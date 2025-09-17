ETV Bharat / entertainment

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं नाव आता दक्षिण चित्रपटसृष्टीतही गुंजेल! त्यांच्या वाढदिवशी बायोपिकची घोषणा...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७५व्या वाढदिवशी त्यांच्यावरील बायोपिकची घोषणा करण्यात आली आहे. निर्मात्यांनी चित्रपटाचं शीर्षकही जाहीर केलंय.

Maa vande biopic
'माँ वंदे' चित्रपट ('माँ वंदे' चित्रपट (पोस्टर))
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज १७ सप्टेंबर रोजी ७५वा वाढदिवस साजरा करत आहे. या खास प्रसंगी त्यांना देशभरातून शुभेच्छा मिळत आहेत. सिल्व्हर कास्ट क्रिएशन्सनं बुधवारी पंतप्रधान मोदींवर आधारित बायोपिकची घोषणा केली आहे. निर्मात्यांनी चित्रपटाचे शीर्षकही जाहीर केलं आहे. हा चित्रपट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर आधारित बायोपिक असणार आहे.

निर्मात्यांनी शीर्षक केलं जाहीर : पंतप्रधान मोदींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना त्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलंय, "युद्धांच्या पलीकडे जाऊन युगानुयुगे क्रांती घडवणाऱ्या माणसाची कहाणी, 'माँ वंदे'." पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. वैभव परत मिळो आणि उज्ज्वल भविष्याची वाट पाहत आहे." 'माँ वंदे'मध्ये मल्याळम अभिनेता उन्नी मुकुंदन मुख्य भूमिका साकारणार आहे. या चित्रपटाची निर्मिती वीर रेड्डी एम करणार आहे. 'माँ वंदे'मध्ये मोदींचा बालपणापासून ते राष्ट्रीय नेत्या म्हणून उदयापर्यंतचा असाधारण प्रवास दाखवला जाईल. तसेच हा बायोपिक त्यांच्या आई हिराबेन मोदींशी असलेल्या त्यांच्या खोल नात्यावर प्रकाश टाकेल.

उन्नी मुकुंदन यांनी जुन्या दिवसांची आठवण करून दिली : उन्नी मुकुंदन यांनी इंस्टाग्रामवर एक लांबलचक पोस्ट शेअर करत चित्रपटाबद्दल लिहिलं, 'मला हे जाहीर करताना खूप आनंद होत आहे की, मी क्रांती कुमार दिग्दर्शित आणि मावंडे मूव्हीज निर्मित 'माँ वंदे' अटूट या आगामी चित्रपटात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांची भूमिका साकारणार आहे. अनेक वर्षांनंतर, एप्रिल २०२३ मध्ये, मला त्यांना प्रत्यक्ष भेटण्याचा बहुमान मिळाला, एक क्षण ज्यानं माझ्यावर कायमचा ठसा उमटवला. एक अभिनेता म्हणून, या भूमिकेत पाऊल ठेवणं हे अविश्वसनीयपणे रोमांचक आणि प्रेरणादायी आहे. त्याचा राजकीय प्रवास असाधारण होता, मात्र या चित्रपटात, आम्ही त्याच्या पलीकडे असलेल्या व्यक्तीला एक राजकारणी म्हणून शोधण्याचा प्रयत्न करतो, विशेषतः त्याच्या आईशी असलेले त्याचे खोल नाते, ज्यानं त्याचं व्यक्तिमत्त्व आणि आत्मा घडवला."

उन्नी मुकुंदन केलं पीएम मोदीचं कौतुक : यानंतर त्यांनी पुढं लिहिलं,"त्याच्याशी संभाषणादरम्यान, त्याचं दोन शब्द आयुष्यातील सर्व परीक्षांमध्ये माझ्याबरोबर राहिले आहेत. गुजरातीमध्ये, त्यांनी म्हटलं "झुकवानु नाहि" ज्याचा अर्थ "कधीही झुकू नको." तेव्हापासून हे शब्द माझ्यासाठी शक्ती आणि दृढनिश्चयाचा स्रोत आहेत. 'माँ वंदे' जगभरात, प्रत्येक प्रमुख भारतीय भाषेत प्रदर्शित होईल. या खास प्रसंगी, मी संपूर्ण देशाबरोबर आपले पंतप्रधान नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांना त्यांच्या ७५व्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देतो."

'माँ वंदे'बद्दल: दिग्दर्शिका क्रांती कुमार सीएच 'माँ वंदे' दिग्दर्शित करत आहेत. वीर रेड्डी एम चित्रपटाची निर्मिती करत आहेत. 'माँ वंदे' चित्रपटाच्या टीममध्ये भारतीय चित्रपटसृष्टीतील काही प्रतिष्ठित तंत्रज्ञांचा समावेश आहे. 'माँ वंदे' हा चित्रपट इंग्रजीसह अनेक भारतीय भाषांमध्ये बनवला जाईल. या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त, भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अनेक प्रमुख व्यक्तींनी सोशल मीडियाद्वारे शुभेच्छा दिल्या आहेत, ज्यात अक्षय कुमार, चिरंजीवी, रजनीकांत, ज्युनियर एनटीआर, मोहनलाल, पवन कल्याण आणि कमल हासन यांसारखे कलाकार समाविष्ट आहेत.

