मुंबई : २७ ऑगस्ट रोजी देशभरात गणेश उत्सव मोठ्या भव्य पद्धतीनं साजरा केला जात आहे. गणेश उत्सवाची वर्षभरापासून अनेकजण वाट पाहात असतात. आज ठिकठिकाणी आपल्या लाडक्या गणेशाचं स्वागत होऊ लागले आहे. देशभरात जल्लोषाचं वातावरण आहे. आता पुढचे दहा दिवस सर्वत्र गणेशोत्सवाचा उत्साह पाहायला मिळेल. रितेश आणि जेनेलिया देशमुख, अक्षय केळकर, स्वप्नील जोशी, रुपाली भोसले, केदार शिंदे अशा अनेक सेलिब्रिटींच्या घरी बाप्पाचं स्वागत करण्यात आलं आहे. सोशल मीडियावर अनेकांनी काही व्हिडिओ शेअर केले आहेत, ज्यात स्टार्स मोठ्या उत्साहानं गणेशाची पूजा अर्चना करताना दिसत आहेत.
स्वप्नील जोशी : अभिनेता स्वप्नील जोशीच्या घरी बाप्पाचं आगमन करण्यात आलंय. आता सोशल मीडियावर स्वप्नील जोशीनं एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, यामध्ये तो घराच्या बाहेर आहे आणि त्याच्या हातात बाप्पा आहे. याशिवाय त्याच्या कुटुंबातील सदस्य गणेशाचं मोठ्या जल्लोषात स्वागत करताना दिसत आहेत. तसेच आणखी एका व्हिडिओमध्ये अभिनेता लाडक्या बाप्पाची प्रतिष्ठापना करताना दिसत आहे.
सोनाली कुलकर्णी : मराठी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीनं स्वत: बाप्पाची मूर्ती घडवली आहे. तिनं काही तासापूर्वी आपल्या इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला होता. या व्हिडिओमध्ये ती आपल्या भावाबरोबर असल्याची दिसत आहे. ती आणि तिचा भाऊ स्वत: बाप्पाची मूर्ती खूप सुंदर पद्धतीनं तयार करत आहे. आता अभिनेत्रीच्या व्हिडिओवर अनेकजण कमेंट्स करून तिच्यावर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत.
विवेक सांगळे : अभिनेता विवेक सांगळेच्या घरी बाप्पाचं स्वागत हे जल्लोषात करण्यात आलं आहे. अभिनेत्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये तो बाप्पाला घेऊन आपल्या घरी घेऊन जाताना दिसत आहे. त्याचा आता हा व्हिडिओ अनेकांना आवडत आहे.
रुपाली भोसले : रुपाली भोसलेनं आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर काही सुंदर व्हिडिओ शेअर केले आहेत. यामध्ये ती बाप्पाला कारमधून घरी नेत असल्याची दिसत आहे. रुपालीनं आपल्या घरी बाप्पासाठी जबरदस्त सजावट केली आहे. आता तिनं शेअर केले व्हिडिओ अनेकांना आवडत आहे. दरम्यान मराठी कलाकारांच्या घरी गणपती बाप्पाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली आहे.
सुबोध भावे : सुबोध भावेच्या घरी गणपतीचं आगमन झालं आहे. अभिनेत्यानं कुटुंबियासह विधिवत पूजा करून बाप्पाची प्राणप्रतिष्ठा केली गेली. सुबोध भावे आणि त्यांच्या मुलांनी बाप्पासाठी एक छोटा देखावा देखील तयार केला आहे.
