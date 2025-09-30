दुर्गा अष्टमीच्या दिवशी 'महाकाली'च्या निर्मात्यांनी अक्षय खन्नाचा फर्स्ट लूक केला प्रदर्शित...
दुर्गा अष्टमीच्या दिवशी 'महाकाली'च्या निर्मात्यांनी चित्रपटातील अक्षय खन्नाचा फर्स्ट लूक रिलीज केला आहे, ज्यामध्ये तो एका शक्तिशाली भूमिकेत दिसत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2025 at 4:20 PM IST
मुंबई : दिग्दर्शक प्रशांत वर्माचे सिनेमॅटिक विश्व त्याच्या लाइनअपसह सज्ज होत आहे. निर्मात्यांनी दुर्गा अष्टमी, ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी 'महाकाली' चित्रपटाची अपडेट शेअर केली आहे. यामध्ये निर्मात्यांनी एका नवीन पात्राचे अनावरण केलंय. आता प्रेक्षकांना 'महाकाली'मधील अभिनेता अक्षय खन्नाचं पात्र पाहायला मिळलं आहे, त्यामुळं प्रशांत वर्माच्या सिनेमॅटिक विश्वातील त्यांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. 'महाकाली' चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी दुर्गा अष्टमीला अक्षय खन्नाचा फर्स्ट लूक रिलीज करण्यात आला आहे. रिलीज केलेल्या पोस्टरमध्ये अक्षय हा ऋषीसारख्या दिसत आहे. या पोस्टरमध्ये तो गंभीरपणे पाहाताना दिसत आहे.
'महाकाली' चित्रपटातील अक्षय खन्नाचं लूक प्रदर्शित : प्रशांत वर्मा यांनी त्यांच्या एक्स हँडलवर अक्षय खन्नाचा फर्स्ट लूक शेअर करत लिहिलं, 'देवांच्या सावलीत, बंडाची सर्वात भयंकर ज्वाला उठली. अक्षय खन्ना शुक्राचार्य, 'महाकाली'चा शाश्वत 'असुर गुरु' म्हणून सादर करत आहेत.' फर्स्ट लूक पोस्टरमध्ये, अक्षय खन्ना असुरांचा हिंदू देव आणि अत्यंत आदरणीय व्यक्ती शुक्राचार्यची भूमिका साकारत आहे. दरम्यान पोस्टरच्या पार्श्वभूमीवर वादळी आणि अग्निमय खडक असल्याचे दिसत आहेत. याशिवाय यामध्ये अक्षयचे डोळे खूप भीतीदायक असून या चित्रपटात त्याचं वेगळं रुप प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल.
In the shadows of gods,— Prasanth Varma (@PrasanthVarma) September 30, 2025
rose the brightest flame of rebellion 🔥
Presenting The Enigmatic #AkshayeKhanna as the eternal 'Asuraguru SHUKRACHARYA' from #Mahakali 🔱❤️🔥@PujaKolluru @RKDStudios #RKDuggal #RiwazRameshDuggal @ThePVCU pic.twitter.com/mclj39Q8z9
'महाकाली' चित्रपटाबद्दल : अक्षय खन्ना 'महाकाली' चित्रपटातून तेलुगू चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करत आहे. निर्मात्यांनी असे संकेत दिले आहेत की, डिसेंबरपर्यंत या चित्रपटाचं चित्रीकरण पूर्ण होईल आणि लवकरच प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली जाईल. आता अनेकजण 'महाकाली' चित्रपटाच्या रिलीजची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत, कारण अक्षय खन्ना चित्रपटात एका नवीन पात्राची भूमिका साकारत आहे. दरम्यान अक्षय खन्नाच्या आगामी चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर पुढं तो गुप्तचर अॅक्शन चित्रपट 'धुरंधर'मध्ये दिसणार आहे. आदित्य धर लिखित, दिग्दर्शित आणि सह-निर्मित या चित्रपटात रणवीर सिंग मुख्य भूमिकेत आहेत, त्यांच्याशिवाय संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल आणि इतर अनेक कलाकारही या चित्रपटात आहेत.
