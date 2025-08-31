मुंबई : प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री प्रिया मराठे हिचं निधन झालं आहे. आज (31 ऑगस्ट) रविवारी पहाटे 4 वाजता वयाच्या 38व्या वर्षी तिनं अखेरचा श्वास घेतला. कर्करोगानं प्रियाचं निधन झाल्याची माहिती समोर येत आहे.
प्रिया मराठे ही गेल्या वर्षभरापासून चंदेरी दुनियेपासून दूर होती. सोशल मीडियावरही ती फारशी अॅक्टिव्ह नव्हती. अशा स्थितीत अचानक तिच्या निधनाची बातमी समोर आल्यानं चाहत्यांना धक्का बसला आहे, तसेच, मराठी कलाविश्वावर शोककळा पसरली आहे. मीरा रोड येथील राहत्या घरी तिनं अखेरचा श्वास घेतला. प्रिया मराठेनं 24 एप्रिल 2012 रोजी अभिनेता शंतनू मोघेशी लग्न केलं होतं.
प्रियाच्या नकारात्म भूमिका प्रेक्षकांना आवडल्या : छोट्या पडद्यावरील मालिकांमधून प्रिया मराठे घराघरात पोहोचली होती. भूमिका नकारात्मक असली तरी त्यातूनही तिनं प्रेक्षकांची मनं जिंकली होती. प्रिया शेवटची ‘तुझेच मी गीत गात आहे’ या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली होती. परंतु ही मालिका तिला अर्ध्यातच सोडावी लागली. सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ पोस्ट करत तिनं याबद्दलची माहिती चाहत्यांना दिली होती. व्हिडिओत तिनं आरोग्याचं कारण दिलं होतं.
प्रियानं 'या सुखांनो या', चार दिवस सासूचे, तू तिथं मी, संभाजी, येऊ कशी मी नांदायला, तुझेच गीत गात आहे, यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांमध्ये काम केलं. प्रियानं स्वराज्य रक्षक संभाजी महाराज यांच्यावर आधारित मालिकेत गोदावरी ही सहाय्यक कलाकाराची भूमिका साकारली होती. तसेच, जीजामाता मालिकेतही काम केलं होतं.
हिंदी मालिकांमध्येही दमदार अभिनय : यासोबतच प्रिया पवित्र रिश्ता, उतरन, कसम से, 'बडे अच्छे लगते है,' यांसारख्या हिंदी मालिकांमधूनही प्रेक्षकांसमोर आली. हिंदीमध्येही तिनं अतिशय दमदार काम केलं. तिच्या नकारात्मक भूमिका प्रेक्षकांना विशेष भावल्या. यातून तिनं प्रेक्षकांच्या मनात एक अढळ स्थान निर्माण केलं होतं. आता अचानक तिच्या निधनाची बातमी आल्यानं प्रेक्षकांना मोठा धक्का बसला आहे.
