शिवाजी दोलताडे दिग्दर्शित 'स्मार्ट सूनबाई' 'या' दिवशी होईल रिलीज...

शिवाजी दोलताडे दिग्दर्शित आणि गोवर्धन दोलताडे, गार्गी निर्मित नवीन मराठी चित्रपट 'स्मार्ट सूनबाई' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

Smart Sunbai
'स्मार्ट सूनबाई' ('स्मार्ट सुनबाई' (पोस्टर))
Published : September 18, 2025 at 2:02 PM IST

Updated : September 18, 2025 at 3:35 PM IST

मुंबई - नाविन्यपूर्ण संकल्पना आणि उत्सुकतेनं सजलेला एक धमाल मराठी चित्रपट लवकरच रसिकांच्या भेटीला येणार आहे. शिवाजी दोलताडे दिग्दर्शित आणि गोवर्धन दोलताडे, गार्गी निर्मित, कार्तिक दोलताडे पाटीलसह निर्मित हास्य, थरार आणि गूढतेनं भरलेला एक नवाकोरा सिनेमा 'स्मार्ट सुनबाई' २१ नोव्हेंबर २०२५ला संपूर्ण महाराष्ट्रात रिलीज होत आहे. नुकतेच या सिनेमाचे जबरदस्त पोस्टर प्रदर्शित झालं आहे. आता या चित्रपटाचं पोस्टर प्रेक्षकांना खूप पसंत आलं आहे. पोस्टरवरूनच हे स्पष्ट होतं आहे की, या कहाणीत काहीतरी विलक्षण आणि गूढ दडलेले आहे.

'स्मार्ट सुनबाई' चित्रपट लवकरच होईल रिलीज : आता हा चित्रपट पाहण्यासाठी चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. पोस्टरवरील काही कलाकार शहरी लुकमध्ये तर, काही कलाकार ग्रामीण लुक मध्ये असल्याचे दिसत आहेत. याच वैविध्यामुळं प्रेक्षकांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण झाला आहे. 'ही स्मार्ट सुनबाई नक्की कोण? आणि तिच्या आयुष्यात असं काय घडणार आहे?' रोहन पाटील, संतोष जुवेकर, विनम्र बाबल, भाऊ कदम, अंशुमन विचारे, मोहन जोशी, दीपक शिर्के, सायली देवधर, प्राजक्ता गायकवाड, प्राजक्ता हनमगर, स्नेहल शिदम, भक्ती चव्हाण, किशोरी शहाणे, उषा नाईक, दीप्ती सोनवणे, अनुष्का बेनके, पूजा राजपूत, सुचिका जोशी, विद्या मेहेत्रे, आर्या सकुंडे , वैशाली चौधरी ,कांचन चौधरी, सपना पवार यांसारखे दिग्गज आणि लोकप्रिय कलाकार या चित्रपटात झळकणार आहेत. दरम्यान प्रत्येक सुनेला 'स्मार्ट सुनबाई' होण्यासाठी हा चित्रपट नक्कीचं प्रेरणादायी ठरेल अस दिग्दर्शक शिवाजी दोलताडे यांनी सांगितलंय.

चित्रपटाची कहाणी : चित्रपटाची कहाणी आणि लेखन योगेश शिरसाट यांनी केलंय. विजय नारायण गवंडे,साई - पियुष यांनी या सिनेमाला संगीत दिलं आहे. गीतकार वैभव देशमुख, अदिती द्रविड असून अजय गोगावले, वैशाली माढे, सावनी रवींद्र, उर्मिला धनगर,आनंदी जोशी यांचे सुरेल स्वर या सिनेमाला लाभले आहेत. प्रेक्षकांच्या मनात उत्सुकतेची लाट निर्माण करणारा हा नवीन सिनेमा लवकरच मोठ्या पडद्यावर उलगडणार आहे. शिवाजी दोलताडे दिग्दर्शित आणि गोवर्धन दोलताडे, गार्गी निर्मित चित्रपट 'स्मार्ट सुनबाई' २१ नोव्हेंबरला प्रदर्शित होणार आहे.

