार कमाई, वाचा सविस्तर...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2025 at 10:40 AM IST
मुंबई - दिलीप प्रभावळकर स्टारर 'दशावतार' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कमाई करत आहे. हा चित्रपट रिलीज होऊन ५ दिवस झाले आहेत. सध्या हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर धुमाकूळ घालत आहे. 'बागी ४' आणि 'मिराई' यासारखे चित्रपट चित्रपटगृहामध्ये रिलीज झाले आहेत. तरीही हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त कमाई करत आहे. सॅकनिल्कच्या रिपोर्टनुसार या चित्रपटानं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी ६० लाखची कमाई केली होती. यानंतर या चित्रपटानं दुसऱ्या दिवशी १.४ कोटी, तिसऱ्या दिवशी २.४ कोटी , चौथ्या दिवशी १.१ कोटींची कमाई केली आहे. तसेच या चित्रपटानं रिलीजच्या पाचव्या दिवशी अंदाजे १.३० कोटींची कमाई केली आहे.
'दशावतार' चित्रपटाचं एकूण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन : आता हा चित्रपट बॉक्स ऑफिस १ कोटीचा आकडा रोज पार करत आहेत. दरम्यान यासह या चित्रपटाचं एकूण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अंदाजे ६.८० कोटी झालं आहे. आता हा चित्रपट लवकरच १० कोटीचा आकडा पार करेल सध्या अशी अपेक्षा केली जात आहे. 'दशावतार' चित्रपटाला सत्कारात्मक प्रतिसाद प्रेक्षकांचा मिळत आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन सुबोध खानोलकर यांनी केलं आहे. हा चित्रपट खूप थरारक आहे. सध्या हा चित्रपट पाहण्यासाठी चित्रपटगृहामध्ये प्रेक्षकांची खूप गर्दी पाहायला मिळत आहे.
'दशावतार' चित्रपटाची रोमांचक कहाणी : सुबोध खानोलकर दिग्दर्शित,'दशावतार'मध्ये रहस्यमय आणि सांस्कृतिक गोष्टी दाखविण्यात आल्या आहेत. दिलीप प्रभावळकर हे कोकणातील दशावतारी लोकनाट्य कलाकार बाबुली मेस्त्रीची भूमिका साकारत आहे, जे विष्णूच्या दहा अवतारांचे उत्सव साजरे करण्याची परंपरा जपण्याचा प्रयत्न करत असतात. दिलीप प्रभावळकर यांच्याबरोबर, चित्रपटात महेश मांजरेकर, भरत जाधव, सिद्धार्थ मेनन, अभिनय बेर्डे, प्रियदर्शिनी इंदलकर,सुनील तावडे, रवी काळे, विजय केंकरे, आणि आरती वडगाबलकर यांच्या विशेष भूमिका आहेत. आता येत्या काळात हा चित्रपट चांगली बॉक्स ऑफिसवर कामगिरी करेल असं सध्याच चित्र दिसत आहे.
