सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि जान्हवी कपूर अभिनीत 'परम सुंदरी'चा ट्रेलर रिलीज, पाहा मजेदार व्हिडिओ... - PARAM SUNDARI TRAILER OUT

सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि जान्हवी कपूर यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'परम सुंदरी'चा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला आहे.

Param Sundari
'परम सुंदरी' ('परम सुंदरी' (चित्रपटाचं पोस्टर))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2025 at 4:48 PM IST

1 Min Read

मुंबई : बॉलिवूड स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा मोठ्या पडद्यावर जान्हवी कपूरबरोबर रोमान्स करताना दिसणार आहे. त्याच्या आगामी आणि बहुप्रतीक्षित 'परम सुंदरी' चित्रपटाचा ट्रेलर आज १२ ऑगस्ट रोजी रिलीज करण्यात आला आहे. २ मिनिटे ४० सेकंदांच्या या ट्रेलरमध्ये दक्षिण आणि उत्तरेच्या मिलनाची एक मजेदार प्रेमकथा पाहायला मिळते. निर्माता दिनेश विजन यांच्या बॅनरखाली निर्मित 'परम सुंदरी' ही दोन वेगवेगळ्या संस्कृतींसंबंधीत कथा आहे. दरम्यान रिलीज झालेल्या ट्रेरमध्ये कॉमेडी ,ड्रामा आणि प्रेमाबद्दलच्या भावना पाहायला मिळत आहे. 'परम सुंदरी'मध्ये सिद्धार्थ म्हणजेच परम दिल्लीतील एका श्रीमंत व्यावसायिकाची भूमिका साकारत आहे. दुसरीकडे, जान्हवी चित्रपटात सुंदरीच्या भूमिकेत दिसेल, जी केरळमधील रहिवासी असून ती व्यवसायानं कलाकार असेल. सध्या सोशल मीडियावर ट्रेलरचं खूप कौतुक होत आहे.

'परम सुंदरी' कधी प्रदर्शित होईल : 'परम सुंदरी' हा चित्रपट या महिन्याच्या अखेरीस २९ ऑगस्ट रोजी चित्रपटगृहांमध्ये दाखल होणार आहे. आता सोशल मीडियावर ट्रेलर पाहिल्यानंतर लोक जान्हवी आणि सिद्धार्थच्या केमिस्ट्रीचे कौतुक करत आहेत. काहींनी असेही म्हटलं आहे की 'सैयारा'नंतर ही प्रेमकहाणी आता मजेदार असेल. याशिवाय या चित्रपटातील 'परदेसिया' हे गाणं देखील खूप हिट झालं आहे. सोनू निगमच्या आवाजातील या गाण्यानं लोकांना मोहित करून ठेवलं आहे. दरम्यान सिद्धार्थ आणि जान्हवी पहिल्यांदाच या चित्रपटाच्या माध्यामातून एकत्र दिसत आहेत. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन तुषार जलोटा यांनी केलं आहे. या चित्रपटात जान्हवी आणि सिद्धार्थशिवाय रेंजी पणिकर, सिद्धार्थ शंकर, मनजोत सिंग, संजय कपूर आणि इनायत वर्मा एल हे स्टार्स आहेत.

चित्रपटाचा ट्रेलर कसा आहे : ट्रेलरची सुरुवात परम म्हणजेच सिद्धार्थ जान्हवीबरोबर चर्चा करताना रोमान्स करताना दिसतो. यानंतर सिद्धार्थ हा प्रेमाविषयी बोलतो आणि नंतर जान्हवी स्वत:ची ओळख करून देते. ट्रेलरमध्ये काही रोमांटिक सीन्स दाखविल्या गेले आहेत. याशिवाय सिद्धार्थ काही लोकांपासून पळताना दिसतो. शेवटी जान्हवी उत्तर भारतीयांवर तिचा राग काढताना दिसते. दरम्यान ट्रेलर पाहिल्यानंतर काहीजण सोशल मीडियावर असं म्हणताना दिसत आहे की, जान्हवीचा ट्रेलरमधील शेवटाचा संवाद कापला जाईल.

हेही वाचा :

  1. सिद्धार्थ मल्होत्रा - जान्हवी कपूर अभिनीत 'परम सुंदरी'ची नवीन रिलीज डेट घोषित, 'परदेसिया' गाणं आलं प्रेक्षकांच्या भेटीला...
  2. सिद्धार्थ-जान्हवी स्टारर 'परम सुंदरी'ची पहिली झलक आली समोर, सोनू निगमचा आवाज इंटरनेटवर करतंय ट्रेंड...
  3. 'स्त्री 2'चे निर्माते यांनी 'परम सुंदरी' चित्रपटाची केली घोषणा, पोस्टर व्हायरल...

ETV Bharat Logo

