थिएटरमध्ये धुमाकूळ घातल्यानंतर 'महावतार नरसिम्हा'नं ओटीटीवर इतिहास रचला...
'महावतार नरसिम्हा' आता ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सवर स्ट्रीम होत आहे. या चित्रपटानं स्ट्रीमिंग पदार्पणात एक नवा विक्रम रचला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 20, 2025 at 4:03 PM IST
मुंबई - होम्बाले फिल्म्स आणि क्लिम प्रॉडक्शन्सचा 'महावतार नरसिम्हा' या चित्रपटानं रुपेरी पडद्यावर धमाकेदार कमाई केली. हा चित्रपट प्रेक्षकांना खूप पसंत पडला होता. 'महावतार नरसिम्हा' ओटीटीवर नेटफ्लिक्सवर नंबर १ वर ट्रेंड करत आहे. हा चित्रपट १९ सप्टेंबर रोजी ओटीटीवर प्रदर्शित झाला. आता अनेकजण चित्रपट घरी बसून पाहात आहात, ज्यामुळं हा चित्रपट नंबर १ वर ट्रेंड होत आहे. 'महावतार नरसिम्हा' चित्रपटानं आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर इतिहास रचला आहे. हा चित्रपट रिलीज होऊन २४ तासांहून अधिक वेळ झाला आहे.
प्रेक्षकांचं मन जिंकण्यात यशस्वी : नेटफ्लिक्सवर पहिल्या क्रमांकावर आल्यानंतर पुन्हा एकदा या चित्रपटाच्या चर्चा सोशल मीडियावर होऊ लागल्या आहेत. ओटीटीवर हा चित्रपट नवीन विक्रम प्रस्थापित करेल असं सध्याचं चित्र दिसत आहे. सध्या या चित्रपटाला ओटीटीवर देखील प्रेम मिळत आहे. हा चित्रपट आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही प्रेक्षकांचं मन जिंकण्यात यशस्वी झाला आहे.
'महाअवतार नरसिम्हा'नंतर येणारे फ्रँचायझी चित्रपट : होंबाले फिल्म्स आणि क्लिम प्रॉडक्शन्सने संयुक्तपणे या भव्य अॅनिमेटेड फ्रँचायझीचे काही चित्रपट आणखी येणार दिवसात प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. हे चित्रपट भगवान विष्णूच्या दहा दैवी अवतारांची गाथा सांगेल. आता या फ्रँचायझीची सुरुवात 'महाअवतार नरसिम्हा' (२०२५)नं सुरू झाली. त्यानंतर महाअवतार परशुराम (२०२७), महाअवतार रघुनंदन (२०२९), महाअवतार द्वारकाधीश (२०३१), महाअवतार गोकुलानंद (२०३३), महाअवतार कल्की पार्ट १ (२०३५) आणि महाअवतार कल्की पार्ट २ (२०३७) प्रेक्षकांच्या भेटीला येईल.
'महावतार नरसिम्हा'बद्दल: 'महाअवतार नरसिम्हा'चं दिग्दर्शन अश्विन कुमार यांनी केलंय. शिल्पा धवन, चैतन्य देसाई आणि कुशल देसाई यांनी क्लिम प्रॉडक्शन अंतर्गत निर्मिती केली आहे. हा चित्रपट २५ जुलै २०२५ रोजी ३डी आणि पाच भारतीय भाषांमध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटानं जगभरात २८२ कोटींची कमाई केली आहे. 'महाअवतार नरसिम्हा' हा भारतातील पहिला सर्वाधिक कमाई करणारा अॅनिमेटेड चित्रपट बनला आहे.
