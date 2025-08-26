ETV Bharat / entertainment

'मन्नू क्या करेगा?' चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज, पाहा व्हिडिओ... - MANNU KYA KAREGGA TRAILER OUT

'मन्नू क्या करेगा?' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. आता चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी ट्रेलर रिलीज केला आहे, ज्याचं खूप कौतुक होत आहे.

Mannu kya karegga trailer out
'मन्नू क्या करेगा?' ट्रेलर रिलीज ('मन्नू क्या करेगा?' ट्रेलर (POSTER))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2025 at 5:34 PM IST

1 Min Read

मुंबई : 'मन्नू क्या करेगा?'चा ट्रेलर अखेर प्रदर्शित झाला आहे . या चित्रपटात क्लासिक बॉलिवूड रोमान्स आहे. ट्रेलरमध्ये दोन्ही मुख्य कलाकारांमध्ये जबरदस्त केमिस्ट्री असल्याची दिसत आहे. खऱ्या भावना आणि संगीतानं या ट्रेलरला दमदार बनवलं आहे. क्युरियस आयज सिनेमाच्या बॅनरखाली शरद मेहरा निर्मित आणि संजय त्रिपाठी दिग्दर्शित या चित्रपटात व्योम आणि सची बिंद्रा हे नवीन चेहरे आहेत. या दोघांमधील केमिस्ट्री आता प्रेक्षकांना देखील आवडली आहे. तसेच सहाय्यक कलाकारांमध्ये विनय पाठक, कुमार मिश्रा आणि चारू शंकर हे नावे देखील चित्रपटाशी जोडली गेली आहेत.

'मन्नू क्या करेगा?'चा ट्रेलर रिलीज : ट्रेलरमध्ये चित्रपटाची कहाणी खूपच ताजी वाटत आहे. व्योम आणि साचीची हे एक कॉलेज स्टूडेंट दाखवले गेले आहेत. मोहक आणि जुन्या काळातील रोमँटिक दृश्य देखील या चित्रपटामध्ये आता प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. ट्रेलरमध्ये कौटुंबिक नाटक, भावनिक चढ-उतार आणि पहिल्या प्रेमाच्या गोड वेदना देखील दाखवल्या गेल्या आहेत. या चित्रपटाचा आत्मा संगीत आहे. ट्रेलरमधील ट्रॅक 'हमनवा' हा देखील खूप दमदार आहे. हा साउंडट्रॅक २०२५च्या रोमँटिक संगीताला हादरवून टाकेल. 'मन्नू क्या करेगा?' चित्रपट प्रत्येकाच्या प्लेलिस्टमध्ये समाविष्ट होणार आहे. हा चित्रपट १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होत आहे.

चित्रपटाच्या ट्रेलरचं केलं कौतुक : 'मन्नू क्या करेगा? हा चित्रपट संजय त्रिपाठी यांनी दिग्दर्शित केला आहे. या चित्रपटाची कहाणी सौरभ गुप्ता आणि राधिका मल्होत्रा यांनी लिहिली आहे. आता या चित्रपटाचा ट्रेलर पाहून प्रेक्षकांनी मुख्य कलाकार व्योम यादव आणि साची बिंद्रा यांचं कौतुक केलं आहे. एका यूजरनं या व्हिडिओवर लिहिलं, 'प्रेम आणि हार्टब्रेक दोन्ही खूप चांगल्याप्रकारे दाखवले आहे.' दुसर्‍या एकानं लिहिलं, 'हा चित्रपट खूप विशेष दिसत आहे.' आणखी एकानं लिहिलं, 'या दोघांची केमिस्ट्री खूप सुंदर आहे.' याशिवाय या चित्रपटाच्या ट्रेलरच्या पोस्टवर अनेकजण हॉर्ट आणि फायर इमोजी शेअर करत आहेत.

मुंबई : 'मन्नू क्या करेगा?'चा ट्रेलर अखेर प्रदर्शित झाला आहे . या चित्रपटात क्लासिक बॉलिवूड रोमान्स आहे. ट्रेलरमध्ये दोन्ही मुख्य कलाकारांमध्ये जबरदस्त केमिस्ट्री असल्याची दिसत आहे. खऱ्या भावना आणि संगीतानं या ट्रेलरला दमदार बनवलं आहे. क्युरियस आयज सिनेमाच्या बॅनरखाली शरद मेहरा निर्मित आणि संजय त्रिपाठी दिग्दर्शित या चित्रपटात व्योम आणि सची बिंद्रा हे नवीन चेहरे आहेत. या दोघांमधील केमिस्ट्री आता प्रेक्षकांना देखील आवडली आहे. तसेच सहाय्यक कलाकारांमध्ये विनय पाठक, कुमार मिश्रा आणि चारू शंकर हे नावे देखील चित्रपटाशी जोडली गेली आहेत.

'मन्नू क्या करेगा?'चा ट्रेलर रिलीज : ट्रेलरमध्ये चित्रपटाची कहाणी खूपच ताजी वाटत आहे. व्योम आणि साचीची हे एक कॉलेज स्टूडेंट दाखवले गेले आहेत. मोहक आणि जुन्या काळातील रोमँटिक दृश्य देखील या चित्रपटामध्ये आता प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. ट्रेलरमध्ये कौटुंबिक नाटक, भावनिक चढ-उतार आणि पहिल्या प्रेमाच्या गोड वेदना देखील दाखवल्या गेल्या आहेत. या चित्रपटाचा आत्मा संगीत आहे. ट्रेलरमधील ट्रॅक 'हमनवा' हा देखील खूप दमदार आहे. हा साउंडट्रॅक २०२५च्या रोमँटिक संगीताला हादरवून टाकेल. 'मन्नू क्या करेगा?' चित्रपट प्रत्येकाच्या प्लेलिस्टमध्ये समाविष्ट होणार आहे. हा चित्रपट १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होत आहे.

चित्रपटाच्या ट्रेलरचं केलं कौतुक : 'मन्नू क्या करेगा? हा चित्रपट संजय त्रिपाठी यांनी दिग्दर्शित केला आहे. या चित्रपटाची कहाणी सौरभ गुप्ता आणि राधिका मल्होत्रा यांनी लिहिली आहे. आता या चित्रपटाचा ट्रेलर पाहून प्रेक्षकांनी मुख्य कलाकार व्योम यादव आणि साची बिंद्रा यांचं कौतुक केलं आहे. एका यूजरनं या व्हिडिओवर लिहिलं, 'प्रेम आणि हार्टब्रेक दोन्ही खूप चांगल्याप्रकारे दाखवले आहे.' दुसर्‍या एकानं लिहिलं, 'हा चित्रपट खूप विशेष दिसत आहे.' आणखी एकानं लिहिलं, 'या दोघांची केमिस्ट्री खूप सुंदर आहे.' याशिवाय या चित्रपटाच्या ट्रेलरच्या पोस्टवर अनेकजण हॉर्ट आणि फायर इमोजी शेअर करत आहेत.

For All Latest Updates

TAGGED:

MANNU KYA KAREGGA MOVIE TRAILERCOLLAGE ROMANCE WITH A TWISTमन्नू क्या करेगाMANNU KYA KAREGGA TRAILER OUT

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.