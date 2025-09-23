ETV Bharat / entertainment

७१व्या राष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात मराठी आणि इतर भाषिक चित्रपटांनी जिंकले पुरस्कार...

७१व्या राष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात अनेक चित्रपटांनी आणि कलाकरांनी पुरस्कार जिंकले आहेत.

71st National Film awards
७१ वे राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार (71st National Film awards (Etv bharat))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2025 at 5:34 PM IST

मुंबई : ७१व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार विजेत्यांना आज सन्मानित केलं गेलं आहे. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्यांची नावे ही पूर्वीच जाहीर करण्यात आली होती. हा विशेष पुरस्कार सोहळा राजधानी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे आयोजित केला गेला आहे. यावर्षी राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार विजेत्यांमध्ये सुपरस्टार शाहरुख खान, राणी मुखर्जी आणि विक्रांत मेस्सी यांचा समावेश आहे. दरम्यान २०२३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटांसाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी पुरस्कार प्रदान केले आहेत. बॉलिवूडचा बादशाह शाहरुख खानला त्याच्या ३३ वर्षांच्या कारकिर्दीतील पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे. हा पुरस्कार त्यानं 'ट्वेल्थ फेल' अभिनेता विक्रांत मेसीबरोबर शेअर केला आहे.

राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार : दरम्यान मराठी चित्रपटांना देखील अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत, त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वोत्कृष्ट मराठी सिनेमा हा 'श्यामची आई'ला पुरस्कार देण्यात आला आहे. तसेच सर्वोत्कृष्ट लहान मुलांचा सिनेमा हा 'नाळ २' असून त्यानेही आता पुरस्कार जिंकला आहे. याशिवाय 'आत्मपॅम्पलेट'साठी आशीष भेंडे यांना सर्वोत्कृष्ट डेब्यू फिल्म दिग्दर्शक म्हणून पुरस्कार देण्यात आला आहे. ७१व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारात मराठी चित्रपटांनी बाजी मारली आहे. तसेच यावर्षीच्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांदरम्यान, मल्याळम सुपरस्टार मोहनलाल यांनाही दादासाहेब फाळके पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं आहे.

तिन्ही स्टार एकत्र : दरम्यान राणी मुखर्जीला पहिल्यांदाच राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मिळाला आहे. राणीनं तिच्या आजच्या ३० वर्षांच्या चित्रपट कारकिर्दीत पहिला राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार जिंकला आहे. २०२३ च्या 'मिसेस चॅटर्जी व्हर्सेस नॉर्वे' या चित्रपटासाठी तिला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री म्हणून पुरस्कार देण्यात आला आहे. दरम्यान ७१ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात शाहरुख खान, राणी मुखर्जी आणि विक्रांत मेस्सी एकमेकांच्या शेजारी बसलेले होते. यावेळी तिन्ही बॉलिवूड स्टार्सनं एकमेकांना हात जोडून अभिवादन केलं. दरम्यान ७१ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यामध्ये बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरुख खाननं काळ्या रंगाचा सूट परिधान केला असून यात तो सुंदर दिसत होता. यानंतर यावेळी रानी मुखर्जीनं ब्राऊन कलरची साडी नेसली होती. याशिवाय विक्रांतनं क्रिम कलरचा सूट परिधान केला होता. या लूकमध्ये तिन्ही स्टार खूप सुंदर दिसत होते.

